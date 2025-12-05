La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

En Granada faltaba un toque ruso a nivel gastronómico. Así lo pensaba Ekaterina Sudnikova, una rusa que llegó a la ciudad por amor hace 13 ... años y que en 2021 ser armó de valor para montar su propio negocio. Uno que fuera verdaderamente especial y en el que pudiera ofrecer algo diferente a sus clientes, con los dulces de su infancia como protagonistas.

«Llegué aquí por amor pero después el amor se pasó y yo decidí quedarme. Tengo tres hijas y mi vida está en Granada, así que empecé a buscar qué podía hacer para seguir aquí», cuenta a IDEAL Ekaterina, que tras hacer el Camino de Santiago encontró la respuesta que buscaba: tenía que montar una cafetería.

«Hacer postres y tartas me encanta, siempre los hecho en casa y en Granada faltaba un toque ruso que echaba de menos, así que pensé que por qué no», explica. Así que, aunque no era el mejor momento por la pandemia del coronavirus y no contaba con experiencia en el sector, se armó de valor e hizo realidad Stories, una cafetería ubicada en el número 10 de la calle San Sebastián en la que degustar los dulces soviéticos de su infancia que el próximo mes de febrero cumplirá cinco años.

«No siento que voy a trabajar, sino a encontrarme con gente agradable, a ser feliz y a hacer feliz a la gente de mi alrededor» Ekaterina Sudnikova Propietaria de Stories

«Stories es un negocio muy pequeño y familiar. Lo mantengo yo y no hay nada más detrás, así que es algo muy personal en el que las cosas se hacen tal y como me gustan a mi». En cuanto a sus opciones de desayunos y meriendas, Ekaterina cuenta que tienen mucho entre lo que elegir: desde la típica tostada de tomate con un café, hasta el vino caliente típico de Alemania y los países nórdicos y dulces del este de Europa.

«Intento ofrecer cosas que no tienen los demás. Por ejemplo, tengo la tarta rusa, que es un producto típico soviético de mi infancia. También tarta de miel, pancakes de requesón ucraniano y merengue pavlova». Todo ello para ofrecer «un viaje en el tiempo y el espacio a mi tierra e infancia», uno que, según asegura Ekaterina, «encanta a los granadinos».

Ampliar Ekaterina con sus hijas. Ideal

Además de ofrecer meriendas y desayunos diferentes, también cuenta con un espacio creativo: «Tenemos una zona con libros que la gente puede coger y hay un espacio para que los niños puedan dibujar y jugar, con libros en español, inglés y ruso». Además, con frecuencia organizan charlas, clases maestras de diferentes temáticas y hasta presentaciones de vinos y otros productos. «Me gusta que siempre hay actividades interesantes».

Sobre la marcha de Stories, Ekaterina reconoce que está «súper contenta» por cómo está yendo todo: «Me hace sentir muy orgullosa lo que he conseguido y que la gente de Granada me conozca, La verdad es que me siento como si esta fuera mi tierra». Tanto es así que acaba de renovar el contrato de alquiler del local para otros cinco años más. «Este es un trabajo que no me cuesta hacer. No siento que voy a trabajar, sino a encontrarme con gente agradable, a ser feliz y a hacer feliz a la gente de mi alrededor», finaliza.