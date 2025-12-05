Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Atasco en la A-92, a la altura de Loja. DGT

El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida

Los sanitarios han tenido que atender al conductor, de 44 años, y la vía ha sido cortada temporalmente

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:55

El vuelco de un camión genera retenciones kilométricas en la A-92 a su paso por Huétor Tájar. El accidente, unido a la operación salida ... por el puente de diciembre, ha ocasionado atascos desde las 14.00 horas de este viernes, en el punto kilométrico 203, en dirección Granada.

