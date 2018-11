Gala Desafío Mingorance: «Nos hace felices premiar a los que aman la vida» Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma, entrega el premio al actor Alberto Nieto. / PEPE MARÍN Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma, destacó que los premiados son «el ejemplo que estas generaciones necesitan» | El presidente de Bidafarma pide a los premiados que mantengan el vuelo de sus sueños CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:28

La iniciativa puesta en marcha por IDEAL no hubiera sido posible sin el apoyo de Bidafarma. En palabras de su presidente, Antonio Mingorance, con esta apuesta «queremos celebrar el triunfo del coraje, de la valentía y del esfuerzo». Valores de nueve premiados que, con sus historias vitales, llenaron de argumentos optimistas el salón de actos del hotel Barceló Granada Congress. Mingorance aseguró que se trataba de «un acto de justicia» y rememoró una canción del grupo Izal sobre «un hombre que podía volar pero no sabía cómo hacerlo» para explicar lo que los galardonados han conseguido con su ejemplo. «El talento gana partidos pero el trabajo en equipo consigue campeonatos. Seguir cuando no puedas más es lo que te hará diferenciarte. El sacrificio como trayecto en la vida. El deporte como experiencia vital», relató.

El presidente de Bidafarma incidió en su discurso en que «vosotros -los galardonados- y los muchos jóvenes y no tan jóvenes a los que representáis, sois el mejor ejemplo del deporte que se hace grande cuando la práctica es noble. El deporte enciende vidas y alimenta pasiones. Podéis volar, gracias al deporte podéis hacerlo. Los sueños están para tenerlos y cumplirlos. Vosotros no solo podéis, sino que lo habéis hecho ya», por eso «sois el ejemplo que estas generaciones necesitan», ya que «nos habéis enseñado a todos y por eso os doy las gracias y mi más sincera enhorabuena».

Ejemplo de vida

Mingorance confesó su admiración «por quienes ahogan con sonrisas el sufrimiento y a veces la incomprensión». Y es que «a la gente se la conoce por sus actos y los vuestros son nuestro ejemplo de vida». Además de los granadinos homenajeados, de nacimiento o de adopción, quiso hacer un aparte con la película 'Campeones', «una comedia muy seria que nos ha dado una lección de vida: el respeto para los que desde sus capacidades diferentes no quieren quedarse fuera de la sociedad».

Bidafarma, explicó su máximo dirigente, «reparte salud, procuramos vidas más saludables para mejorar los hábitos. El deporte es el mejor medicamento que podemos recomendar». Y agregó: «Hablar de Bidafarma es hablar de salud porque nuestra misión es procurar que las farmacias den un buen servicio a la sociedad y con actos como éste ayudamos a que la sociedad tenga claro nuestro compromiso con la gente». Es por eso que «nos sentimos felices de participar en un acto como éste en el que premiar a los que premian y aman la vida. Seguir superando barreras, mantener el vuelo de vuestros sueños». Se despidió admitiendo que «nos hacéis mirarnos en un espejo que muchas veces no tenemos ni tiempo de hacerlo».