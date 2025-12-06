Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado sanitarios, Policía Local y Bomberos de Granada
Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:01
Un conductor ha resultado herido tras colisionar su coche contra un árbol en Camino de Ronda, a la altura del número 137. De acuerdo con ... la información del servicio de Emergencias, el accidentado salió de la vía y chocó contra un ciprés de grandes dimensiones.
El accidente tuvo lugar en torno a las 10.00 horas, y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, Policía Local y Bomberos de Granada.
El conductor presenta heridas en la cara pro el airbag, de acuerdo con la información de Emergencias.
