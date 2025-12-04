Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parcela en la que se ubica la finca en Gójar Pisos.com

El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada

La finca incluye un pitching green, una plaza de entrenamiento taurino, zona de parrilla, jardines con césped y árboles, y una piscina de 150 m²

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

El Área Metropolitana de Granada permite combinar la funcionalidad de vivir cerca de la capital y todos sus servicios con la tranquilidad del contacto directo ... con la naturaleza. Si a eso se une un generoso espacio para desarrollar un proyecto de vida, la opción gana enteros.

