La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones

Sus Majestades de Oriente iniciarán el próximo 5 de enero su recorrido por las calles de Granada desde un lugar diferente al habitual. Así lo ... ha anunciado la regidora de la ciudad, Marifrán Carazo, quien ha confirmado que el cortejo tendrá importantes novedades este año.

Como ha detallado, Melchor, Gaspar y Baltasar no saldrán desde Gran Capitán, como en las últimas ediciones, sino que lo harán desde la avenida de la Constitución. El itinerario continuará hasta la plaza del Carmen, donde serán recibidos por las autoridades.

A lo largo del camino, como ha señalado, se producirá otra de las novedades de esta edición. Será un espectáculo de drones que escoltará a los Reyes Magos cuando caiga la tarde, aprovechando la oscuridad para realizar un juego de luces pensado especialmente para los más pequeños.

Visitas a los hospitales

La alcaldesa ha dicho que la jornada para Sus Majestades de Oriente arrancará en la Alhambra, tal y como ha sucedido en los dos últimos años. Carazo ha explicado que su deseo es que este gesto se convierta en una tradición más de la ciudad que una a los monarcas con el principal monumento de Granada.

A continuación, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por la Estrella de la Ilusión, irán a visitar a los niños que no puedan asistir al cortejo por motivos de salud. Así, recorrerán tanto el hospital del PTS como el Materno-Infantil con el objetivo de cumplir los sueños de los más pequeños.