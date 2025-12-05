Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En la imagen principal. punto en el que ha sido localizado el cadáver. A la derecha, vecina británica desaparecida en septiembre. IDEAL

Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses

El cuerpo ha sido encontrado este viernes por la mañana en una cuneta de la A-92 y la Guardia Civil investiga el caso

Laura Velasco
Nerea Escámez

Laura Velasco y Nerea Escámez

Granada | Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

El cadáver de una mujer ha sido encontrado este viernes en el margen izquierdo de una cuneta en la A-92, a la altura de ... Cúllar. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que se podría tratar de Geraldine, una mujer británica de 74 años cuya desaparición se denunció el pasado 18 de septiembre. Fue vista por última vez en la pedanía de Contador, perteneciente a la localidad de Chirivel (Almería), a unos cuatro kilómetros del punto de Cúllar donde ha sido hallado el cuerpo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses

Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses