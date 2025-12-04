El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura

Enrique Medina, hasta esta semana alcalde socialista de Pinos Puente, ha comparecido en la sede del PSOE, acompañado de sus concejales y secretario de organización ... del partido, para dar cuenta sobre la moción de censura presentada por IU con el apoyo de PP y los independientes, que le ha arrebatado el poder. Medina, visiblemente afectado, ha asegurado que no esperaban lo sucedido y lo ha calificado de «traición». «Me da vergüenza haber gobernado con Iván Fernández (IU) durante dos años y medio», ha espetado.

El hasta ahora alcalde de Pinos ha considerado que es un pacto sin ética ni futuro y ha lamentado que IU haya tomado esta decisión «por la puerta de atrás» y sin haber hablado con ellos en ningún momento. «Hasta el lunes había normalidad y el martes ya, no nos cogía el teléfono», ha dicho.

Rodeado de sus concejales, algunos de los cuales no han podido contener las lágrimas, Medina ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento y ha hecho referencia al procedimiento judicial en el que se encuentra inmersa una de las concejales de IU. «Este alcalde no podía permitir eso», ha dicho sin precisar si los socialistas tenían previsto adoptar alguna medida ante lo sucedido.

Medina ha relatado todos los avances que estaban en marcha en el municipio y ha reiterado que la moción no surge de las necesidades de Pinos. «Su padre ya hizo la jugada en 2007 y ahora él la repite», ha apostillado en referencia al edil de IU, Iván Fernández, que si nada cambia, se pondrá al frente de la alcaldía de Pinos Puente el 18 de diciembre.

Por su parte, el secretario de organización de los socialistas granadinos, José Antonio Carranza, instó al PP a frenar esta moción y «pedir disculpas a Pinos Puente».