Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Milla, del Getafe, exrojiblanco, en el partido de Copa de la temporada pasada. Javi Martín

Granada CF

El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera

El día 9 se celebra el sorteo de un partido que será en Los Cármenes a eliminatoria única

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:41

Comenta

Los abonados del Granada CF tendrán que pasar por caja para ver el próximo partido de su equipo en la Copa del Rey. La actual ... campaña de carnés para la temporada 2025 - 2026 dejó fuera para este cursto tanto las posibles eliminatorias en el torneo del KO como unas hipotéticas eliminatorias de ascenso a Primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  4. 4 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  5. 5 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  6. 6 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  7. 7 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  8. 8 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera

El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera