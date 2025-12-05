El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera

Los abonados del Granada CF tendrán que pasar por caja para ver el próximo partido de su equipo en la Copa del Rey. La actual ... campaña de carnés para la temporada 2025 - 2026 dejó fuera para este cursto tanto las posibles eliminatorias en el torneo del KO como unas hipotéticas eliminatorias de ascenso a Primera.

Está por concretar qué suplemento establecerá el club para una cita que se disputará entre los días 16, 17 y 18 de diciembre. El sorteo se celebrará el próximo día 9 y sí se sabe ya que, por los equipos clasificados, al Granada le tocará medirse sí o sí a un rival de Primera división, por lo que jugará inevitablemente en casa al ser de categoría inferior. No será ninguno de los que juegan la Supercopa (Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid y Real Madrid).

Las opciones son Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal, Rayo, Sevilla, Valencia o Celta.