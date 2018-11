Una pasión que nos contagia

Alguna vez he dicho que hay días en los que ir a trabajar no sólo merece la pena, sino que es todo un regalo. Después de quince años contemplando a Granada desde esta Mirilla, quizás, el acto del que hoy les hablo es uno de los que más me ha llegado al corazón. Y creo que no fui la única. Estoy segura, más bien, porque el sentimiento de la jornada fue de reconciliación con una vida de la que, en demasiadas ocasiones, nos quejamos por quejarnos.

Así que la entrega de los premios Desafío, una preciosa iniciativa de IDEAL y de Bidafarma, estuvo llena de emoción y también de sonrisas. Empezando por la presentadora, Anne Igartiburu, que no sólo ejerció la labor encomendada -las tablas se notan- sino que se contagió del ambiente y se le notaba a gusto.

Como cuando se entregó la distinción a Francisco Navas, Paquillo que agradeció «haberme escogido a mí y no a otra persona», y que recibió una sorpresa en forma de vídeo de su ídolo, el jugador de fútbol Morata. Anne le pidió que le devolviera el mensaje: «Pídele lo que quieras», y sin pensarlo Paquillo contestó que quería «quedar en algún lugar para vernos». Igual se cumple, pensarían su padre, Francisco Navas, su abuelo Bautista Navas y su entrenador, Rafael Boza, que no faltaron a la cita.

Bien rodeado también de la familia estaba Manuel Robles que, además de acordarse de su padre, me presentaba a su madre, Encarnación Águila; a su mujer María Luisa García; a sus hermanos Pepe y Encarnación. Y también acudieron sus cuñadas Mª Ángeles Vargas y Angustias García, sus sobrinos Manuel y Paola Celaya, y sus amigos Roberto y María del Mar. Y no faltaron el alcalde de Monachil, José Morales y el concejal de Deportes Antonio Morales.

Presidiendo el acto estaba la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, feliz en su tierra y entre muchos amigos que ha labrado en su larga trayectoria profesional. Acompañada de su marido, Ángel Izquierdo, estuvo saludando a los asistentes entre los que también estaban el presidente de la Diputación, José Entrena; la diputada nacional Elvira Ramón y los delegados de la Junta de Cultura y Deporte, Guillermo Quero y de Salud e Igualdad, Higinio Almagro.

Otros representantes públicos fueron la responsable de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Mariela Fernández Bermejo -un saludo cariñoso para su abuela Juliana-; la diputada provincial Irene Justo y por parte del Ayuntamiento de Gramnada: Eduardo Castillo, Rocío Díaz, Manuel Olivares, Raquel Fernández, Inmaculada Puche, María Francés y Lorena Rodríguez. Acudieron asimismo Francisco Javier Aragón y José Antonio Funes, que han sido parlamentarios andaluces y Marifrán Carazo, cabeza de lista del PP en estos comicios.

Importante representación de colectivos sociales. Allí estaban Ana Isabel Fajardo y Cristóbal Rodríguez, de Aspace; Francisco Ramírez, de Fegradi; Margarita Rascón, de Ayuda en Acción; Gracia Fernández y Rafael Fuentes, de la Asociación Granadina de Amistad con el Sáhara; María Hela Gómez y Cristóbal Morillas, de Adaner; y Jenaro Chinchilla y María Angustias Henares, de Agradi.

No fueron los únicos porque acudieron Pilar López, Mercedes Cano y María Matilla, de la asociación Granadown; María Luisa Córdoba, de la Plataforma Voluntariado de Granada; Emilio Jofre, de la asociación Ecodima; María Angustias Díaz y Jacinto Rufián, de la asociación Parkinson y Guadalupe Cuerva y Óscar Rodríguez, de Asogra, representada también por Esther Ramallo que, como le dije, no se pierde una, siempre echando una mano como traductora de lengua de signos.

Al gerente de la asociación Vale, Manuel Robles, le pude saludar junto a Felipe Arrabal, Lola Mochón, José Gabriel Padial y Prisca Puerta; y también acudieron el presidente de Cruz Roja, Francisco Escribano y Armando Zuloaga; el delegado de Unicef en Granada, Jesús Martínez o la jefa de Servicios Sociales de la ONCE, Margarita Martos.

No sólo los colectivos sociales quisieron estar presentes en el hotel Barceló Congress donde tuvo lugar la gala. También el mundo de la empresa apoyó la iniciativa. La primera, lógicamente, Bidafarma, con su presidente, Antonio Mingorance al frente, que recordaba que «el deporte es el mejor medicamento» que pueden recomendar. Le acompañaban el director general Jesús Porres, Juan Domingo Conde, Javier Rodríguez, Jaime Ruiz y Nacho Pérez.

Y acudieron Federico Sánchez, director general de Emasagra, y Manuel Oña responsable de Prensa; Claudio Arenas, de Arenas, S.A.; Carlos Hernández, de El Corte Inglés; Juan Carlos Rodríguez, de Coca Cola; Álvaro Pérez, de Construcciones Otero al que saludé junto a Arantxa Urbiola; Vicky Ruiz, de Valsan; y Belén Garach del Grupo Abades.

Fue una noche en la que el deporte era el protagonista a través de historias de superación como la de Jorge Abarca, afectado por la ELA que provocó alguna que otra lágrima pero de las buenas, de esas que nos reconcilian con la vida. Esa vida que según Jorge «tenemos que aprovechar» incidiendo en que, a pesar de su lucha diaria contra la enfermedad «vivimos más que los que quieren creer que tienen todo el tiempo del mundo». Subió al escenario junto a su mujer Maribel Irías y su hija Laura, y allí estaban también sus padres Miguel y Rosa y sus hermanos Mónica, Rosa y Miguel Ángel.

Como emocionó ver la felicidad por el premio de otras de la galardonada Eva Isidoro que dedicó el momento a su familia y a Granada Integra, y que se fotografiaba feliz junto a sus compañeras de Fisioterapia -donde trabaja-. Allí estaban Antonio Mesa, Coral Marín, María José Molina, Amparo López y Toñi Puga, además de Raquel Durán, responsable de Prensa de la Unidad de Rehabilitación. Y de Granada Integra estaban también Enrique Molina y Jorge Jiménez.

Divertida fue la intervención del karateka Eduardo Luna:

-«Yo te conozco», le dijo a Anne. ¡Tu eres la del corazón!

Luna disfrutó de la noche junto a su entrenador Tomás Díaz y la madre de este último, Paqui Castillo. Mientras, otros deportistas de élite quisieron arropar a los protagonistas de la noche. Es el caso de Laura Bueno, José Manuel Dosdad, Melitón Briñas, Laura Arrojo, Manuel Martín y José Manuel Ruiz. Y estaba representado nuestro equipo de fútbol, el Granada, con su director general Antonio Fernández-Monterrubio y Paula de la Peña, responsable de Relaciones Externas que charlaban con el subdirector de esta casa, Félix Rivadulla y con los veteranos José Macanás, Santi Antonaya, Ángel Castellanos, Rafael Lelo y Fernando Aguilera.

Estrellas de nuestro deporte como estrella de la noche fue Alberto Nieto, uno de los actores de la película 'Campeones', una historia que ha gustado y conmovido y que también fue galardonada en la noche de los premios Desafío, cuyo plantel incluía a Javier Aguilar al que, casi le quita el protagonismo su inseparable compañera Ama, la perra guía con la que recogió su distinción.

Y el plantel se completaba con Lidia Cánovas, orgullosa porque «me he esquiado todas las pistas»; estaba feliz junto a Carlos Granados, Sebastián Cuesta, Rocío Cervero, Cristina Enamorado y Jesica Pacheco, además de Dolores Pérez, mientras que Michele Morgan agradeció el apoyo de este periódico al deporte inclusivo.

Innumerables fueron los apoyos de quienes arroparon el acto que abría el director general, Diego Vargas, y en el que también tomaron parte el director, Eduardo Peralta y compañeros de Deportes como Rafa Lamelas, Camilo Álvarez, César Guisado y Víctor Romero y Fran Rodríguez, además de Juan Jesús Hernández, jefe del área; y con la colaboración del equipo de Marketing con Pablo Madina y de la Comercializadora, con Jesús Torre. No quiero olvidarme de otros asistentes como Helga García de O2, y Mariola de Burgos; de Ignacio Valenzuela y Mª Jesús Molina, de Cetursa; de compañeros de esta casa, ya jubilados como Justo Ruiz, Luis Miguel Rodríguez y Miguel Martín Romero, que estuvieron acompañados de Estrella Molina, María Dolores Reinón y Magdalena Mora; Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos; Ramón Burgos, presidente a su vez de la Fundación Andaluza de la Prensa; Antonio Tejada, de La Ciudad Accesible; Enrique Vargas, del hotel Vincci; y otros asistentes como Ignacio López, Antonio Linares, Francisco Reyes y Andrés Román, de la Purísima Concepción; Antonio Zurita, de la Unidad de Rehabilitación, Aurora Rascón, del SAS, José Tomás, Eva Castillo, Óscar Pérez y Tatiana Ramírez.

Seguro que me quedo corta, y es que muchas personas querían arropar a los protagonistas de la noche, a quienes nos contagian su pasión por el deporte y por la vida. Como se dijo en el acto, os deseamos muchos éxitos y siempre, con el apoyo de IDEAL que nos tendrá debidamente informados. Enhorabuena... y gracias.