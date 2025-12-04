Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
El accidente ha ocurrido a la altura de Pulianas con problemas de tráfico en ambos sentidos
Granada
Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:08
Problemas de tráfico en la A-92, en Granada. El vuelco e incendio de un camión ha obligado al corte de dos carriles sentido Murcia ... y uno a Granada. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 245, a la altura de Pulianas.
El servicio de emergencias 112 de Andalucía informa que, a pesar del accidente, no se han registrado heridos. Se pide a los conductores que sigan las indicaciones de los operativos que hay en la zona del suceso.
