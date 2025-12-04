Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Representantes de los sindicatos, de la patronal y del Sercla tras alcanzar un acuerdo para el convenio del manipulado. IDEAL

Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Sindicatos y patronal pactan subir las horas de trabajo hasta 9,61 euros y una paga de 700 euros para compensar el retraso en la actualización de tablas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:38

La maratoniana negociación de patronal y sindicatos, con la mediación del Sercla, ha dado sus frutos. El sector del manipulado ha firmado un acuerdo que ... contempla las mejoras salariales que exigían los sindicatos para los años 2024 y 2025, unas subidas que beneficiarán a más de 9.000 trabajadores, mayoritariamente mujeres y que permiten desconvocar la huelga que estaba prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en una primera fase.

