El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
Los sanitarios han tenido que atender al conductor, de 44 años, y la vía ha sido cortada temporalmente
Granada
Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:55
El vuelco de un camión genera retenciones kilométricas en la A-92 a su paso por Huétor Tájar. El accidente, unido a la operación salida ... por el puente de diciembre, ha ocasionado atascos desde las 14.00 horas de este viernes, en el punto kilométrico 203, en dirección Granada.
Los sanitarios han tenido que atender al conductor, de 44 años. Debido al vuelco del vehículo, se han tenido que movilizar varias grúas para intentar retirarlo de la carretera. Hasta la zona también se han trasladado bomberos y Guardia Civil de Tráfico.
Los trabajos de retirada del camión han obligado al corte temporal de la vía, por lo que las retenciones van desde Huétor Tájar hasta Loja.
