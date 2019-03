Kowai Nana, la granadina que triunfa en YouTube: «Las mujeres aguantamos auténticas guarradas en redes»

Más de 260.000 'terribles' -como ella misma llama a sus seguidores- siguen con atención cada nuevo vídeo de Kowai Nana, una 'influencer' de Granada que lleva tres años siendo toda una referencia en YouTube gracias al contenido variado de su canal. Natalia Medina (Granada, 1989) es la persona tras el alias, una joven que compagina su actividad en redes sociales con su trabajo para una agencia de publicidad y un periódico digital en Madrid. Invitamos a Kowai Nana a la sección 'Influencers de Granada' para hablar de su trayectoria, de lo que deben mejorar las distintas redes sociales y de la dificultad añadida de ser mujer en un 'mundillo' en el que «hay que aguantar comentarios machistas y un cuestionamiento continuo por no ser hombre».

DE NANA A KOWAI El 'bombazo' de los tatuajes

- Te habrán hecho mil veces esta pregunta, pero es obligada. ¿Cómo pasaste de Natalia a Kowai Nana? ¿Qué significa tu nombre?

- En realidad, Nana soy desde siempre. Desde que era pequeña todos me llaman así, ni siquiera respondo al nombre de Natalia. Lo peculiar viene por Kowai. Buscaba algo parecido a 'kawai', que en japonés signifca 'adorable' o 'lindo', y acabé encontrando 'kowai', que se traduce como 'terrible'. Kowai Nana es 'la terrible Nana'. Me gusta el término, de hecho siempre llamo 'terribles' a mis suscriptores.

- ¿Cómo fueron los inicios de Kowai Nana en YouTube?

- A decir verdad, mis inicios no fueron con Kowai Nana, sino con otro canal en el que un compañero y yo hablábamos de temas 'frikis' tomando un café o una cerveza.

- ¿Por qué os dio por abriros ese canal?

- Los dos habíamos hecho estudios relacionados con el audiovisual, pero estábamos un poco frustrados por el poco recorrido y visionado que tenían nuestros cortometrajes y videoclips. Entonces decidimos hacernos 'youtubers' y empezamos a hablar de temas 'frikis' en nuestros vídeos. No tuvimos un éxito excesivo, pero se veían más esos vídeos que nuestros otros trabajos.

«Vivir de YouTube es algo tremendamente inestable que te afecta a nivel personal y profesional. Es complicado...» NATALIA MEDINA (KOWAI NANA)

- ¿Y cómo pasaste de ese canal al tuyo propio?

- Vi que la cosa iba bien pero que la temática era limitada, por lo que decidí abrirme un canal personal para hablar también de maquillaje, moda, ropa, curiosidades o de mi vida personal. En realidad, lo hice para hablar de lo que me diera la gana. Y de eso sigue yendo mi canal, de lo que yo quiero.

- ¿En qué momento multiplicaste tanto tus seguidores? ¿Cómo pasaste de un canal pequeño a sumar más de 260.000 suscriptores?

- El 'pelotazo' lo di con un vídeo que se hizo viral. Tuve bastante suerte porque en realidad fue el primer vídeo que subí a mi canal, en el que explicaba qué tatuajes tengo, cómo fue su cicatrización y qué significa cada uno. Ese vídeo llegó a un millón de reproducciones. Gracias a ello, YouTube me posicionó mejor y crecí rápidamente.

DE GRANADA A MADRID Los trabajos de Natalia

- Como hemos visto, tu presencia en Internet es importante. ¿Te da para vivir de tu trabajo en redes sociales?

- Durante un tiempo sí viví exclusivamente de mi trabajo en redes, pero a día de hoy no lo hago. Sumando los ingresos por visualizaciones y, sobre todo, las promociones concretas de marcas en algunos vídeos, me ha dado para dedicarme en exclusiva a YouTube durante un tiempo. Eso sí, ha sido algo tremendamente inestable.

- Supongo que por eso has decidido buscarte otros trabajos.

- Exacto. Esa inestabilidad me afectaba a nivel personal y profesional, y he tenido que buscarme algo más seguro. Los 'youtubers' tenemos que darnos de alta como autónomos y nuestros ingresos varían mucho con los meses, por lo que a menudo no sale rentable, sobre todo con lo que han subido las cuotas...

Galería. Así es Natalia, la granadina tras el perfil de Kowai Nana que triunfa en YouTube e Instagram. / KOWAI NANA

- ¿Te ha dado tu trabajo en YouTube la formación necesaria para esos trabajos o han sido tus estudios en audiovisuales?

- Todo ayuda. Tengo cierta formación en audiovisuales porque, cuando acabé el bachillerato en los Escolapios, hice el Módulo Superior de Realización Audiovisual en la ESCAV de Granada. Después me especialicé en edición de vídeo y en 'script' con cursos que salían a parte, como el de María Bardem de la UGR. En cualquier caso, mi obsesión era acabar rápido y empezar a trabajar cuanto antes, porque creo que así es como se aprende realmente. En la escuela ya empecé a trabajar en rodajes y después pasé a YouTube, que también me ha ayudado mucho.

- Háblanos un poco de esos otros trabajos que tienes ahora. ¿Cómo los compaginas con tu actividad en YouTube?

- A día de hoy trabajo en 'Insomnia', una agencia de comunicación, y en 'La Mirada Común', un periódico digital que se ha puesto en marcha recientemente. Compagino estos trabajos con YouTube, al que ahora dedico menos tiempo, ya que lo uso, sobre todo, como vía de expresión y como una fuente de ingresos secundaria. Así lo disfruto más.

«Es terrible que en pleno 2019 se cuelen vídeos de maltrato o pederastia en plataformas como YouTube» NATALIA MEDINA (KOWAI NANA)

- ¿Cuánto tiempo dedicas entonces a YouTube? ¿Cuál es tu rutina de trabajo?

- Antes era como un trabajo a jornada completa, porque si no tienes representante tienes que llevar tú todos los correos, tratos con marcas, guiones, postpropducción, redes sociales... Antes estaba de lunes a viernes a jornada completa e incluso algunos fines de semana. La gente tiene la imagen de que los 'influencers' trabajamos poco y somos muy ricos y ni somos tan ricos ni trabajamos poco, más bien lo contrario. Sí que es cierto que, ahora que tengo otro trabajo a jornada completa, he tenido que reducir bastante mi producción. Ahora trato de subir un vídeo a la semana al que dedico un par de días, uno de preparación y otro de edición.

- ¿Y por qué decidiste buscar trabajo en Madrid? ¿No encontrabas esa oportunidad en Granada?

- Durante un tiempo estuve trabajando para mi canal de YouTube desde Granada, pero me fui a Madrid porque todo el universo de las redes sociales está allí. En Madrid están las agencias de publicidad y muchos compañeros 'youtubers', lo que hace todo más fácil. Además, hay que tener en cuenta que si la industria audiovisual está tocada en España, en Granada más aún. No hay prácticamente nada, y lo que hay está muy mal pagado.

DE LA PUBLICIDAD AL MACHISMO «Barbaridades a diario»

- Volviendo a tu trabajo en Internet, ¿cuál dirías que es tu red social favorita?

- A día de hoy diría que es Instagram por los 'stories'. En Twitter hay siempre guerras y piques, me da mucha pereza. Facebook está plagado de anuncios. YouTube también me gusta pero tiene sus defectos. Así que, lo dicho, me quedo con Instagram. Sus 'stories' son tan fugaces que creo que la gente se muestra en ellas tal y como es. Además, es una red social pensada para no quitarte mucho tiempo, y tiene cuentas de fotografía increíbles.

- Comentas que YouTube tiene defectos. ¿Cuáles son los principales para ti?

- La plataforma es un 'cachondeo' en general. Hay muchos fallos, la dirección se centra solamente en mejorar algoritmos y cada vez que los cambian es para peor. Además, la gestión de anuncios es muy mala, pero lo peor es el hecho de que en pleno 2019 se cuelen contenidos de maltrato o pederastia. Hay una sensación general de que YouTube no va a mejorar, y como creador de contenido no sabes con quién contactar para las incidencias, porque el servicio técnico de Google siempre manda la típica respuesta copia y pega. La plataforma antes era más sencilla y mejor. Ahora mismo está de capa caída, impulsa contenidos mediocres y empuja a irse a sitios alternativos como Twitch a muchos creadores, porque la ven como una plataforma que paga mejor y que tiene una comunidad más sana.

«Las mujeres creadoras de contenido en redes tenemos que aguantar que nos digan que no tenemos ni idea, salvo que hablemos de moda o maquillaje» NATALIA MEDINA (KOWAI NANA)

- Supongo que esos problemas con la publicidad son los que os impulsan a hacer vídeos promocionales. ¿No chocan este tipo de promociones con el contenido de tu canal?

- Yo tengo algunas restricciones muy claras a la hora de promocionar marcas. Con los maquillajes, por ejemplo, mi requisito es que no testen con animales. Tampoco promociono productos alcohólicos, porque no me siento cómoda haciéndolo. Me pasa lo mismo con cadenas de restaurantes que dan malas condiciones a los animales o con productos que no encajen conmigo, porque considero que tampoco lo harán con mi público. En general, creo que hay que tener unas líneas muy claras a la hora de hacer publicidad por muy mal que vaya el mes. No todo vale, y no dormiría tranquila haciendo esa publicidad.

- Parece que tienes claros tus ideales. Con respecto al feminismo, ¿qué opinión te merece? En tu caso, ¿cuesta más abrirse hueco en redes siendo mujer?

- Tenemos nuestro público y cada vez se nota menos la diferencia, pero sigue habiendo una brecha grande, sobre todo por parte del público. Las mujeres 'influencers' tenemos dos problemas principalmente. El primero son los comentarios con auténticas barbaridades sobre nuestro físico que tenemos que soportar a diario. Muchos de estos comentarios son puro acoso sexual. Se ve sobre todo en el mundo 'gamer'. No sé en qué cabeza cabe pararse a escribir semejantes guarradas. El segundo problema es que se valoran más los conocimientos de un chico 'youtuber' que los de las mujeres, a quienes nos ponen un cuestionamiento continuo. Si hacemos cualquier vídeo que no sea de maquillaje o moda tenemos que soportar que nos digan que no tenemos ni idea.

- Parece que YouTube es un mundo oscuro. Vamos a arrojar algo de luz. ¿Qué creadores recomendarías?

- Recomiendo sobre todo a Álvaro Wasabi, de 'Wasabi Humor', que hace unos 'sketches' muy recomendables con los que me río mucho. También me gustan mucho los chicos de 'Destripando la Historia', que hacen parodias musicales de historias reales y las ilustran con dibujos. Para mí, aportan el mejor contenido de YouTube desde hace años.

- Y a nivel local, ¿qué 'influencers' granadinos recomendarías?

- Me gusta mucho Kaos, creo que hace un contenido muy bueno y novedoso. A Fortfast también lo veo, pero sus vídeos me dan mucho coraje por los especímenes que saca. Como 'influencer' granadino también me gusta mucho RonroLove, una cuenta sobre belleza.

- ¿Volverás pronto a ser una 'influencer' cien por cien granadina? ¿Tienes pensado volver?

- Nací en Granada y me he criado en esta ciudad, en Madrid solamente llevo un año y medio. Desde que vivo en la capital echo muchísimo de menos Granada, e intento escaparme cuando puedo. Antes me quejaba mucho de que era una ciudad pequeña y de que estaba siempre en los mismos sitios, pero ahora echo mucho en falta esos sitios y a esas personas que me encontraba siempre. En cualquier caso, no sé si volveré algún día. Madrid me gusta mucho y tiene una gran cantidad de oportunidades, aunque es cierto que esa magia que tiene Granada no existe en ningún otro sitio.