Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

La maratoniana negociación de patronal y sindicatos, con la mediación del Sercla, ha dado sus frutos. El sector del manipulado ha firmado un acuerdo que ... contempla las mejoras salariales que exigían los sindicatos para los años 2024 y 2025, unas subidas que beneficiarán a más de 9.000 trabajadores, mayoritariamente mujeres y que permiten desconvocar la huelga que estaba prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en una primera fase.

Tanto la patronal, representada por Cooperativas Agroalimentarias de Granada y Ecohal como los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, se sentaban a las nueve de la mañana en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos de la Junta con la intención de no levantarse de la mesa de negociación hasta que llegaran a un acuerdo sobre la piedra angular del futuro convenio colectivo del manipulado, la subida salarial. Los sindicatos habían advertido que solo un acercamiento en este punto desconvocaría la huelga convocada para mañana 5 de diciembre, un escenario muy negativo para el sector que está en pleno pico de campaña en los almacenes hortofrutícolas de la Costa. Y lo han conseguido.

El acuerdo firmado por la patronal y el comité de huelga, tras más de seis horas de dura negociación, se cerraba a las tres de la tarde, pero no ha sido hasta pasadas las siete de esta tarde cuando lo han ratificado las asambleas de trabajadores de la Costa. El documento, al que tuvo acceso IDEAL, contempla una subida salarial de la hora de trabajo para los manipuladores y mozos, fijada ahora en 9,08 euros, hasta 9,33 euros para el año 2024, y de 9,61 euros para 2025. Además, «a efectos de compensar los atrasos derivados de la actualización de tablas» se establece una paga única de 700 euros que percibirán en un pago único, en un plazo de dos meses una vez se publique el convenio.

Negociación en 2026

Esta paga la percibirán, además, todos los trabajadores del manipulado que hayan estado contratados en el sector durante los ejercicios 2024 y 2025 y de forma proporcional en el caso de que no hayan sido los ejercicios completos.

El acuerdo en materia salarial es el primer paso para abordar un proceso negociador más amplio, donde se incluirán el resto de articulados del convenio colectivo y que se abordará durante 2026, dentro de los programas de apoyo a la negociación colectiva del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, esto es, con la mediación del Sercla, según han pactado ambas partes en la reunión de hoy.

Para los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, este acuerdo se ha firmado al borde de la ejecución real de una huelga, en una época realmente importante para el sector como es el puente festivo de diciembre y la Navidad. «Finalmente gracias a la sensibilidad de las partes y la responsabilidad se han cumplido los objetivos con este acuerdo para las trabajadoras y los trabajadores del manipulado que han desconvocado en sendas asambleas la huelga, para seguir negociando en el año 2026 el cuerpo del convenio», aseguran los sindicatos en un comunicado firmado de manera conjunta.

«A pesar de la dificultad para alcanzar este acuerdo. Desde UGT valoramos positivamente el acuerdo alcanzado, al haberse conseguido las reivindicaciones por las que las personas trabajadoras se habían movilizado durante estas últimas semanas. El sindicato considera que además es un buen punto de partida para la negociación del convenio en el año 2026», ha apuntado el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Francisco Ruiz-Ruano.