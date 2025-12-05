Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español
Comentarista irreverente y satírico durante medio siglo fue uno de los articulistas de referencia de la prensa española
Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:57
Alfonso Ussía, escritor, humorista, periodista y una de las firmas más reconocibles del columnismo español del último medio siglo, ha muerto en Madrid a los ... 77 años.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
