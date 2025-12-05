Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Daniel Pedriza

Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Comentarista irreverente y satírico durante medio siglo fue uno de los articulistas de referencia de la prensa española

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:57

Alfonso Ussía, escritor, humorista, periodista y una de las firmas más reconocibles del columnismo español del último medio siglo, ha muerto en Madrid a los ... 77 años.

