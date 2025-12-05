Así funciona la baliza V-16: no rastrea, no avisa al 112 y se ve a 1 kilómetro

Lidia Carvajal Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio haber cambiado los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro por la nueva baliza V-16 con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El nuevo dispositivo es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos, según informa DGT. Además, está conectada a la plataforma DGT 3.0, capaz de transmitir la ubicación en tiempo real y avisar al resto de usuarios de la vía de la incidencia en el vehículo detenido.

Cómo funciona la baliza Debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo o en la puerta del conductor, garantizado su máxima visibilidad Si se puede, abandonar el vehículo y colocarse en un lugar seguro. Si no existe lugar seguro, permanecer en el interior del vehículo Los demás vehículos recibirán la información del incidente a través de los navegadores o los paneles de la DGT próximos a la baliza Con la baliza puedes ser visible a 1 km de distancia en condiciones favorables 1 km Cómo funciona la baliza Debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo o en la puerta del conductor, garantizado su máxima visibilidad Si se puede, abandonar el vehículo y colocarse en un lugar seguro. Si no existe lugar seguro, permanecer en el interior del vehículo Los demás vehículos recibirán la información del incidente a través de los navegadores o los paneles de la DGT próximos a la baliza De todas formas, con la baliza puedes ser visible a 1 km de distancia en condiciones favorables 1 km Cómo funciona la baliza Debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo o en la puerta del conductor, garantizado su máxima visibilidad Si se puede, abandonar el vehículo y colocarse en un lugar seguro. Si no existe lugar seguro, permanecer en el interior del vehículo Los demás vehículos recibirán la información del incidente a través de los navegadores o los paneles de la DGT próximos a la baliza De todas formas, con la baliza puedes ser visible a 1 km de distancia en condiciones favorables 1 km Cómo funciona la baliza Debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo o en la puerta del conductor, garantizado su máxima visibilidad Si se puede, abandonar el vehículo y colocarse en un lugar seguro. Si no existe lugar seguro, permanecer en el interior del vehículo Los demás vehículos recibirán la información del incidente a través de los navegadores o los paneles de la DGT próximos a la baliza De todas formas, con la baliza puedes ser visible a 1 km de distancia en condiciones favorables 1 km

Desde Tráfico recuerdan que la baliza V-16 sólo transmite la posición exacta del vehículo detenido cuando esta está encendida y no transmite información personal, por lo que no funciona como sistema de aviso a los servicios de emergencia. En caso de que sea necesario, será el propio usuario quien debe realizar la llamada de auxilio.

¿Cuándo será obligatoria?

En 2021 se aprobó el uso obligatorio de este aparato a partir del 1 de enero de 2026 y Pere Navarro, director de la DGT, especificó tras las críticas recibidas por algunos usuarios en las últimas jornadas que «la señal V-16 se anunció hace cinco años» y que «no va a haber prórroga». No obstante, añadió, «los agentes aplicarán cierta flexibilidad durante un tiempo».

La intención de la Dirección General de Tráfico con este cambio de señalización de peligro es garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo averiado, evitando tener que salir a coger los triángulos y colocarlos a 100 metros de distancia del automóvil, ya que el nuevo dispositivo tiene que ir guardado en la guantera.

Cómo sé si mi baliza está homologada La luz de emergencia tiene un código de certificación. Es necesario que el número esté grabado, impreso o adherido de forma permanente en la carcasa del dispositivo Tienes que encontrar un código que empieza por LCOE o IDIADA, seguido de números LCOE 2024070742G1 esto cambia, por modelos IDIADA PC25040022 Es cierto que aunque el precio no garantiza que la baliza esté homologada, a día de hoy las que sí lo están rondan los 40-50 euros Hay luces más baratas que no cumplen los requisitos y, por tanto, podrían conllevar multas al usuario Cómo sé si mi baliza está homologada La luz de emergencia tiene un código de certificación. Es necesario que el número esté grabado, impreso o adherido de forma permanente en la carcasa del dispositivo Tienes que encontrar un código que empieza por LCOE o IDIADA, seguido de números LCOE 2024070742G1 esto cambia, por modelos IDIADA PC25040022 Es cierto que aunque el precio no garantiza que la baliza esté homologada, a día de hoy las que sí lo están rondan los 40-50 euros Hay luces más baratas que no cumplen los requisitos y, por tanto, podrían conllevar multas al usuario Cómo sé si mi baliza está homologada La luz de emergencia tiene un código de certificación. Es necesario que el número esté grabado, impreso o adherido de forma permanente en la carcasa del dispositivo Tienes que encontrar un código que empieza por LCOE o IDIADA, seguido de números LCOE 2024070742G1 esto cambia, por modelos IDIADA PC25040022 Es cierto que aunque el precio no garantiza que la baliza esté homologada, a día de hoy las que sí lo están rondan los 40-50 euros Hay luces más baratas que no cumplen los requisitos y, por tanto, podrían conllevar multas al usuario Cómo sé si mi baliza está homologada La luz de emergencia tiene un código de certificación. Es necesario que el número esté grabado, impreso o adherido de forma permanente en la carcasa del dispositivo Tienes que encontrar un código que empieza por LCOE o IDIADA, seguido de números LCOE 2024070742G1 esto cambia, por modelos IDIADA PC25040022 Es cierto que aunque el precio no garantiza que la baliza esté homologada, a día de hoy las que sí lo están rondan los 40-50 euros Hay luces más baratas que no cumplen los requisitos y, por tanto, podrían conllevar multas al usuario

Además, en la caja en la que viene la luz debe indicarse el sistema por el que transmite la información a la DGT 3.0.

Batería y carga de la baliza

La baliza V-16 funciona gracias a una fuente de alimentación interna que varía según el modelo adquirido. Funciona con pilas normales o con una batería de petaca de 9 voltios o enchufable para cargarla en el encendedor o en el USB del vehículo.

Con su carga completa, debe tener una durabilidad de 30 minutos encendida Conforme la normativa, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses Se recomienda cambiar las pilas o recargar la batería una vez al año o después de su uso Con su carga completa, debe tener una durabilidad de 30 minutos encendida Conforme la normativa, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses Se recomienda cambiar las pilas o recargar la batería una vez al año o después de su uso Con su carga completa, debe tener una durabilidad de 30 minutos encendida Conforme la normativa, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses Se recomienda cambiar las pilas o recargar la batería una vez al año o después de su uso Con su carga completa, debe tener una durabilidad de 30 minutos encendida Conforme la normativa, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses Se recomienda cambiar las pilas o recargar la batería una vez al año o después de su uso

¿Tengo que llevar siempre la V-16?

Si estás usando un turismo, furgoneta, autobús o camión de hasta 3.500 kilos, sí que es obligatorio. Los camiones más pesados ya tienen su propio sistema incorporado, y las motocicletas y ciclomotores están exentos.

Vehículos que tienen que llevar la baliza V-16 Turismos, furgonetas, autobuses y camiones <3.500kg Los que superan este tonelaje ya deben llevar sus propios dispositivos luminosos Las motocicletas y ciclomotores están exentos, pero sí se recomienda su uso debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera La baliza fuera de España Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados Por tanto, está permitido el uso de la luz fuera de España. Igual que está permitido el uso de triángulos en los vehículos matriculados en otros países y que estén en España en circulación internacional Las infracciones por no llevarla serán leves, pero sancionadas con 80 euros (lo mismo que ahora se aplica por carecer de triángulos) Vehículos que tienen que llevar la baliza V-16 Turismos, furgonetas, autobuses y camiones <3.500kg Los que superan este tonelaje ya deben llevar sus propios dispositivos luminosos Las motocicletas y ciclomotores están exentos, pero sí se recomienda su uso debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera La baliza fuera de España Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados Por tanto, está permitido el uso de la luz fuera de España. Igual que está permitido el uso de triángulos en los vehículos matriculados en otros países y que estén en España en circulación internacional Las infracciones por no llevarla serán leves, pero sancionadas con 80 euros (lo mismo que ahora se aplica por carecer de triángulos) Vehículos que tienen que llevar la baliza V-16 Turismos, furgonetas, autobuses y camiones <3.500kg Los que superan este tonelaje ya deben llevar sus propios dispositivos luminosos Las motocicletas y ciclomotores están exentos, pero sí se recomienda su uso debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera La baliza fuera de España Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados Por tanto, está permitido el uso de la luz fuera de España en vehículos matriculados en territorio español. Igual que está permitido el uso de triángulos en los vehículos matriculados en otros países y que estén en España en circulación internacional Las infracciones por no llevarla serán leves, pero sancionadas con 80 euros (lo mismo que ahora se aplica por carecer de triángulos) Vehículos que tienen que llevar la baliza V-16 Turismos, furgonetas, autobuses y camiones <3.500kg Los que superan este tonelaje ya deben llevar sus propios dispositivos luminosos Las motocicletas y ciclomotores están exentos, pero sí se recomienda su uso debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera La baliza fuera de España Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados Por tanto, está permitido el uso de la luz fuera de España en vehículos matriculados en territorio español. Igual que está permitido el uso de triángulos en los vehículos matriculados en otros países y que estén en España en circulación internacional Las infracciones por no llevarla serán leves, pero sancionadas con 80 euros (lo mismo que ahora se aplica por carecer de triángulos)

Se estima que alrededor de 25 personas pierden la vida en las carreteras españolas por bajar del vehículo. Desde DGT pretenden que esta nueva normativa evite ese riesgo y se reduzca la exposición del conductor al tráfico.

Reporta un error