El alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, en rueda de prensa. Ideal

El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura

Enrique Medina califica la moción de traición y el PSOE provincial exige al PP que la frene

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:05

Comenta

Enrique Medina, hasta esta semana alcalde socialista de Pinos Puente, ha comparecido en la sede del PSOE, acompañado de sus concejales y secretario de organización ... del partido, para dar cuenta sobre la moción de censura presentada por IU con el apoyo de PP y los independientes, que le ha arrebatado el poder. Medina, visiblemente afectado, ha asegurado que no esperaban lo sucedido y lo ha calificado de «traición». «Me da vergüenza haber gobernado con Iván Fernández (IU) durante dos años y medio», ha espetado.

