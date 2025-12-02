Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur

El aceite de oliva virgen extra se encuentra de nuevo como el producto estrella a la hora de las rebajas y ofertas que los ... supermercados ponen sobre la mesa en época de promociones. Pero no solo en estas fechas aparece como ofertado.

En este sentido, Carrefour, que suele rebajar en diferentes modalidades algunos de sus productos, ha apostado por hacer lo propio con varios aceites de la conocida firma Coosur, en el formato de un litro pero de diferentes intensidades.

Así las cosas, la firma francesa tiene ofertas de 3x2. Una de ellas bajo Coosur como la marca protagonista en su formato de botellas de un litro de cristal. Incluye las tres propuestas: picual, arbequina, hojiblanca y cornicabra. La oferta en cuestión afecta a esta última variedad y cada botella tiene un precio de 7,89 euros. Este precio puede resultar caro de forma individual, pero al pagar solo dos de las tres botellas, el litro se queda en 5,26 euros para un aceite de primer nivel.

Se trata de una promoción por la que compras tres unidades de estos productos y paga solo dos. El descuento es aplicable sobre el de menor precio. La promoción comenzó el 25/11/2025 y acaba el próximo 12 de diciembre.