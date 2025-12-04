María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031

Deporte y cultura serán los principales ejes de la cabalgata de Sus Majestades de Oriente en Granada. María Pérez, medallista olímpica y una de las ... glorias nacionales del atletismo, será la Estrella de la Ilusión en una cita en las que los Reyes Magos estarán representados por el bailaor Manuel Liñán, el tocaor Juan Habichuela Nieto y el bajista Miguel Pérez Corroso.

Los cuatro embajadores de Sus Majestades han sido presentados este jueves por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. La regidora ha explicado que la elección de la atleta es un «claro reconocimiento» al cariño que la ciudad le profesa por su esfuerzo y sus logros en las competiciones. Por su parte, la participación de los artistas en la cita es un «guiño» a la cultura en un año, el 2026, en el que Granada se juega mucho, pues compite por la designación como capital cultural europea en 2031.

Pérez, campeona olímpica y gigante del atletismo mundial, será la Estrella de la Ilusión. Precisamente de ese sentimiento, la ilusión, es a la que ha aludido la deportista para explicar cómo vivirá el próximo 5 de enero. «Estoy encantada de recorrer con amigos Granada, una ciudad que conozco bien y que paseo a pie a menudo. Desde los más mayores a los más pequeños, la Navidad es un momento especial al que nosotros vamos a poner la guinda», ha dicho Pérez.

Manuel Liñán, bailaor y premio nacional de Danza, ha reconocido también la «ilusión» que le hace compartir la representación de los Reyes Magos con el resto de embajadores y ha aprovechado el momento para reivindicar la cultura «como herramienta para crecer y reflexionar». La estrella flamenca ha cerrado su intervención reconociendo su emoción y pidiendo «salud y cultura» para los granadinos.

El guitarrista flamenco Juan Habichuela Nieto será emisario de Gaspar y, como sus compañeros, ha confesado su «alegría» por participar en la Cabalgata. «Estoy deseando que llegue el día», ha dicho el flamenco, el primero de la saga Habichuela que representará a los monarcas.

Miguel Pérez Corroso, que hará de Baltasar, ha mostrado su «agradecimiento» a la ciudad por el nombramiento. El bajista, habitual del Festival de Jazz de Granada, ha reconocido que cuenta las horas y ha expresado su deseo de «llevar muchas alegrías a los niños, que se lo merecen todo».