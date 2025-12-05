La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente

Camilo Álvarez Granada Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Un puente de diciembre menos extenso que en otros años, pero igual de atractivo. Aunque este 2025 el puente de diciembre cae en fin de semana y, por lo tanto, solo el lunes festivo se unirá al fin de semana, son tres días en los que una parte importante de la población granadina disfrutará de un descanso, Además, tras unas jornadas de nubes, lluvias y frío, se presentan días de cielos más despejados y una subida del mercurio.

Una buena opción para aprovechar el tiempo libre es disfrutar de la naturaleza, y en Granada hay argumentos de sobra para sacarle el máximo partido. Muy cerca de la capital, existe una opción más que atractiva. Se trata de una ruta que circula alrededor de Quéntar hacia las colinas del valle del Genil, donde se descubren un extraño grupo de torres, que soportaban antiguamente un gran acueducto que desde el río Aguas Blancas conducía agua hasta las minas de oro de los cerros de Cenes. Fue construido por una compañía francesa en el siglo XIX y se denomina el Canal de los Franceses.

La hilera de torres se levanta en el camino que arranca en la localidad de Dúdar y se dirige hacia el Cerro del Sol, hacia el Llano de la Perdiz y, desde allí, baja a la Dehesa del Generalife y la ciudad de Granada. Se trata de una ruta muy frecuentada por ciclistas, corredores de montaña y senderistas, que utiliza la carretera de Dúdar a la capital como vía para convertirlo en circular. Pero permite la opción de convertirse en un suave paseo si solo se busca conocer las torres del canal y su entorno en el valle del río Aguas Blancas en su camino desde el embalse de Quéntar.

Un paisaje que en el inicio del invierno aún posee el dorado de las hojas de sauces, álamos, chopos y fresnos, un espectacular bosque de ribera generado por el paso de un río humilde, que aún mantiene la salud de sus aguas.

Tierras ocres y rojizas, con cantos rodados que dan cuenta del pasado de aquel lugar que un día formaron parte de los fondos marinos del mar de Tetis, origen de Alborán, dibujan un escenario perfecto para disfrutar del puente muy cerca de Granada capital.

Cómo llegar

Para conocer esta ruta, a la entrada de Dúdar (coordenadas 37°11'9.55-N 3°29'8.24-O) parte un sendero de la ruta Jacobea hacia el Cortijo Belén, Cerro del Sol y Llano de la Perdiz, que en 900 metros de subida suave llega hasta las torres del Canal de los Franceses.

A la mitad del recorrido, a la derecha se observa el puente-acueducto que inicia el canal, sobre el barranco de Fiñana. El camino sigue hacia Cenes y el Llano, por la cresta de los cerros que en su ladera norte caen hacia el arroyo y cortijo de Belén.

