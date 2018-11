Gala Desafío «Sois deportistas que lucháis con pasión, un ejemplo de esfuerzo» María José Rienda. / P. MARÍN María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte 1 La presidenta del CSD avanza que el Gobierno prepara un borrador de anteproyecto de ley con tres pilares: la mujer, el deporte inclusivo y el recreativo C. G. Q. GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:32

Despidió el acto la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, toda una campeona en sus tiempos de esquiadora, lo que la llevó a señalar que el deporte es «la mejor herramienta para inculcar valores, juego limpio, compañerismo y constancia, y esta noche lo hemos podido ver aquí».

Lo introdujo para avanzar una novedad en esta misma gala: «El Gobierno está trabajando mucho en un borrador de anteproyecto de Ley del Deporte con tres pilares fundamentales: la visibilidad de la mujer, el impulso del deporte inclusivo y con otras capacidades -que ha avanzado mucho pero que necesita más herramientas y apoyo para llegar a las grandes metas que se propone cada día- y, como no, reconocer el ocio y la parte recreativa del deporte en la Ley, para gente que se siente deportista y no tiene que estar federada».

Añadió que la visita a su tierra fue también para acudir a la presentación de Granada como Ciudad Europea del Deporte y que este será un motivo para que la capital albergue grandes eventos del ámbito adaptado también. «El deporte ayuda a tener una mejor calidad de vida, pero en el caso del deporte adaptado, más», apuntó.

Quiso dirigirse a los protagonistas diciéndoles que «sois deportistas que lucháis con pasión, un ejemplo de esfuerzo de superación diaria. Como Michelle, a quien no le duele seguir corriendo; Eduardo, pionero en las artes marciales; Jorge, que planta cara a la ELA; Javier, que es impresionante lo bien que se mueve en las paredes; Paquillo, con su pasión; Manolo, compañero de fatigas y amigo; y Lidia, su libertad por esquiar. Y, cómo no, los protagonistas de la película Campeones. Habéis hecho que el deporte adaptado llegue a la casa de cada persona, señalado las necesidades que tenéis», refrendó la presidenta del CSD, que tuvo un afectuoso saludo a las autoridades presentes y a Diego Vargas, director general de IDEAL, y Eduardo Peralta, director, «amigos que me han seguido en mi carrera deportiva y ahora también en la gestión», remachó.