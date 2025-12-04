Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javi junto a Eli en la entrada de su bar. Paco Ortiz

El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»

Se trata de The Javi Bar Experience, un local que lleva abierto ya 10 años y que se caracteriza por ofrecer un ambiente único

Alberto Flores

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:37

Empanadas argentinas, asado, milanesa, hamburguesas, bocadillos y mucho rock and roll. Así podríamos resumir lo que ofrece The Javi Bar Experience, un bar ubicado en ... el número 27 de la Avenida de la Sierra Nevada, en Cenes de la Vega, que ofrece un ambiente inigualable y una oportunidad perfecta para viajar a Argentina sin salir de Granada a través del paladar.

