Gala Desafío «Este tipo de actos nos hacen visibles» Eduardo Luna, junto a directivos de la Asociación Síndrome Down y Ciudad Accesible. Las asociaciones granadinas agradecen la Gala Desafío JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:27

La Gala Desafío que IDEAL y Bidafarma celebraron el lunes concitó admiración y emoción ante los ejemplos de superación galardonados y también ante todas aquellas historias reunidas aunque no recogieran premio alguno más allá del reconocimiento sincero de los asistentes, algo todavía más valioso. Las distintas asociaciones e instituciones volcadas con las personas con discapacidad y el deporte inclusivo invitadas al acto se marcharon conmovidas por la puesta en valor de tantas y tantas personas.

María Matilla, gerente de Granadown, destacó de la Gala Desafío «la visibilidad que ofrece a las personas con discapacidad». «Hubo momentos muy emotivos que resaltan los valores que el deporte aporta a la sociedad, agradecemos a IDEAL y Bidafarma la idea y les animamos a continuar respaldando a estos grandes campeones», expresó la gerente de Granadown. «Nos basamos en las capacidades e intereses de las personas con síndrome de Down, no nos interesa lo que no pueden ni quieren hacer. Tenemos un gran reconocimiento y apoyo institucional a nivel local», afirmó María Matilla.

Delegado en Granada de FANDDI y coordinador del club deportivo Purísima Concepción, Andrés Román remarcó que el deporte inclusivo «está en un momento de crecimiento» y enumeró con «esfuerzo, compromiso y ganas de superarse» lo que observa en estos deportistas. «Como para cualquier otra persona, el deporte les genera alegría», apuntó Román, que invitó a la continuidad de una gala «muy bonita y bien organizada». Desde Granada Integra, la directiva Encarni Betanzos subrayó que «gracias a la movilidad que me ha dado nuestro equipo de baloncesto he podido controlar mi enfermedad». Francisco Ramírez, presidente en la asociación y vicepresidente de Fegradi, calificó la Gala de «emotiva» aunque reivindicó un mayor apoyo institucional. Pese a que no pudo estar presente, la presidenta de Fegradi, Marta Castillo, aplaude una iniciativa «excelente». «IDEAL ha marcado la diferencia con otros medios de comunicación visibilizando el deporte entre personas con discapacidad, que es lo que queremos todos para resolver los déficits a los que nos enfrentamos, como la adquisición de material costoso», comentó. Desde la asociación 'Vale', Lola Mochón reivindicó «la creatividad, la inclusión, la innovación y la fe en las personas» como los valores que los definen «para transformar la sociedad hacia una más solidaria y justa».

Esfuerzo y talento

«La Gala Desafío ha sido el mejor de los reconocimientos para visibilizar el esfuerzo y talento de los deportistas con discapacidad granadinos», realzó Antonio Tejada, impulsor y director de la iniciativa Granada Paralímpica. «Este apoyo público de IDEAL y Bidafarma ante la sociedad granadina ayuda a fomentar el patrocinio que necesitan nuestros deportistas para mantenerse en la élite, con fondos públicos y también privados, con un retorno muy grande, un proyecto bellísimo de compromiso social», recalcó Tejada, implicado con «la gestión de becas deportivas y otros servicios necesarios».

Cristóbal Rodríguez, gerente de ASPACE, resaltó la autodeterminación de las personas con discapacidad entre los principios de su asociación «para que sean protagonistas de sus decisiones», así como su apertura a la atención primaria. «Nos gustaría estar más apoyados», añadió con resignación. Guadalupe Cuerva, presidenta de ASOGRA, y el vicepresidente Óscar Rodríguez, agradecieron la presencia de intérpretes del lenguaje de signos, «necesarios para ser independientes para acceder igual que cualquier ciudadano a cualquier ámbito». «Seguimos luchando por nuestras necesidades», afirmaron.

Desde ONCE, Alberto Morillas, director en Granada, recalcó que «todo lo que sea promoción del deporte adaptado es fenomenal y que lo haga un medio de comunicación como IDEAL está por encima de sus obligaciones». «Nuestro valor es atender a las personas con un servicio transversal en el que el deporte juega un papel importantísimo para la realización individual y autónoma, para perder los miedos y poder ir solos por la calle», destacó. Campeones con premio a sus desafíos.