Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses

El cadáver de una mujer ha sido encontrado este viernes en el margen izquierdo de una cuneta en la A-92, a la altura de ... Cúllar. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que se podría tratar de Geraldine, una mujer británica de 74 años cuya desaparición se denunció el pasado 18 de septiembre. Fue vista por última vez en la pedanía de Contador, perteneciente a la localidad de Chirivel (Almería), a unos cuatro kilómetros del punto de Cúllar donde ha sido hallado el cuerpo.

Según ha podido saber este periódico, en principio no se trataría de un accidente de tráfico, aunque será la autopsia la que revele en los próximos días las causas de la muerte, que por ahora son una incógnita. El cadáver se encontraba en el margen izquierdo de la cuneta, en el punto kilométrico 80 de la A-92, en sentido Granada. El hallazgo se ha producido en torno a las 9.00 horas. Tras su localización, han sido activados Guardia Civil y los servicios de Emergencias. El ramal de la salida de la autovía ha estado cortado mientras trabajaban los efectivos.

Se ha activado el protocolo judicial y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación; hasta el lugar se han desplazado agentes de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. La hipótesis con la que trabajan es que el cadáver podría corresponder al de Geraldine, una mujer de 74 años cuya desaparición se denunció el pasado 18 de septiembre en la provincia vecina.

Mensaje del Ayuntamiento

A falta de confirmación oficial, en el Ayuntamiento de Chirivel ha comunicado en sus redes sociales la «triste noticia del fallecimiento» de su vecina. «En nombre de toda la corporación municipal y de nuestro municipio, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y personas allegadas en estos momentos de enorme dolor», ha indicado.

El Ayuntamiento ha agradecido igualmente el «trabajo, la coordinación y la dedicación» prestada durante los últimos casi tres meses para tratar de dar con la mujer por la Guardia Civil, Protección Civil, Servicio de Emergencias 112, GREA, Agentes de Medio Ambiente, Bomberos, Policía Local, Ayuntamiento de Cúllar y Ayuntamiento de Oria. Del mismo modo, ha destacado la labor de «todos los vecinos y vecinas voluntarios que han participado intensamente en las labores de búsqueda y apoyo desde que se notificó su desaparición el pasado 17 de septiembre en la pedanía de El Contador».

El Consistorio ha rogado además el «máximo respeto para la familia» y ha agradecido «la comprensión y el apoyo de toda la ciudadanía» que en las últimas semanas se involucró para buscar a la mujer por equipos y en radios de más de cuatro kilómetros en torno al núcleo urbano, si bien también participaron helicópteros, drones, perros especializados y el equipo de rescate en montaña de Granada.

Última pista

Geraldine, que padece cierta discapacidad cognitiva, fue vista por última vez en la pedanía de Contador, en el municipio almeriense de Chirivel. Era la noche del pasado 17 de septiembre y había salido de su vivienda con comida para alimentar a unos gatos. Consta, al menos, una llamada al servicio unificado de emergencias 112 sobre las 22.20 horas, alertando de que la vecina no había vuelto. Su marido denunció la desaparición sobre las 11.00 horas del día siguiente, al comprobar que no había vuelto al domicilio familiar.

La mujer, que reside junto a su esposo desde hace más de 20 años en esta pedanía de apenas un centenar de vecinos, vestía en el momento de su desaparición un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros.

Durante semanas, los equipos de búsqueda rastrearon un radio de más de cuatro kilómetros alrededor del núcleo urbano, con la intervención de helicópteros, drones, perros especializados y el equipo de rescate en montaña de Granada. Desde el Ayuntamiento de Chirivel pidieron a agricultores, ganaderos y deportistas que permanecieran atentos en sus recorridos por la zona y colaborasen en la búsqueda de cualquier indicio que pueda ayudar a esclarecer el caso.