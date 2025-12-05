Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»

Los olivareros están detectando un 30% menos de producción en el olivar de riego, que es el más adelantado

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

Las lluvias han llegado y el campo se alegra, pero el daño hecho por la prolongada sequía desde el pasado verano puede haber hecho más ... daño de la cuenta. Lo advierten los productores de aceite de oliva tras los primeros resultados en el inicio de la nueva campaña, donde se comienza a recoger la cosecha temprana.

