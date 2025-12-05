El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo

La planta fotovoltaica prevista en El Fargue no se llevará a cabo finalmente. El expediente ha sido cerrado por la concejalía de Urbanismo, que encabeza ... el edil Enrique Catalina, después de que la empresa promotora no haya entregado toda la documentación que se requería para realizar el siguiente trámite.

La decisión del Ayuntamiento pone fin a la iniciativa, que había generado un gran rechazo entre los vecinos del barrio por la afección tanto a las casas como al espacio protegido alrededor de la Alhambra. La propuesta había provocado la oposición también de colectivos medioambientales, así como de los grupos del PSOE y Vox, que llevaron propuestas al pleno en varias ocasiones para cerrar el paso al proyecto.

Meses atrás, el equipo de gobierno ya avanzó que no veía con buenos ojos la planta y explicó que no daba por cerrado el expediente ante la obligación de cumplir con los trámites administrativos pertinentes. El responsable de Urbanismo, incluso, aseguró que tumbaría la iniciativa cuando fuera posible hacerlo, lo que ha ocurrido esta semana.

Según ha explicado en rueda de prensa el edil, la empresa, tras conocer el rechazo generalizado a la propuesta, no ha culminado el último de los trámites al no remitir la información que el Ayuntamiento le había requerido. Eso ha permitido que Urbanismo pudiese cerrar el expediente antes en una decisión que, como ha apuntado, refleja la voluntad contraria a la iniciativa de los populares.

«Era un proyecto que había venido recurrentemente a los plenos y a las ruedas de prensa a pesar de que no había nada y que dijimos que seguíamos los trámites porque estábamos obligados, pero que no era de nuestro interés. Por tanto, como siempre hemos mantenido, los hemos dado por concluido. Es una buena noticia alrededor de un tema que ya no será usado ni estirado», ha dicho Catalina.