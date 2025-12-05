Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte

Nuevos incidentes con los autobuses de línea regular de Alsa en la capital. Dos vehículos de la línea 5 fueron tiroteados la noche de este ... jueves en la calle Fray Juan Sánchez Cotán, en la zona Norte de Granada. El suceso tuvo lugar sobre las 23.15 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varios avisos. No hay constancia de que se registraran heridos, pero sí importantes daños materiales en los buses afectados.

El 112 movilizó a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo para aclarar las causas y buscar a los responsables de estos disparos con escopetas de aire comprimido. Según alertaron los testigos, los presuntos ejecutores de estos disparos con balines eran menores de edad.

Ideal

No es, ni mucho menos, la primera vez que se producen episodios de esta naturaleza en la zona, denuncian los conductores de Alsa, cansados y preocupados por estos hechos. De hecho, el pasado 26 de noviembre hubo también disparos y lunas rotas en otro bus urbano en la misma zona, en este caso en la calle Casería del Cerro.

Un problema crónico enquistado en esta zona, donde se suelen registrar, además de sucesos similares que se repiten a lo largo del año, otros actos vandálicos protagonizados por menores durante la noche de Halloween, como lanzamientos de huevos y piedras a los coches y autobuses de línea que pasan por allí.

Los vecinos del distrito han denunciado esta situación en la junta municipal en muchas ocasiones y piden al Ayuntamiento de Granada medidas. Las líneas afectadas son la 5, la 8 y la N6, según expresan los afectados. De hecho, estos incidentes provocaron que se modificara el recorrido a partir de las tardes, cuando anochece y se producen estos actos vandálicos.

Patrullas de la Policía Local, objeto también de actos vandálicos en varias ocasiones, se han visto obligadas a escoltar a los autobuses urbanos en varias ocasiones para intentar evitar estos ataques. Desde la misma señalan que existe un protocolo de actuación para reforzar la vigilancia durante las horas más problemáticas, mientras que la Policía Nacional es la encargada de dar con los responsables de este tiroteo.