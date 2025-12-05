Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses

La Policía Local de Granada refuerza la vigilancia nocturna en distrito Norte para acabar con los impactos que se producen contra los autobuses desde hace ... varias semanas. Esta práctica provocó la rotura de dos lunas la noche del pasado jueves. Además de las patrullas habituales que hay en la zona, una específica se encarga de mantener la seguridad en los «puntos conflictivos» en los que se han registrado actos vandálicos de este tipo.

Este incremento policial se produce a diario desde que oscurece hasta las 1.00 o 2.00 de la madrugada, un periodo de tiempo que los agentes han detectado que es más «problemático». La vigilancia, por tanto, se prolonga una vez termina el servicio de los autobuses debido a otros comportamientos incívicos que se registran también en la zona.

El objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos. Los puntos conflictivos son, entre otros, la calle Fray Juan Sánchez Cotán, Joaquín Corral Almagro o Bermúdez de Pedraza. No obstante, los impactos de objetos contra los autobuses en el distrito no son nuevos. Estos regresaron a las calles de la zona hace poco más de un mes.

Los vehículos sufrieron lanzamientos de huevos la semana previa y la posterior a Halloween, motivo por el que la Policía Local inició un dispositivo especial de vigilancia, que comenzó el pasado 19 de octubre y que iba a durar hasta el 2 de noviembre, pero finalmente se extendió hasta el 7 de noviembre. Diversas patrullas se encargaban de custodiar los autobuses para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros. Por el momento, no ha habido que lamentar heridos. Los huevazos han sido sustituidos estas últimas semanas por disparos con escopetas de perdigones. Además de los hechos que se produjeron la noche del jueves, en este último mes, otra luna resultó rota en Casería de Montijo y un autobús llegó a registrar hasta 19 incidencias por este mismo motivo. Los coches de los agentes han sido también objeto de estos actos y han recibido impactos de huevos cuando trataban de vigilar la zona.

Denuncia vecinal

La Policía Local tienen constancia de que los responsables son menores de edad, pero no han podido reconocer a nadie. Desde Policía Nacional, por su parte, indican que se ha abierto una investigación tras los hechos del jueves, aunque no ha sido posible identificar a los autores. Cuando esto se produce, Alsa activa el protocolo de desvío de líneas para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

Los vecinos de la zona denuncian desde hace meses en las juntas municipales de distrito esta situación y los inconvenientes que les causa en su día a día el cambio de los trayectos. En la última de ellas, que tuvo lugar este pasado martes, los ciudadanos pidieron ser avisados cuando haya alguna modificación en la ruta. «No podemos estar tres cuartos de hora en las paradas a la espera de que el autobús llegue o no», denunciaron. Según relatan, las líneas circulan y evitan determinadas calles, como Julio Moreno Dávila o Henríquez de Jorquera, entre otras.

Desde CCOO se pronunciaron ayer tras conocer lo sucedido y calificaron de «muy graves» los impactos contra los autobuses. Se preguntaron «dónde se sitúan los límites entre el derecho al servicio público de transporte y el derecho de seguridad que tiene la ciudadanía y las personas trabajadoras». «Creemos que se está normalizando una situación en la que las autoridades deben de tomar las medidas oportunas y necesarias para que la sensación de inseguridad se deje de percibir de una forma permanente y antes de que todos debamos de lamentar consecuencias graves por hechos que se vienen repitiendo con demasiada frecuencia, recalcaron.

En caso de seguir con esta inseguridad, desde la sección sindical de CCOO en Alsa indicaron que se reservan el derecho a tomar las medidas que se consideren oportunas.

Aviso del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Granada, por su parte, aseguró que informarán de los cambios en el recorrido a través de códigos QR en las propias paradas. No obstante, los ciudadanos explicaron que son necesarias otras medidas ya que las personas mayores no saben utilizar este método.Demandan carteles en los autobuses o algún otro método que les permita saber cuándo hay cambios.

Las líneas afectadas son la 5, la 8 y la N6 y los vecinos más perjudicados, los de la Paz y Cartuja. El Ayuntamiento de Granada dispuso en febrero de este mismo año drones para vigilar las pedradas que los autobuses sufrían al circular por la zona. Los dispositivos aéreos se utilizaron para controlar el tráfico y las rutas de las líneas de transporte.

El incremento de la vigilancia se extendió entonces en todo el distrito, principalmente, a partir del anochecer, cuando ocurren estos hechos. Las líneas se vieron también afectadas en mayo del año pasado.