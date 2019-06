La 'curvy' granadina que conquista Instagram: «Quería demostrar que las gorditas podemos vestir bien»

En septiembre de 2016, Lorena Contreras (Iznalloz, 1994) decidió abrise un blog y una cuenta de Instagram para compartir algunos de sus 'looks'. Por aquel entonces, no podía imaginar que su cuenta llegaría a tener más de 14.000 seguidores que «a diario» le piden consejo sobre moda, dietas y estilo de vida. A día de hoy, 'En mi bolso caben curvas' -el perfil de Lorena en redes- es un reflejo del día a día de su creadora, quien trata de ser «natural», ya que sus seguidores «valoran más una foto en el espejo del portal que una preparada con un fotógrafo profesional». Invitamos a Lorena Contreras a la sección 'Influencers de Granada' para hablar de sus inicios, su progresión en redes y cómo en la actualidad se ha convertido en un medio que, si bien no le da para vivir de ello, sí para «pagarse unos caprichos».

LOS COMIENZOS Del Derecho a las redes

- 'En mi bolso caben curvas' es su nombre de guerra en redes. ¿De dónde viene?

- Fue una ocurrencia de mi amigo Álvaro. Cuando decidí abrirme mis cuentas en redes sociales, no quería utilizar mi propio nombre, sino algo que estuviera relacionado con las chicas 'curvy', porque antes lo era, y con los bolsos, una de mis grandes pasiones. A él se le ocurrió ese concepto, me gustó y lo elegí para redes.

- ¿Por qué decidió comenzar una carrera en redes? ¿A qué se dedicaba cuando empezó?

- Yo estudié el Grado de Derecho en Granada. Cuando terminé la carrera, estuve un tiempo opositando, pero lo dejé porque no era lo mío. Durante aquellos meses de oposición trabajaba también en una panadería de Iznalloz, mi pueblo, durante los fines de semana.

- Sabemos que después de esto se mudó a Marbella, ¿lo hizo por razones laborales?

- No, en realidad me fui a Marbella por amor, porque mi chico es de allí. Como tiene un buen trabajo y yo no tenía nada fijo, decidí moverme yo. Actualmente trabajo en una tienda de bolsos y complementos.

«Parece que las muchachas gorditas solamente podemos vestir de negro y con blusas anchas, pero no debe ser así» LORENA CONTRERAS ('INFLUENCER')

- En ese contexto, ¿qué fue lo que le motivó a abrirse sus perfiles en redes sociales?

- Empecé en septiembre de 2016, porque mucha gente me dijo que vestía bien y que por qué no me animaba a poner mis 'looks' en Internet. Me hice un blog pero lo tuve poco tiempo activo. Después me abrí mis canales de YouTube e Instagram. En el fondo, lo hice porque quería demostrar que las gorditas podemos vestir bien. Se asocia que siempre tenemos que ir de negro y con blusa ancha, pero no es así. Yo me salía de aquello y decidí contarlo.

- ¿Cómo era su rutina de trabajo en redes y en qué ha cambiado desde aquellos inicios?

- Intento subir contenido a diario, pero depende de si tengo algo o no. Lo que subo siempre son 'stories' de Instagram con mi día a día. Pienso que la gente está cansada de perfeccionimo, de imágenes de fotógrafo con todo perfecto. A veces subo fotos en el espejo de mi portal y tienen más éxito que esas otras. Lo cotidiano es lo que más gusta, al menos a mis seguidores. Comparto imágenes con la comida que me estoy comiendo, cómo me visto y cosas así.

EL ÉXITO Una tendencia progresiva

- ¿En qué momento le llegó el éxito? ¿Hubo algún comunicado que le ayudara a saltar a la fama?

- No ha habido un cambio radical desde cero hasta los 14.000 seguidores que tengo ahora. El crecimiento ha sido progresivo, ha llegado poco a poco. Al principio tenía muy pocos seguidores y ninguna colaboración, paulatinamente fueron a más a lo largo de los tres años que llevo ya. Además, YouTube e Instagram se retroalimentan, conforme crezco en una red, se refleja también en la otra.

- ¿Cuándo empezaron a llegarle las colaboraciones comerciales?

- Las colaboraciones llegaron hace un año aproximadamente, cuando las agencias comenzaron a preguntar por mí. A día de hoy, la mayoría de publicidades no son pagadas, sino a cambio de productos.

- ¿Podría vivir exclusivamente de sus ingresos en redes sociales?

- No, para vivir de esto no me da. Tengo ingresos reducidos, y dependen mucho del número de reproducciones. En cualquier caso, son extras que me vienen bien para comprarme algunos caprichos.

- ¿Es de las 'influencers' que tienen representante?

- No, tuve hace un tiempo una agencia que me llevaba la publicidad, pero ya no. Normalmente, hay agencias que me escriben y pretenden colaborar. En otros casos, los menos, busco yo las marcas para colaborar con ellas.

- Se le considera un referente 'curvy'en las redes sociales. ¿Le han pedido muchos consejos otras jóvenes con la misma condición?

- Sí, he ayudado a mucha gente con la ropa que ponerse y también con las dietas. Me han pedido muchos consejos sobre dónde comprar ropas de tallaje grande y cómo cuidarse. A raíz de mi operación de reducción de estómago, también ha llegado mucha gente a preguntarme por mi experiencia.

LA ACTUALIDAD Su operación y el futuro

- Su operación de reducción de estómago y la consecuente pérdida de peso han sido muy comentadas. ¿Cómo ha sido su experiencia?

- Después de hacer el vídeo en el que hablaba de mi operación, llegaron reacciones de todo tipo. Hubo mucha gente pidiéndome consejo sobre si operarse o no y sobre qué clínica elegir. Muchas personas se han animado a operarse. Yo he tratado de recomendar lo mejor. En mi experiencia, al menos, no ha habido dolor ni complicaciones, y me ha ayudado mucho.

- Tampoco ha faltado la polémica tras su intervención...

- Sí, también ha habido mucha gente que me ha criticado. Dicen que la operación es una solución rápida y fácil, que hay que cuidar la dieta y hacer ejercicio, pero a veces con eso no basta. Para mí, la operación es la solución más eficaz. En mi caso, llevaba varios años a dieta y no había podido bajar apenas de los 120 kilos. La operación me sirvió para perder 50 kilos, mejorar mi salud, mi confianza y enconrar más posiblidades en la moda. Antes me limitaba a las tallas grandes, ahora tengo más disponibilidad.

- Parece que tus imágenes y opiniones en redes pueden condicionar a algunos de tus seguidores. ¿Te consideras 'influencer'?

- El término 'influncer' se está utilizando para la gente que muestra en su día a día su ropa, sus compras... Estoy de acuerdo con el término en mi caso, porque a raíz de mis fotos me piden muchos consejos sobre qué ropa comprar, me mandan fotos de sus vestidos, me piden opinar sobre la ropa que usar para una boda... Tengo buen 'feedback' con mis seguidores, porque siempre me he mostrado natural y eso hace que confíen mucho en mí.

- ¿Qué podemos esperar de 'En mi bolso caben curvas' en el futuro?

- Tengo algunos proyectos de futuro relacionados con las redes, pero no quiero contarlo para no gafarlo. En cualquier caso, me veo muchos años en redes sociales. Mientras vaya para adelante, quiero seguir. Es algo que me gusta y que no me supone un esfuerzo exagerado.

- Para terminar, recomiéndenos algún 'influencer'.

- Me gusta mucho el trabajo de Ana Sáez. Es una chica de Lorca (Murcia) que ahora vive en Granada. Me inspiran muchos sus 'looks' y todo lo que comparte.