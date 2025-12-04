Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ventana por la que acceden los jovenes al interior de la muralla en la que hacen botellón S. M.

Una muralla llena de litronas y restos de botellón

Los vecinos del Albaicín denuncian molestias y basura por las concentraciones de jóvenes en este entorno

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:52

Comenta

Las litronas se acumulan en la superficie de la muralla nazarí situada junto al callejón de San Luis desde hace varios días. Algunos vasos de ... plástico y botellas de refresco se suman a una imagen con la que los vecinos de la zona conviven desde hace semanas. «Vienen grupos de quince o veinte chavales cada viernes y ahí están hasta las tantas...con todo lo que eso conlleva», dice Manuel, residente en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  5. 5 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  6. 6 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  9. 9 Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una muralla llena de litronas y restos de botellón

Una muralla llena de litronas y restos de botellón