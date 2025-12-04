Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez, Miguel Pérez Corroso, Marifrán Carazo, Manuel Liñán, y Juan Habichuela Nieto. Ideal

María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031

La atleta será la Estrella de la Ilusión con Manuel Liñán, Juan Habichuela Nieto y Miguel Pérez Corroso como embajadores de los Reyes Magos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

Deporte y cultura serán los principales ejes de la cabalgata de Sus Majestades de Oriente en Granada. María Pérez, medallista olímpica y una de las ... glorias nacionales del atletismo, será la Estrella de la Ilusión en una cita en las que los Reyes Magos estarán representados por el bailaor Manuel Liñán, el tocaor Juan Habichuela Nieto y el bajista Miguel Pérez Corroso.

