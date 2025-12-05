Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»

Las lluvias han llegado y el campo se alegra, pero el daño hecho por la prolongada sequía desde el pasado verano puede haber hecho más ... daño de la cuenta. Lo advierten los productores de aceite de oliva tras los primeros resultados en el inicio de la nueva campaña, donde se comienza a recoger la cosecha temprana.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha informado de que los olivareros están detectando un 30% menos de producción en el olivar de riego, que es el más adelantado. Respecto al futuro más cercano, la organización ha precisado que «habrá que esperar a que se generalice la recolección de aceituna en toda Andalucía para saber si los secanos tienen también menos kilos de aceituna de lo previsto y si los rendimientos grasos medios compensan la bajada».

Los datos por zonas reflejan que en Córdoba las principales dificultades son por la falta de mano de obra, especialmente en el olivar de sierra. Según COAG-Andalucía, «el agua que ha caído estos días, unos 150 litros por metro cuadrado, ha hecho que la aceituna coja volumen y humedad. Pero después de las lluvias han bajado los rendimientos varios puntos. Los aceites que se están obteniendo son frutados medio alto y algo de picantes».

En la provincia de Jaén, en la zona de Alcaudete, Alcalá la Real, Martos se está detectando que hay la mitad de la cosecha de aceitunas que el año pasado, aunque con rendimientos parecidos. En Martos y Baena, incluso un poco menos de kilos que en la anterior cosecha, según los datos que maneja la organización.

En la provincia de Granada, COAG-Andalucía ha precisado que, en general y con valores medios, el olivar de riego tiene una media de un 30% menos de una cosecha normal y el secano en torno al 70% menos de una cosecha media.

Por último, «en Málaga se ha recuperado algo el fruto y los rendimientos están normales. Pero la sequía ya había hecho un daño considerable, con aceitunas pequeñas que, aunque se pongan tersas con el agua, no hay tamaño. A nivel general, creen que estarán por debajo del aforo», ha concluido.

El desarrollo de la campaña determinará el precio que se paga en origen y el que tendrá, finalmente, en los lienales, el que pagarán los consumidores.