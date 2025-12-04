Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lluvia en Granada. Ideal

Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada

Tanto el viernes como el sábado se darán nuevas precipitaciones en casi toda la provincia, aunque la estabilidad ganará protagonismo a partir del sábado

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:38

Comenta

El tiempo está a punto de cambiar en Granada con la llegada de una masa de aire templado que pondrá fin al episodio de frío, ... nieve y lluvia de los últimos días. Pero antes de que eso suceda, el tiempo volverá a ser inestable en toda la provincia. De nuevo con avisos activos por meteorología adversa y nuevas precipitaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  4. 4

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  5. 5 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  6. 6 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada

Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada