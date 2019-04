María Tavera, la granadina con marca de ropa propia: «Ser 'influencer' es una gran responsabilidad» La impulsora de 'Trend Actually' es una de esas creadoras que, por sí solas, mueven más público que algunos programas de televisión DIEGO CALLEJÓN GRANADA Sábado, 13 abril 2019, 14:43

Martes, 11.30 de la mañana. Una joven se maquilla en casa mientras lo retransmite por su cuenta de Instagram. Más de 30.000 personas siguen en directo esta sencilla acción. A esa misma hora, una conocida cadena de televisión emite un documental sobre moda que no suma más de 5.000 espectadores en todo el país. María Tavera (Granada, 1988) es una de esas 'influencers' que, por sí solas, ya mueven más público que todo el equipo de una cadena de televisión nacional. Con más de 153.000 seguidores en Instagram, esta joven licenciada en Derecho y ADE por la Universidad de Granada se ha convertido en todo un referente en el mundo de las 'influencers' gracias a sus consejos sobre moda y belleza y a sus viajes alrededor del mundo. Invitamos a María Tavera a la sección de 'Influencers de Granada' para hablar sobre 'Trend Actually' -su propia marca de ropa-, su rutina diaria en Granada y su éxtito en redes sociales, algo que «no esperaba para nada» cuando comenzó.

PRIMEROS PASOS De ADE a la moda

- Más de 150.000 personas están atentas a tus consejos sobre moda. ¿Qué formación académica te ha hecho falta para llegar hasta aquí?

- Estudié la doble licenciatura Derecho y ADE en la Universidad de Granada, y posteriormente me especialicé haciendo un Máster en Marketing y Gestión Comercial en la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales.

- ¿Cómo te ha ayudado esta formación en tu carrera como 'influencer'?

- Antes de trabajar con otras marcas y tener cierto poder de prescripción, comencé creando mi propia marca desde cero. Diseñé las prendas que quería vender, me rodeé de buenos profesionales (diseñador web, diseñador gráfico, modista, patronista, etc.), negocié con proveedores y empresas de mensajería, establecí unos objetivos a corto, medio y largo plazo y definí una estrategia de posicionamiento de marca a través de diferentes campañas de marketing en redes sociales. Yo misma me encargaba de todo, desde de la contabilidad hasta el servicio post venta. Por supuesto, aunque haya aprendido más poniéndolo en práctica, todos los conocimientos adquiridos durante mis estudios fueron fundamentales para lograrlo.

- A día de hoy, ¿siguen siendo útiles estos estudios?

- Actualmente, negocio mis contratos y ofrezco a las marcas diversas propuestas de comunicación y publicidad en redes sociales, por lo que sigo poniendo en práctica mis nociones tanto de Derecho como de la parte empresarial enfocada al marketing.

- ¿En qué año y por qué decidiste abrirte el blog 'Trend Actually'?

- Cursando mi sexto año de carrera, en 2011, justo en plena efervescencia de los blogs de moda, decidí abrir el mío al que llamé 'Trend Actually'. Al principio lo hice como cualquier otra chica que comienza con un blog, no había más intención que publicar 'looks' y compartir una visión propia y subjetiva de la moda.

- ¿Imaginaste entonces que pudiera llegar a tener tanto éxito?

- ¡Claro que no! Ni siquiera ahora considero que tenga 'tanto éxito'. Ha sido algo paulatino en el tiempo y nada desmesurado. El blog dio paso a la marca y gracias al trabajo diario y a todas mis compañeras que en su día ya eran referente para otras muchas chicas y que apoyaron 'Trend Actually', la marca se consolidó. Terminé poniéndome delante de la cámara luciendo mis diseños. A las marcas les gustó la manera que tenía de transmitir y comenzaron a interesarse en mí para hacer sus campañas de publicidad.

TAVERA EN REDES Construyendo a la 'instagramer'

- ¿Cómo fueron esos inicios en redes sociales?

- Al principio, mis redes sociales se centraban en 'Trend Actually' como marca. Instagram estaba en sus comienzos y era muy fácil aumentar el número de seguidores porque todos teníamos menos filtro a la hora de seguir a otras cuentas. Algunas compañeras que por aquel entonces tenían miles de seguidores más, me ayudaron a dar difusión a los diseños y eso se tradujo en nuevos followers y clientes para la web.

- ¿Tu crecimiento fue algo progresivo o diste el 'pelotazo' con algún contenido?

- Los primeros 50.000 seguidores los alcancé relativamente rápido, en unos dos años. Sin embargo, a partir de los 90.000, todo fue más lento. Con el tiempo, otras marcas comenzaron a proponerme campañas de publicidad a través de Instagram y, llegado el momento, decidí cambiar el nombre de usuario al mío propio (@mariatavera), para así poder diferenciarlo de mi marca. En la actualidad, sigo esforzándome diariamente para poder ofrecer un contenido novedoso y de calidad e interés para mis seguidores.

«Trabajo con marcas que me gustan, que yo misma compro, que realmente utilizo y, sobre todo, que confío en lo que quieren vender» MARÍA TAVERA (Influencer)

- ¿Cuál es tu red social preferida y por qué?

- Obviamente he de decir que Instagram porque ha sido y es mi herramienta de trabajo desde hace 5 años. Me parece además una app que evoluciona adaptándose a todas las nuevas demandas que van surgiendo. Ahora, por ejemplo, con IGTV (Instagram TV), se suple en cierta manera la necesidad de cambiar de app para ver el contenido propio de YouTube.

- ¿Qué significa para ti ser una 'influencer'?

- En mi opinión, es un término complejo. No es algo que puedas 'ser' queriendo. Tienes que 'ser designado' y que te avale tu poder de prescripción y tu comunidad de seguidores; por esta razón, generalmente a nadie le gusta autodenominarse 'influencer' aunque los demás lo hagan. Creo que implica una gran responsabilidad tener voz y una ventanita directa hacia miles de personas. Quien te sigue es porque le gusta el contenido que compartes. Unas veces te toman como referente y otras simplemente les sirves como inspiración, pero sí que es verdad que de algún modo calas en todo aquel que te ve. Por eso ha de tratarse de un contenido real, veraz, y por supuesto, responsable.

- Háblanos un poco de cómo funciona Trend Actually en la actualidad. Vemos que se venden ropa y accesorios, se dan tips de moda... ¿Cómo definirías tu blog?

- Trend Actually como marca sigue funcionando, pero hace dos años que no lanzo nueva colección. Decidí centrar todo mi esfuerzo en las campañas que me proponían desde otras marcas. El blog lo conservo pero está desactualizado. El modo de comunicar diariamente a través de posts en el blog está obsoleto. Actualmente, el contenido que más se consume, en cuanto a moda, se encuentra en Instagram (Post, Stories, IGTV, directs...) y YouTube.

- ¿Cómo llevas el tema de la publicidad con marcas de ropa y maquillaje? ¿Aceptas todo tipo de publicidad, tienes algún filtro, algún problema...?

- Cuando me contactan desde una marca, estudio la propuesta y propongo cambios si hay algo que no encaja conmigo o con mi tipo de contenido. Una vez que están todos los detalles pulidos, se lleva a cabo la campaña. Trabajo con marcas que me gustan, que yo misma compro, que realmente utilizo y, sobre todo, que confío en lo que quieren vender.

«En mi trabajo no hay ni un solo día igual al anterior» MARÍA TAVERA (Influencer)

- Hemos visto que también compartes muchas imágenes de tus viajes. ¿Los haces por iniciativa personal o también están patrocinados?

- Cuando decidimos hacer un viaje, lo organizamos por nuestra cuenta. Es cierto que en muchos de los destinos a los que vamos, hay cadenas de hoteles con los que he trabajado previamente y pactamos nuevas colaboraciones. Lo que más nos suele suceder es que estando en el destino, al publicar fotos geolocalizadas, grupos de restauración y hoteles de la zona nos invitan a conocer sus negocios en forma de colaboración.

- ¿Cuál de estos viajes has disfrutado más?

- Hemos estado en sitios preciosos como Fiji, Maldivas o Mauricio pero me quedo sin duda con nuestra estancia en Los Ángeles porque fue nuestro primer contacto con Estados Unidos y nos encantó. Estuvimos en casa de unos amigos que fueron unos anfitriones de diez.

MARÍA EN LA VIDA REAL Enamorada de Granada

- ¿Te ganas la vida con tu trabajo en este blog y las redes sociales o lo compaginas con otra labor?

- Mi trabajo es principalmente crear contenido para otras marcas y llevar a cabo las campañas de publicidad. También atiendo y gestiono los pedidos en la web de 'Trend Actually'.

- ¿Cómo es tu día a día como influencer? ¿En qué consiste tu rutina de trabajo?

- Me despierto temprano, aunque sin despertador, y lo primero que hago es contestar mails y organizar la jornada que tengo por delante. Hago también planificación semanal, pero realmente las campañas surgen de un día a otro y las exigencias de cada una son las que al final marcan el ritmo de trabajo. Paso mucho tiempo en Madrid porque la sede de la mayoría de las marcas se encuentra allí, al igual que las agencias, los eventos y reuniones también los tengo allí. De verdad que no hay ni un solo día igual al anterior aunque básicamente, y a parte de gestionar los pedidos de la web, preparo contenido (tanto mío como para las marcas) que posteriormente comparto en RRSS.

«En Granada tenemos embajadores excepcionales del mundo de la moda» MARÍA TAVERA (Influencer)

- ¿Sigues viviendo en Granada? ¿Qué te ha aportado esta ciudad?

- Seguimos viviendo en Granada. En primer lugar, porque los negocios de mi marido están aquí y en segundo lugar, porque gozamos de una calidad de vida inmejorable. Tenemos a nuestras familias cerca, es una ciudad cómoda en la que nos movemos andando casi siempre, el tiempo suele ser maravilloso y, aunque suene a tópico, tenemos la playa y la montaña cerquísima para poder hacer escapadas sin planearlo con mucha antelación. No viviríamos en otra ciudad de España. A mí no me importa desplazarme a Madrid por trabajo y pasar allí el tiempo que haga falta mientras mi sede siga siendo Granada.

- ¿Crees que los influencers tienen futuro en Granada?

- ¡Claro que sí! No creo que sea un impedimento la ciudad donde resides a la hora de compartir y crear contenido para tus seguidores.

- Y el mundo de la moda, ¿cómo lo ves en Granada?

- Tenemos embajadores excepcionales como Beatriz Peñalver que este año ha debutado en la Mercedes Benz Fashion Week con su colección Nómada, que por cierto, es una auténtica preciosidad.

- ¿A qué influencer, modista o maquilladora recomendarías? ¿Cuáles son tus referentes?

- Me gusta mucho el estilo y la fotografía de @tezza. Tengo como referentes a chicas que, para mi gusto, lo han sabido hacer fenomenal: están bien posicionadas, ofrecen contenido de calidad, trabajan duro detrás de cada publicación, tienen una evolución constante, alcanzan lo que se proponen y, en definitiva, son mujeres exitosas. Es el caso por ejemplo de @collagevintage.