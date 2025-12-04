El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada

El Área Metropolitana de Granada permite combinar la funcionalidad de vivir cerca de la capital y todos sus servicios con la tranquilidad del contacto directo ... con la naturaleza. Si a eso se une un generoso espacio para desarrollar un proyecto de vida, la opción gana enteros.

Es lo que promete una vivienda a la venta en el municipio de Gójar. El precio: 1.550.000 euros. Cumbre Villas presenta La Finca La Cabaña, ubicada en Gójar, cerca del Parque Natural de Sierra Nevada y a 8 km de Granada. Esta propiedad «combina belleza natural con un diseño moderno y funcional, y es ideal para residencia, turismo o negocios», señala el anunciante en el portal inmobiliario Pisos.com.

Construida en los años 60 por el arquitecto Carlos Pfeiffer y renovada recientemente, mantiene muros de piedra, techos de madera y un amplio salón con una chimenea de dos metros. Incluye instalaciones como una pista de tenis, un pitching green para practicar golf, una plaza de entrenamiento taurino, zona de parrilla, jardines con césped y árboles y una piscina de 150 m².

La vivienda «destaca por su elegancia y amplitud», asegura el vendedor. Se accede a ella desde un jardín cuidado. La casa tiene siete habitaciones y siete baños en dos plantas: en la planta baja, un salón comedor de doble altura con ventanales y chimenea, cocina profesional equipada, lavandería y almacén y 4 dormitorios y baños; en la planta superior, un rincón de estar y 3 habitaciones con baño y terrazas con vistas a Granada.

Ampliar

La finca cuenta con pozo propio, placas fotovoltaicas, sistema de aerotermia y espacios para adaptarse a diferentes usos. Sus jardines, cercanía a Sierra Nevada y servicios cercanos «hacen de esta finca un espacio versátil para estancias prolongadas, eventos o uso empresarial», aseguran. Actualmente funciona como alojamiento turístico, pero «puede ser residencia privada o hotel, ofreciendo seguridad y comodidad en una ubicación privilegiada, a pocos minutos de la ciudad y la Alhambra».