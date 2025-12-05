Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lunas rotas durante la madrugada del viernes por disparos de perdigones IDEAL

Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses

Los perdigones rompieron las lunas de dos vehículos la noche del jueves, unos actos vandálicos que se repiten desde hace ya un mes

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:33

Comenta

La Policía Local de Granada refuerza la vigilancia nocturna en distrito Norte para acabar con los impactos que se producen contra los autobuses desde hace ... varias semanas. Esta práctica provocó la rotura de dos lunas la noche del pasado jueves. Además de las patrullas habituales que hay en la zona, una específica se encarga de mantener la seguridad en los «puntos conflictivos» en los que se han registrado actos vandálicos de este tipo.

