Estado en el que quedó uno de los autobuses tiroteados Ideal

Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte

El suceso se produjo pasadas las once de la noche en la calle Fray Juan Sánchez Cotán

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:04

Comenta

Nuevos incidentes con los autobuses de línea regular de Alsa en la capital. Dos vehículos de la línea 5 fueron tiroteados la noche de este ... jueves en la calle Fray Juan Sánchez Cotán, en la zona Norte de Granada. El suceso tuvo lugar sobre las 23.15 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varios avisos. No hay constancia de que se registraran heridos, pero sí importantes daños materiales en los buses afectados.

