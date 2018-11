Gala Desafío «Apostemos por una sociedad en la que todos tengamos cabida» Diego Vargas. / P. MARÍN Diego Vargas, director General de IDEAL | Marcó la necesidad de poner de relieve todas las historias de los premiados, que reúnen los valores de cohesión «que necesitamos» como sociedad C. GUISADO GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:25

Se sinceró Anne Igartiburu con los presentes al decir que comunicar historias como estas era para ella todo un honor. Y no le faltó de un ápice de razón, fue el director general de la multimedia IDEAL, Diego Vargas, quien recogió el balón para refrendar este adagio común en la profesión, dando una sincera enhorabuena a todos los premiados.

«Para IDEAL es un verdadero honor poder celebrar este tipo de galas, poder hablar de deporte inclusivo y poner en valor todas vuestras historias porque reunís una gran cantidad de valores importantes, parte de esa cohesión que necesitamos y que vertebran esta sociedad», dijo.

IDEAL, como empresa regional, de marcado acento granadino y comprometida con el suelo que pisa, apoya la gastronomía de la tierra, el emprendimiento o el comercio con los distintos eventos de los que es organizadora, «pero teníamos un reto más, con el gran foco de la igualdad y el ámbito de la discapacidad», agregó, subrayando el compromiso en estas páginas, las del único periódico generalista que dedica una plana semanal al deporte inclusivo.

Y dirigiéndose a los presentes y, concretamente, a los agraciados, terció que «hay muchas frases que se pueden expresar, pero en cierto modo están vacías. Y hay que llenarlas poniendo vida, y esa vida se la ponéis vosotros. Decía Unamuno que sólo las personas apasionadas sois las que realmente lanzáis proyectos de largo alcance, proyectos fecundos. Y eso es realmente lo que os caracteriza, porque realmente ponéis pasión en lo que hacéis», refrendó.

«Todos los que hemos practicado deporte», encauzó para apuntillar, «sabemos que parte del encanto del mismo está en la competitividad. Pero debemos entenderla no como la superación ante el rival, sino respecto a nosotros mismos. Recordaba Steven Hawking que debíamos mirar hacia las estrellas y dejar de mirar simplemente hacia los pies. Que no hay dos seres humanos idénticos, pero sí unas capacidades que nos igualan, como la creatividad por superarnos. Celebremos juntos la excelencia, la amistad y el respeto. Y apunto: apostemos por una sociedad mejor, más sensible, cohesionada y una sociedad en la que todos tengamos cabida», concluyó.