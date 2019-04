La 'influencer' granadina tras 'El Mundo de Alma': «Empecé en YouTube gracias a mi madre» 01:13 Alma Gallego graba en el set de rodaje instalado en su propio domicilio. / RAMÓN L. PÉREZ Influencers de Granada La motrileña Alma Gallego, que cuenta con más de 200.000 suscriptores sumando sus dos canales, nos confiesa que «hay que estar un poco loca para dedicarse a esto, porque requiere mucho trabajo» DIEGO CALLEJÓN GRANADA Sábado, 20 abril 2019, 13:01

El reloj suena a las seis y media de la mañana. Mientras apura ese café que da nombre a uno de sus canales de YouTube, Alma Gallego (Motril, 1990) enciende las luces de la habitación en la que pasa la mayor parte de su tiempo. En ese coqueto estudio, la motrileña tiene un pequeño plató en el que graba sus vídeos y una enorme cajonera plagada de etiquetas que categorizan los cientos de productos de maquillaje que guarda dentro. Aunque en sus inicios grabarse le parecía «inquietante», a día de hoy Alma tiene a más de 200.000 personas 'enganchadas' a sus trucos de maquillaje, recetas y el sinfín de contenidos que aporta semanalmente mediante un metódico y constante trabajo. Invitamos a la creadora de 'El Mundo de Alma' y 'Un Café con Alma' a la sección de 'Influencers de Granada' para hablar su actividad en redes sociales, de sus otros empleos y un fenómeno fan que le ha dado «muchas alegrías y alguna mala experiencia».

EL SALTO INICIAL De «inquietante» a «apasionante»

- ¿Por qué tienes dos canales? ¿En qué se diferencia 'El Mundo de Alma' de 'Un café con alma'?

-'El Mundo de Alma' lo hice para subir vídeos de todo lo que se me pasara por la mente, porque soy una persona muy dispersa; igual te hago una receta que una manualidad. Por otro lado, 'Un Café con Alma' lo hice para vídeos más coloquiales, aquellos que puedo hacer más naturales, como cuando estoy tomándome algo con unos amigos.

- ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Por qué te dio por YouTube?

- La culpa fue de mi madre. Cuando estudiaba en la universidad, me abrí un blog de repostería, porque necesitaba desestresarme de las clases, trabajos y exámenes. En aquel blog subía una receta semanal, pero no había mucha interacción. Fue entonces cuando mi madre me dijo que debería abrirme un canal de YouTube para tus recetas. Al principio me negué, porque me parecía muy inquietante eso de grabarme, escucharme y editarme. Pasaron un par de meses y estuve dándole vueltas a al idea... Al final, me lancé.

- Aquello fue en el año 2014. ¿Cómo fue tu primer vídeo? ¿Con qué temática te estrenarse?

- En realidad, el primer vídeo que me grabé no fue de repostería, sino pintándome las uñas. Ese vídeo nunca vio la luz, porque no me gustó el resultado, pero me sirvió para darme cuenta de que me gustaba todo lo que implicaba crear contenido para un canal de YouTube: la fotografía, la edición de los vídeos, las estadísticas, la relación con la gente...

«A veces tienes que elegir entre salir de fiesta o quedarte en casa montando vídeos. Yo soy de las 'tontorronas' que hace lo segundo...» alma gallego (creadora de contenido)

- Puede decirse entonces que te gusta tu trabajo en 'El Mundo de Alma'.

- Me apasiona. Me encanta todo lo que hago, y creo que tiene que encantarte para dedicarle tanto tiempo. Yo he llegado a grabar de madrugada para que el vídeo se publicara a tiempo. Soy mi propia jefa, pero soy una jefa exigente. Una persona que no esté un poco loca no lo hace, porque a veces tienes que elegir entre salir de fiesta o quedarte en casa montando vídeos. Yo soy de las 'tontorronas' que hace lo segundo.

- ¿Cómo pasaste de esos inicios a los más de 200.000 suscriptores que tienes entre tus dos canales? ¿Hubo algún vídeo que te catapultara?

- Sí, al final yo creo que todos los canales tienen su vídeo viral. Se trata de un vídeo que, de repente, tiene muchas más visualizaciones que el resto y te ayuda a crecer. Tú nunca calculas cuál va a ser el vídeo viral, y en mi caso fue uno en el que explicaba cómo hacer una manualidad de un muñeco de nieve. Era un vídeo muy tonto, grabado con una cámara mala y en el que hablaba demasiado, porque era en mis inicios. Sin embargo, se viralizó y llegó a mucha gente.

EN CUERPO Y ALMA Un trabajo en toda regla

- ¿Qué consejo darías a alguien que quiera triunfar en YouTube a día de hoy?

- Al margen de los vídeos virales, yo creo que el verdadero crecimiento es progresivo. Al principio es muy difícil llegar a mucha gente. A día de hoy hay mucho contenido en YouTube, la gente cada vez entiende más cómo funciona, qué palabras utilizar y cómo son las modas. Es algo que se ha popularizado tanto que hay mucha gente que entiende. Al final, es una cuestión de ser muy constante y no tener prisa. Si lo haces pensando solamente en triunfar, ganar dinero o que te regalen cosas, nunca llegas. Esto requiere mucho trabajo. Te tiene que apasionar.

- ¿Cómo ha hecho evolucionar esa pasión 'El Mundo de Alma'? ¿Qué puede encontrar la gente dentro de él?

- Es la pregunta más difícil que puedes hacerme. El canal ha ido evolucionando a la par que yo. Al principio hacía vídeos solamente de repostería y manualidades, pero poco a poco se fue haciendo más complejo hasta llegar a lo que es hoy. El canal es como yo, un batiburrillo muy raro pero que para mí es muy especial.

- ¿Cómo es un día en la vida profesional de Alma Gallego? ¿Cuál es tu rutina de trabajo?

- Me levanto a las seis y media de la mañana, empiezo a trabajar a las siete y no paro hasta las ocho de la tarde. Son más de doce horas. Tengo unos contenidos de vídeo fijos, otros variables según la semana y además el trabajo de compartir fotografías y contenido en redes. Los lunes, por ejemplo, me he marcado un vídeo que llamo 'look-nes', un vídeo corto en el que hago trucos de maquillaje. Es uno de los contenidos fijos que tengo, y soy muy estricta. Mi agenda fija incluye este vídeo de los lunes, dos de 'Un Café con Alma' para martes y domingo y otro de 'El Mundo de Alma' para los jueves.

- ¿Te ha ayudado tu formación académica en esa rutina de trabajo?

- La verdad es que yo estudié arquitectura en la Universidad de Granada. A de hoy no me dedico a nada relacionado con eso, ya que compagino mi actividad como creadora de contenido para redes con otros empleos relacionados con diseño y marketing.

- Entonces, ¿no trabajas en exclusiva para tus canales de YouTube y redes sociales? ¿Lo compaginas con otros empleos?

- Tengo muchos trabajos. A parte de llevar los canales soy diseñadora gráfica para Ale-Hop y tengo una empresa de publicidad y marketing. Al ser autónoma, compagino varias actividades.

«Granada me flipa. Cuando crees que ya la conoces entera, descubres un sitio nuevo» alma gallego (creadora de contenido)

- ¿En qué consisten tus ingresos como creadora de contenido? ¿Cómo se puede vivir de ello?

- Hay dos tipos de ingresos: los que consigo a por visualizaciones en YouTube y las acciones comerciales, que aglutinan el mayor porcentaje de beneficios. Antes YouTube estaba mejor monetizado y se ganaba más dinero, por eso ahora los creadores recurrimos más a publicidad específica para nuestros vídeos, porque los necesitamos para llegar a fin de mes.

- ¿Has tenido problemas para 'colar' esos artículos publicitarios en tus tutoriales?

- En mi caso, tengo bastantes requisitos para aceptar productos publicitarios. Solamente trabajo con productos que realmente me gustan, por mí misma y por mi audiencia. Se tarda mucho en ganar la confianza del público como para tirarla. Si te has pasado años diciendo que odias, por ejemplo, los plátanos, luego no puedes llegar haciendo un vídeo de caramelos con sabor a plátano. La gente no es tonta, se da cuenta y eso te perjudica.

GRANADA Y LA FAMA La persona tras la 'influencer'

- ¿Qué tal lidias con la fama? ¿Has tenido algún problema en tu vida privada por tu imagen pública?

- De vez en cuando la gente me reconoce y me para por la calle. El 99% de las veces son muy amables, y eso es muy grato. Me dan energía para seguir haciendo vídeos y tomármelo más en serio. Pero sí, siempre hay malas experiencias. Ya me ha pasado un par de veces que gente que me ha reconocido me ha acosado diciendo que sabe dónde vivo. No ha llegado a mayores, pero es desagradable.

- ¿Resides actualmente en Granada? ¿Qué opinión te merece la ciudad?

- Granada me flipa. Es preciosa, cada día me gusta más. Cuando crees que ya la conoces entera, descubres un sitio nuevo. Y no es solamente la ciudad, sino la gente que vive en ella. Me pasa igual con Andalucía, me parece preciosa. Soy una apasionada de mi tierra.

Alma, durante uno de sus tutoriales de maquillaje. / RAMÓN L. PÉREZ

- Entonces, ¿no te irías fuera? ¿Se puede ser 'influencer' desde aquí?

- Solamente si es necesario. Es cierto que hay más trabajo y oportunidades en Madrid y Barcelona, que es donde están las sedes de la mayoría de marcas, pero aún así merece la pena quedarse aquí. Salimos perdiendo con algunas cosas, pero ganamos con nuestra tierra y nuestras tapas.

- Para terminar, recomiéndanos algún 'influencer' que sigas.

- Me gusta mucho Patricia Ridet, me parece una chica muy divertida a la vez que profesional. Tiene un canal de maquillaje y sabe muy bien de lo que habla. También me encanta Ratolina.

- ¿Alguno de Granada al que le sigas la pista?

A nivel granadino, me quedaría con Ronrolove, que hace contenidos relaconados con el maquillaje, y con Doble A, que trabajan temas de videojuegos.