Campus de la Azucarera: la ciudad dentro de la ciudad

De inicio tendrá espacios para investigación, bar, residencia y zonas expositivas, y a largo plazo, una incubadora de empresas, auditorio e institutos científicos

Andrea G. Parra
Carlos Valdemoros

Andrea G. Parra y Carlos Valdemoros

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

La Azucarera de San Isidro se ha presentado –en algunos foros por parte de gestores universitarios, entre ellos la ex rectora Pilar Aranda– como una ciudad dentro de una ciudad. Terreno hay. Estructuras que recuperar también. Este espacio ha pasado en los dos últimos años de albergar matojos y escombros a recibir 'visitas' institucionales para presentar un proyecto ambicioso que la Universidad de Granada (UGR) empuja y para el que necesita manos y dinero. Desde setiembre tiene como moradores fijos a los investigadores de la unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía.

Sobre plano, en la maqueta, que el lunes se volvió a mostrar, en la colocación de la primera piedra de las obras, el ambicioso proyecto en su conjunto muestra los múltiples servicios planificados en el campus UGR sostenibilidad, en el que habrá espacio para la investigación, la docencia, transferencia y la extensión universitaria. Sin olvidar otros servicios externos como los que podría facilitar un eco-barrio residencial para investigadores –en la zona más próxima al Ingenio de San Juan, recientemente adquirido por el Ayuntamiento–.

Proyecto para el campus de la Azucarera

Auditorio

Emprendimiento y formación

Incubadora de empresas

Centro de recursos tecnológicos (Fab-Lab)

Salas de investigación

Salas multiusos

Ciencia, arte y cultura

Coworking empresas (Google/

Telefónica)

Espacios de investigacion

Espacios de alquiler

Centro Nacional de Inteligencia Artificial (IA-Sosteco)

Inst. Andaluz de Sostenibilidad y Economía

Instituto del Agua

19

18

17

1

15

16

2

3

4

14

13

6

11

5

12

10

7

9

8

Proyecto Lifewatch: Laboratorios SESLAB

1

Sede del Instituto Nacional de Innovación e Industralización (robótica) aplicado a la arquitectura

2

Proyecto Lifewatch:

Laboratorios UIMA

3

4

Oficinas de gestión

Programas de proximidad

Inicio de visitas guiadas por el recinto industrial y el parque

5

Parque ecológico de proximidad y metropolitano

Jardín botánico y viveros al aire libre

6

Programas de proximidad

Aulas didácticas sobre jardinería y viveros UCI de plantas. Banco de semillas

7

8

Salas polivalentes

Empresas de investigación Tics y Spin-Off

9

Bar/Quiosco

10

Espacio cultural colaborativo

11

Centro de investigación sobre la cultura industrial en Andalucía

12

Espacio de interpretación Azucarera

13

Proyecto ERC-Synergy Grant

14

Parque ecológico de proximidad y metropolitano

15

UGR Investigación

Invernaderos

16

Centro de jardines UGR

Oficinas

17

Eco-Barrio residencial investigadores

18

Ayuntamiento de Granada

Espacio de uso cultural

18

Fuente: Azucarera San Isidro. Campus UGR-Sostenibilidad

CARLOS J. VALDEMOROS

En el campus, uno de los más ambiciosos a nivel nacional, están proyectadas zonas expositivas, salas multiusos, un auditorio, salas de investigación, una incubadora de empresas, un coworking, entre otras dependencias. Sin que falten reservas de metros cuadrados para centros nacionales de investigación relacionados con la industrialización, arquitectura y la inteligencia artificial. Y, un gran parque ecológico y de proximidad con jardín botánico y vivero.

Todo esto es a largo plazo. Las primeras estimaciones sitúan en más de ochenta millones de euros el dinero necesario. La parcela es de 87.958 metros cuadrados y una superficie construida de naves de 20.264 metros cuadrados, según los datos de patrimonio de la UGR. Para lo que hay dinero y plazos es para la recuperación de la zona de la destilería, cuyas obras de la primera fase comenzarán el día 10 de este mes. Incluye salas y espacios de investigación, parque y programas para los vecinos del barrio de Bobadilla e incluso un bar/quiosco. Será una 'MiniAzucarera', una acción que servirá de ensayo para la recuperación del conjunto.

El proyecto contempla también la creación de un parque ecológico y paisajístico y un corredor verde que conectará con el centro de la ciudad y la Vega formando parte de «una infraestructura verde urbana en conexión». Ya se puede llegar allí con en la línea N1 del autobús urbano. Está planteada también las opciones que pueda facilitar la integración del AVE.

