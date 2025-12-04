Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada del Palacio de Congresos de Granada. Ideal

El Consejo Consultivo avala la resolución del contrato del Palacio de Congresos después de 14 años

El órgano andaluz constata los «incumplimientos» por parte de la empresa adjudicataria y queda en el aire el futuro de estas instalaciones

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:52

Comenta

El consorcio que gestiona el Palacio de Congresos de Granada (formado por la Junta al 66% y el Ayuntamiento al 34%) inició en mayo un ... proceso para revisar la concesión a la empresa adjudicataria de las instalaciones. La idea era conocer si procedía la resolución del contrato después de haber detectado incumplimientos económicos. Para tener las garantías jurídicas, los que tenían que tomar la decisión final, tenían que pasar por el trámite del Consejo Consultivo, para que este confirmase si debe acabar la relación contractual con esta concesionaria.

