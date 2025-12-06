Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coche accidentado en Camino de Ronda. Ideal

Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado sanitarios, Policía Local y Bomberos de Granada

Diego Callejón

Diego Callejón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:01

Comenta

Un conductor ha resultado herido tras colisionar su coche contra un árbol en Camino de Ronda, a la altura del número 137. De acuerdo con ... la información del servicio de Emergencias, el accidentado salió de la vía y chocó contra un ciprés de grandes dimensiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  2. 2 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7

    El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo
  8. 8 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»
  9. 9 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  10. 10 6 planes que no te puedes perder este puente en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda

Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda