El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»

Empanadas argentinas, asado, milanesa, hamburguesas, bocadillos y mucho rock and roll. Así podríamos resumir lo que ofrece The Javi Bar Experience, un bar ubicado en ... el número 27 de la Avenida de la Sierra Nevada, en Cenes de la Vega, que ofrece un ambiente inigualable y una oportunidad perfecta para viajar a Argentina sin salir de Granada a través del paladar.

Tras este negocio está Javier Luis Condito, que es su propietaria, y Eli, que es la cocinera y según asegura Javi también «el alma del bar». El bar abrió sus puertas en el año 2015, justo dos años después de que Javi, que es Argentino, llegara a Granada. «La verdad es que desde que salí de mi país tenía claro que quería armar un grupo de música, sacar un disco y tener un bar, era mi sueño», explica a IDEAL.

Y aunque llegó en un momento complicado, en el que no había muchas opciones laborales, al año de estar en Granada encontró un local en traspaso y se hizo con él junto a Francisco, su padre. Estuvieron trabajando un año mano a mano y a partir de ahí Javi se quedó solo al frente del bar, lo que le permitió darle su propio estilo: «Mi idea era clara, quería montar un bar con rock and roll, buena comida y un gran ambiente. Un sitio al que la gente viniera a disfrutar y comer bien».

Una de las cosas que más le sorprendió a su llegada a la ciudad fue la tapa, algo que «no existe en Argentina». «Tuve que adaptarme y ver cómo funcionaba todo aquí, pero desde el principio sabía que iba a dar cosas muy típicas de mi país como asados, empanadas y milanesas». Y a esa oferta argentina también suma hamburguesas y bocadillos.

Sobre qué recomienda probar sí o sí Javi en su bar, recomienda comenzar por lo más típico de Argentina: la milanesa, las empanadas y el asado, que lo cocinan durante unas seis horas para que «la carne se deshaga en la boca». «Que la gente empiece con unas tapitas, que prueben una botellita de fernet y que terminen con una hamburguesa o bocadillo de carne argentina». De hamburguesas aconseja pedir la Bloody Kalma, que tiene el mismo nombre que su banda, mientras que de bocadillo recomienda el Ozzy, que «rinde tributo al gran Ozzy Osbourne». Y para terminar una invención suya: la empanada de dulce de leche.

Javi reconoce que los inicios fueron duros porque estaba muy lejos de casa y le costó mucho adaptarse, hasta el punto de que reconoce que pensó en abandonar en varias ocasiones. Sin embargo, el apoyo de la gente de su entorno le empujó a seguir hacia adelante. «Me dieron mucha fuerza y ahora estoy en el mejor momento de mi bar y de mi vida. Justo ahora es cuando más disfruto y lo vivo, me encanta ver como la gente se va feliz de aquí», finaliza.