Fachada de Stories, cafetería ubicada en Granada capital. Ideal

La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

Se trata de Stories Café Bar, un negocio que abrió sus puertas hace casi cinco años y que ofrece postres y meriendas típicas del este de Europa

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:24

Comenta

En Granada faltaba un toque ruso a nivel gastronómico. Así lo pensaba Ekaterina Sudnikova, una rusa que llegó a la ciudad por amor hace 13 ... años y que en 2021 ser armó de valor para montar su propio negocio. Uno que fuera verdaderamente especial y en el que pudiera ofrecer algo diferente a sus clientes, con los dulces de su infancia como protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

