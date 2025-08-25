La pizarra necesita adaptarse a las circunstancias

A los niños se les suele preguntar qué quieren ser de mayores y muchos sueñan, desde la ingenuidad, con profesiones extravagantes, sin consciencia de la ... dificultad de hacer posible ciertas vocaciones infantiles. A los entrenadores de fútbol a veces les pasa algo parecido. Aspiran a un modelo de juego acorde a su sensibilidad, pero no siempre disponen ni de los actores ni del tiempo para implementarlo.

El Pacheta de los tres últimos partidos de la temporada pasada y el de los dos primeros de esta campaña es la misma persona experimentada y entusiasta, con un discurso motivador atemperado por la cruda realidad, pero está inmerso en un proceso distinto que ha empezado con múltiples problemas. En el anterior se adaptó a lo que había e intentó generar una reacción mental. En el de ahora trata de dejar su sello en profundidad, avalando las nuevas incorporaciones, participando en el proceso de confección de la plantilla, en la que muchos fueron inscritos el propio viernes del duelo con el Eibar, algo que perturbó la paz del vestuario. De momento, el Granada encadena resultados desastrosos, pero no todo va relacionado con la bisoñez del grupo, la cantidad de caras nuevas o el el papel de algunos veteranos. La pizarra tal vez necesite adaptarse a las circunstancias.

El técnico burgalés apuesta ahora por un sistema con matices diferentes al que empleó tras su aterrizaje. En aquella intentona exprés de clasificarse para el 'play off', moduló su propuesta sobre el 4-3-3, con tres centrocampistas naturales, que fueron Sergio Ruiz, Manu Trigueros y Gonzalo Villar en su debut, con Martin Hongla por el cántabro en los dos siguientes. En estas jornadas recientes, se decantó por Martin Hongla y Manu Trigueros con el Deportivo en el estreno y por Sergio Ruiz y el pivote talaverano en Ipurua. Es cierto que tuvo condicionantes en ambos compromisos. En el primero, Sergio todavía no estaba al 100% en lo físico tras su lesión y lo reservó para después del descanso. En el segundo, retrasó a Martin Hongla al puesto de central ante la ausencia de Manu Lama y la duda para salir desde el principio con Pau Casadesús en el lateral derecho, quien se pasó gran parte de la pretemporada en recuperación. Con Pau apto, Oscar podría situarse de central y entonces Hongla podría compartir espacio con los otros dos mediocentros, con Alemañ o Dominique de alternativas.

En principio, esta fórmula estará disponible de cara al domingo, salvo que el camerunés abandone el barco antes por cuestiones de mercado. Sin embargo, la configuración de la medular no es el único asunto a arreglar por parte de los rojiblancos. La arriesgada manera de defender del equipo se acusa ante tantos desajustes también.

Pacheta es partidario de la presión alta, tan propia de los conjuntos importantes. Recuperar tras pérdida en campo contrario permite volver a tener el balón pronto y manejar los encuentros desde el control del esférico, así como atacar con asiduidad, pero su aplicación implica un grado de solidaridad enorme de los futbolistas más adelantados en la presión, un centro del campo que equilibre y que también sea capaz de interrumpir la acometida del contrario y una zaga atenta y rápida, pues la propuesta implica que esté muy adelantada para reducir los espacios entre líneas. Si los delanteros se despistan a la hora de hostigar, los pivotes no cortan la respuesta rival y la retaguardia no se escalona bien para tirar el fuera de juego si el adversario juega al espacio, todo se desmorona.

El preparador confió en Stoichkov de 'falso nueve', pero ni se prodigó en cuanto fluidez con la pelota ni amenazó lo suficiente al Eibar en su salida. A Trigueros y Ruiz se les desbordó el trabajo en el ecuador del campo. Atrás, Hongla perdió la marca del punta Martón con demasiada frecuencia, más astuto que él. Loïc vio una primera amarilla por saltar a hacer una falta en campo contrario. La exigencia tiene sobrepasado al valenciano, que está irreconocible y sobreexpuesto.

A todo ello se une un Luca Zidane que no pasa, ni mucho menos, por un momento adecuado, aunque haya evitado goleadas sangrantes en las dos citas previas en sus tramos finales, ya en inferioridad.

Seguro que Pacheta observa estas deficiencias en sus propios análisis y así lo trasladará a los suyos. Encontrar la consistencia es tan importante como sacar el mejor rendimiento individual de los suyos. Con el Mirandés llegará un nuevo examen, ya sin tanta incertidumbre con el plantel de hoy en día, aunque sí sujeto todo a especulaciones del fin del bazar estival.