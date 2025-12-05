Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo

Urbanismo concluye la tramitación después de que la empresa promotora no remitiese la documentación

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:04

La planta fotovoltaica prevista en El Fargue no se llevará a cabo finalmente. El expediente ha sido cerrado por la concejalía de Urbanismo, que encabeza ... el edil Enrique Catalina, después de que la empresa promotora no haya entregado toda la documentación que se requería para realizar el siguiente trámite.

