El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón

Desde mediada la semana la calle San Antón vuelve a estar plenamente operativa después de nueve meses de obras. Y aunque lo que más llama ... la atención en su reapertura es su nuevo carácter peatonal, hay un detalle secundario que supone un claro guiño a la ciudad: los árboles de las nuevas jardineras que se han instalado en la calle no son árboles cualquiera, sino que son granados.

Y es que pocas cosas guardan más relación con la ciudad de la Alhambra que el granado, con el que esta tierra tiene raíces profundas, históricas, simbólicas y toponímicas. De hecho, son muchas las fuentes que aseguran que la ciudad, que fue fundada en el año 1013, habría adaptado su nombre por la abundante presencia de granados.

Esta nueva imagen tan granadina de la calle San Antón se estrenó ayer en un acto presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el que se dieron a conocer más detalles sobre la renovada vía del centro de la ciudad. La inversión realizada es de 2,5 millones de euros, con grandes mejoras en el subsuelo, la renovación del pavimento, la instalación de nuevo mobiliario urbano y una renovación de las luminarias, con 27 nuevos dispositivos de tecnología LED.

Pepe Marín

Un símbolo de la ciudad

Más allá del nombre, la relación de Granada con el granado tiene que ver con el hecho de que desde siempre ha habido muchos árboles de este tipo en la ciudad. Y es precisamente por esa abundancia de granados por lo que la granada se convirtió en un símbolo cultural e iconográfico para la ciudad. De hecho, es muy común ver representaciones de la fruta del granado en azulejos, cerámica, señalización urbana y como emblema visual de Granada.

En cuanto al árbol en sí, el granado es una planta cuyo origen tiene lugar en el suroeste de Asia, en una gran zona que abarca desde los Balcanes hasta el Himalaya. Llegó a nuestro territorio por la cuenca del Mediterráneo a través de los árabes, que fueron los que lo introdujeron en la Península Ibérica. Y desde entonces este pequeño árbol espinoso de hoja caduca acompaña a la ciudad.

Sobre su aspecto y principales características, el granado es un arbusto o árbol pequeño que alcanza una altura de entre tres y seis metros. Sus hojas son caducas, de color verde brillante, aunque se vuelven amarillentas en otoño antes de caer. Entre primavera y verano florece con flores rojas brillantes o anaranjadas con forma de campana.