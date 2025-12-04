Más lluvia y frío antes de un nuevo cambio de tiempo en Granada

El tiempo está a punto de cambiar en Granada con la llegada de una masa de aire templado que pondrá fin al episodio de frío, ... nieve y lluvia de los últimos días. Pero antes de que eso suceda, el tiempo volverá a ser inestable en toda la provincia. De nuevo con avisos activos por meteorología adversa y nuevas precipitaciones.

El viernes la lluvia continuará teniendo protagonismo en Granada desde la madrugada. Además, de 00:00 a 12:00 horas habrá una alerta amarilla activa por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos costeros en el litoral granadino. Las precipitaciones serán en general débiles, eso sí. Y aunque todavía hará frío, las temperaturas comenzarán a subir, quedando las mínimas en torno a los 5 grados y las máximas alrededor de los 13.

De cara al fin de semana se notarán ya los efecto de la masa de aire templado que llega a la Península Ibérica. Los cielos lucirán cubiertos de nubes durante las primeras horas del sábado, aunque de darse lluvias serán débiles y ocasionales.

A partir del mediodía la situación cambiaría radicalmente: los cielos se despejarán y se notará una subida en las temperaturas, rozando las máximas los 20 grados y quedando las mínimas alrededor de los 8. La situación será bastante similar el domingo, con un día marcado por cielos soleados y temperaturas suaves.

¿Qué tiempo hará la próxima semana?

La masa de aire templado continuará siendo la protagonista durante los primeros días de la próxima semana. El pronóstico de la Aemet es claro al respecto: no se esperan nuevas lluvias ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. De hecho, estos tres días tendrán algo en común: las temperaturas mínimas se acercarán a los 10 grados y las máximas alcanzarán los 20.