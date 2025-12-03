El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra

El Corte Inglés apuesta por su propio aceite de oliva virgen extra con un precio que busca competir con las ofertas que han lanzado otros ... grandes establecimientos como Carrefour o Alcampo. Baja de los 4 euros el litro. Es decir, que se mantiene la guerra de precios en los supermercados de cara a la Navidad, época de muchas ventas.

Este aceite de oliva de El Corte Inglés está envasado por Aceites del Sur - Coosur S.A. Actualmente se vende a 23,85 euros la garrafa de cinco litros, lo que deja un precio de 4,77 euros por litro.

Tanto éxito ha tenido que se ha agotado temporalmente, aunque se espera que en breve se pueda volver a conseguir en los supermercados de El Corte Inglés de toda España.

El aceite de oliva virgen extra requiere cuidado especial para mantener sus propiedades. Debe almacenarse entre 15 y 20 grados, evitando fuentes de calor y temperaturas extremas. El calor excesivo descompone sus compuestos beneficiosos, y el frío puede solidificarlo, afectando su textura.

Si se compra en grandes cantidades, trasvasarlo a recipientes más pequeños y herméticos minimiza el contacto con el aire, que acelera la oxidación. Además, consumirlo dentro de 12 a 18 meses de su producción asegura disfrutar de su sabor y beneficios.