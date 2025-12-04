Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los granados en los maceteros de la calle San Antón. Pepe Marín

El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón

Tras nueve meses de obras se han instalado un total de 73 jardineras en las que los granados toman el protagonismo

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:11

Comenta

Desde mediada la semana la calle San Antón vuelve a estar plenamente operativa después de nueve meses de obras. Y aunque lo que más llama ... la atención en su reapertura es su nuevo carácter peatonal, hay un detalle secundario que supone un claro guiño a la ciudad: los árboles de las nuevas jardineras que se han instalado en la calle no son árboles cualquiera, sino que son granados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

