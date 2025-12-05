Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ideal

Sorprenden a dos hombres robando en un concesionario de Granada

Los detenidos habrían entrado por una ventana, pero detectados en el interior de la nave por el sistema de alarma de la misma

C. L.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:58

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a dos varones de 18 y 53 años respectivamente como presuntos autores de un delito de ... robo con fuerza tras ser sorprendidos, en las inmediaciones de una nave de compra-venta de vehículos ubicada en un polígono de la capital, con dos teléfonos móviles sustraídos del interior de la misma. Estos individuos fueron detectados por el sistema de alarma del negocio y localizados por los agentes mientras permanecían escondidos en unos arbustos de gran tamaño en el exterior de la nave asaltada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  9. 9 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  10. 10 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sorprenden a dos hombres robando en un concesionario de Granada

Sorprenden a dos hombres robando en un concesionario de Granada