Campus de la Azucarera: la ciudad dentro de la ciudad
De inicio tendrá espacios para investigación, bar, residencia y zonas expositivas, y a largo plazo, una incubadora de empresas, auditorio e institutos científicos
Andrea G. Parra y Carlos Valdemoros
Granada
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:52
La Azucarera de San Isidro se ha presentado –en algunos foros por parte de gestores universitarios, entre ellos la ex rectora Pilar Aranda– como una ciudad dentro de una ciudad. Terreno hay. Estructuras que recuperar también. Este espacio ha pasado en los dos últimos años de albergar matojos y escombros a recibir 'visitas' institucionales para presentar un proyecto ambicioso que la Universidad de Granada (UGR) empuja y para el que necesita manos y dinero. Desde setiembre tiene como moradores fijos a los investigadores de la unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía.
Sobre plano, en la maqueta, que el lunes se volvió a mostrar, en la colocación de la primera piedra de las obras, el ambicioso proyecto en su conjunto muestra los múltiples servicios planificados en el campus UGR sostenibilidad, en el que habrá espacio para la investigación, la docencia, transferencia y la extensión universitaria. Sin olvidar otros servicios externos como los que podría facilitar un eco-barrio residencial para investigadores –en la zona más próxima al Ingenio de San Juan, recientemente adquirido por el Ayuntamiento–.
Proyecto para el campus de la Azucarera
Auditorio
Emprendimiento y formación
Incubadora de empresas
Centro de recursos tecnológicos (Fab-Lab)
Salas de investigación
Salas multiusos
Ciencia, arte y cultura
Coworking empresas (Google/
Telefónica)
Espacios de investigacion
Espacios de alquiler
Centro Nacional de Inteligencia Artificial (IA-Sosteco)
Inst. Andaluz de Sostenibilidad y Economía
Instituto del Agua
19
18
17
1
15
16
2
3
4
14
13
6
11
5
12
10
7
9
8
Proyecto Lifewatch: Laboratorios SESLAB
1
Sede del Instituto Nacional de Innovación e Industralización (robótica) aplicado a la arquitectura
2
Proyecto Lifewatch:
Laboratorios UIMA
3
4
Oficinas de gestión
Programas de proximidad
Inicio de visitas guiadas por el recinto industrial y el parque
5
Parque ecológico de proximidad y metropolitano
Jardín botánico y viveros al aire libre
6
Programas de proximidad
Aulas didácticas sobre jardinería y viveros UCI de plantas. Banco de semillas
7
8
Salas polivalentes
Empresas de investigación Tics y Spin-Off
9
Bar/Quiosco
10
Espacio cultural colaborativo
11
Centro de investigación sobre la cultura industrial en Andalucía
12
Espacio de interpretación Azucarera
13
Proyecto ERC-Synergy Grant
14
Parque ecológico de proximidad y metropolitano
15
UGR Investigación
Invernaderos
16
Centro de jardines UGR
Oficinas
17
Eco-Barrio residencial investigadores
18
Ayuntamiento de Granada
Espacio de uso cultural
18
Fuente: Azucarera San Isidro. Campus UGR-Sostenibilidad
CARLOS J. VALDEMOROS
En el campus, uno de los más ambiciosos a nivel nacional, están proyectadas zonas expositivas, salas multiusos, un auditorio, salas de investigación, una incubadora de empresas, un coworking, entre otras dependencias. Sin que falten reservas de metros cuadrados para centros nacionales de investigación relacionados con la industrialización, arquitectura y la inteligencia artificial. Y, un gran parque ecológico y de proximidad con jardín botánico y vivero.
Todo esto es a largo plazo. Las primeras estimaciones sitúan en más de ochenta millones de euros el dinero necesario. La parcela es de 87.958 metros cuadrados y una superficie construida de naves de 20.264 metros cuadrados, según los datos de patrimonio de la UGR. Para lo que hay dinero y plazos es para la recuperación de la zona de la destilería, cuyas obras de la primera fase comenzarán el día 10 de este mes. Incluye salas y espacios de investigación, parque y programas para los vecinos del barrio de Bobadilla e incluso un bar/quiosco. Será una 'MiniAzucarera', una acción que servirá de ensayo para la recuperación del conjunto.
El proyecto contempla también la creación de un parque ecológico y paisajístico y un corredor verde que conectará con el centro de la ciudad y la Vega formando parte de «una infraestructura verde urbana en conexión». Ya se puede llegar allí con en la línea N1 del autobús urbano. Está planteada también las opciones que pueda facilitar la integración del AVE.
