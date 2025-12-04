¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?

El puente de diciembre está cada vez más cerca. El próximo sábado día 6 del último mes del año tendrá lugar el Día de la ... Constitución, mientras que el lunes día 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción. Dos fechas idóneas para realizar una escapada y desconectar antes de la Navidad pero también para prepararse para las fiestas.

Y es que la mayoría de espacios comerciales de Granada, tanto supermercados como tiendas y centros comerciales, modificarán esos dos días sus horarios para estar disponibles durante el puente de diciembre para todos los granadinos. A continuación te contamos cuáles serán los horarios de los principales centros comerciales y supermercados de Granada los días 6 y 8 de diciembre.

Carrefour

Carrefour Granada es uno de los espacios comerciales de la ciudad que se caracteriza por abrir un gran número de días festivos y domingos. Y en el caso del puente de diciembre, tanto el 6 como el 8 de diciembre, estarán disponibles. Eso sí, cerrarán sus puertas el domingo día 7, pero también estarán abiertos el resto de domingos del mes y, además del día 7, solo estarán cerrados el 25 de diciembre.

Dani

En el caso de los supermercados Dani, durante los festivos del 6 y 8 de diciembre estarán abiertos aunque lo harán en un horario reducido: estarán disponibles durante la mañana, de 10:00 a 14:00 horas. Eso sí, hay dos excepciones: los Hiper Dani de Armilla y Zaidín, que estarán disponibles de 10:00 a 21:00 horas.

Tu Súper

Los supermercados Tu Super sí que estarán abiertos durante el puente de diciembre. De hecho, una de las características de estas tiendas es que abren todos los días del año con horario de 09:00 a 21:30 horas, por lo que estarán disponibles en su horario habitual tanto el próximo sábado como el lunes.

Mercadona

En el caso de los supermercados Mercadona de Granada la situación será diferente. Pese a ser festivo por el Día de la Constitución el sábado, abrirán sus puertas con normalidad en su horario habitual, estando disponibles de 09:00 a 21:30 horas. Sin embargo, el 8 de diciembre sí que cerrarán sus puertas por motivo del Día de la Inmaculada Concepción.

Lidl

Los supermercados de la cadena alemana Lidl no verán alterados sus horarios y días de apertura a causa del puente de diciembre en Granada. Es decir, estarán disponibles en la provincia tanto el sábado como el lunes en el horario de apertura habitual de sus tiendas.

Centros Comerciales

En lo relativo a los centros comerciales de Granada y el Área Metropolitana, la mayoría de ellos estarán abiertos durante el los días de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, el centro comercial Nevada Shopping de Armilla mantendrá abiertos en su horario habitual sus locales de moda, ocio y restauración tanto el sábado como el lunes. Justo lo mismo que ocurrirá con Granaíta, Serrallo Plaza, El Corte Inglés y La Zubia Plaza, que también abrirán sus puertas con normalidad el festivo del sábado.