Gala Desafío «Ha sido muy duro pero amo a la montaña, es lo que más me apasiona» Aguilar recibe el premio de Justo Ruiz, junto a su perra Ama. / A. A. Javier Aguilar Amoedo, paraescalador | Campeón de la Copa del Mundo para ciegos, logró el bronce en el Mundial y aspira a repetir podio en la próxima cita mundialista en Tokio VÍCTOR M. ROMERO GRANADA Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:32

Javier Aguilar Amoedo brilla con luz propia. Sus manos son sus ojos. Es campeón de la Copa del Mundo de paraescalada. Y eso que no puede ver la pared que asciende. Un obstáculo salvable. Forma parte de su pasión por el deporte. Acaba de ser bronce en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Austria. Allí contó que viene de las faldas de Sierra Nevada y que fue «en sus veredas donde aprendió a amar la montaña». Ya en 2015 y 2016 fue campeón nacional de paraescalada y luego cuarto en el Campeonato del Mundo. La mayor cima la alcanzó como campeón de la Copa del Mundo en 2017 de escalada para ciegos, también participó como nadador en los Juegos Paralímpicos de Sidney en 2000.

Javi Aguilar comenta que «desde siempre me ha atraído mucho el deporte, he practicado varios deportes y disciplinas, entre ellos la escalada, la montaña es lo que más me apasiona y me ha permitido ganar mucho en autoestima, pasarlo bien, conectar con la gente, me ha abierto muchas posibilidades y puertas, también a nivel social».

El escalador matiza que «los triunfos y reconocimientos me animan a seguir, tras ganar la Copa del Mundo he quedado tercero en el Campeonato del Mundo en Austria y ahora tengo el reto de buscar podio, de clasificarme entre los tres primeros, en el próximo Mundial, que será en Tokio. Agradezco mucho el premio que me concede IDEAL y doy las gracias a los periodistas por el reconocimiento».

Javi Aguilar es vecino de Manolo Robles, el primero que abrió camino a la inclusión en el deporte granadino. El paraescalador también se hizo con el premio al mejor deportista con discapacidad , tras lograr la corona en la Copa del Mundo de escalada para ciegos, en la pasada Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva (AEPD) de Granada. «Ha sido muy duro llegar hasta aquí, pero ha merecido la pena y tengo muchas ganas». Le acompañó Antonio Teja, de la Ciudad Accesible, y un montón de amigos que siempre le rodean. El compañero Justo Ruiz le entregó el galardón.

Ama, la guía 'madre'

Tras subir al escenario acompañado de Ama, su inseparable perra guía, demostró su talante para afrontar retos tan complicados como son la escalada para invidentes y, no contento con lo realizado hasta el momento, destacó que «tengo muchos proyectos y no voy a parar...».

Anne Igartiburu nos recordó que Ama es un nombre muy bonito por lo que representa, «significa 'madre' en euskera». La famosa presentadora de TVE también derrochó sensibilidad y ternura, corazón. «Quería deciros muchas cosas pero siempre me quedo en blanco, je, je, la próxima vez le doy el micrófono a mi perra...», afirmó con simpatía Javi en una noche mágica y cargada de lágrimas de emoción. Maravillosa.