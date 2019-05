El modelo Reda Akalay enamora al mundo desde Granada: «No tenía autoestima para posar»

Desde bien joven, Reda Akalay (Toulouse, 1995) se acostumbró a recibir halagos sobre su belleza y a escuchar consejos de amigos que le animaban a dedicarse al modelaje, pero no se sentía con la suficiente autoestima como para presentarse a una agencia de modelos. Después de pasar toda su infancia y adolescencia en Tánger (Marruecos), Akalay decidió cursar el Grado de Ingeniería de Caminos en la Universidad de Granada, porque «tenía claro que quería vivir en España» y la capital nazarí le pareció «una ciudad perfecta para los estudiantes». Paseando por Gran Vía durante su segundo año de carrera, el miembro de una agencia de modelos granadina le paró y le ofreció trabajo. Lo demás es historia: miles de seguidores en Instagram, la Fashion Week de Madrid y una catapulta hacia varios trabajos internacionales. Invitamos a Reda Akalay a la sección 'Influencers de Granada' para hablar de su trabajo en redes, su carrera y un futuro en el que tratará de compaginar la ingeniería y el modelaje, aunque sabiendo que «es muy complicado».

LOS INICIOS Un flechazo en Gran Vía

- Nació en Toulouse, creció en Tánger y despegó en Granada. ¿Qué le trajo hasta nuestra ciudad?

- Desde que era pequeño, siempre que venía a España volvía enamorado. Cuando aprobé el bachiller, mis padres querían que me fuera a estudiar a Francia, pero yo tenía claro que quería mudarme a España. En 2015 me presenté a Selectividad sin saber demasiado español, pero aprobé y decidí hacer el Grado de Ingeniería de Caminos en la Universidad de Granada, porque creo que es la mejor ciudad para los estudiantes. Es barata, pequeña, bonita y tiene de todo.

- A día de hoy sigue viviendo en Granada y cursando sus estudios. ¿Cómo los compagina con el trabajo de modelo?

- Estoy tratando de compaginarlo lo mejor posible, pero es bastante difícil. Como modelo tengo mucho trabajo, pero no quiero dejar la carrera, porque desde niño siempre tuve claro que quería hacer Ingeniería de Caminos. En Marruecos muchos ministros tienen esta carrera, es muy respetada. De todos modos, como digo, es difícil llevar las dos cosas a la vez, y estoy cambiando un poco de idea...

- Supongo que su éxito en el mundo de la moda le hace replantearse las cosas. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía madera de modelo?

- En Tánger había hecho algún posado, pero nada profesional. Desde joven, mucha gente me había aconsejado probar suerte como modelo, pero no tenía la suficiente autoestima como para presentarme en una agencia. Hace dos años, en 2017, estaba caminando por Gran Vía cuando un miembro de Aire, una agencia de modelos de Granada, me paró para ofrecerme trabajo. Decidí probar y al final parece que ha ido bien.

«Hace dos años, estaba caminando por Gran Vía cuando un miembro de una agencia de modelos me paró para ofrecerme trabajo» REDA AKALAY (mODELO E 'INFLUENCER')

-¿Sigues trabajando con esta agencia granadina a día de hoy?

- Empecé con ellos, pero luego me he ido moviendo hacia otras agencias como No Fuentes, en Granada, Chau Modes, en Murcia, otra en Madrid... Tengo una en cada ciudad, y un contrato pendiente con una agencia de París que firmaré próximamente.

LA ACTUALIDAD Un referente en Instagram

- ¿Qué momento de su carrera como modelo considera que le catapultó a la fama?

- Mi desfile en la Fashion Week de Madrid en julio de 2018 supuso un antes y un después para mí. Ahí fue cuando se dispararon mis ofertas y mis seguidores en redes. Este año he repetido, en enero, y volveré de nuevo en julio, porque fue una gran experiencia.

- Cuenta que se dispararon sus seguidores tras la Fashion Week. En Instagram, ¿qué crecimiento le supuso?

- Yo tenía Instagram desde el año 2016, pero únicamente sumaba unos 300 seguidores. A raíz de aquel evento me disparé hasta los 13.000 seguidores que tengo ahora.

Galería. El modelo marroquí durante una de sus sesiones de fotografía. / R. A.

- Ahora que hay tanta gente pendiente, ¿dedica muchas horas al día a actualizar su Instagram?

- Sí, a diferencia de otros modelos yo llevo mi propio Instagram, pero y le dedico mucho tiempo. Diría que casi mi vida entera está en Instagram. Subo mis fotos, comento, lo llevo todo. Y creo que es necesario. Últimamente en el mundo de la moda se trabaja mucho con Instagram, casi no necesitas agencia. Para un modelo es como su perfil o su currículum. De hecho, cuando mandas fotografías a las agencias de moda te piden tu Instagram para ver más y comprobar el perfil social que tienes.

- ¿Cómo es el día a día con las colaboraciones publicitarias en Instagram?

- Nunca he buscado nada publicitario en Instagram, siempre son las marcas las que me encuentran. A veces, subo una fotografía, etiqueto marcas y páginas del mundo de la moda y a partir de ahí contactan conmigo. Uso hashtags y otras herramientas y gracias a eso me ven y me contratan.

«En el mundo de la moda se trabaja mucho con Instagram, es como nuestro currículum» REDA AKALAY (mODELO E 'INFLUENCER')

- ¿Cómo son esos ingresos publicitarios? ¿Podría vivir exclusivamente de su trabajo en Instagram?

- Depende del tiempo que le dediques, puedes vivir de eso o no. Hace seis meses sí que me hubiera dado para vivir solamente de Instagram, pero ahora estoy más concentrado en mis estudios. Después de junio volveré de nuevo a intensificar mi actividad en Instagram. Pero es eso, depende mucho de la persona y del tiempo que se le dedique. Hay 'influencers' con muchos seguidores que no ingresan nada y otros con menos que reciben bastante dinero.

- Y dentro del mundo de la moda, ¿cómo es su rutina como trabajador?

- Bastante intensa. He tenido una temporada en la que viajaba cuatro veces a la semana, porque en Granada no hay mucho trabajo y siempre hay que moverse a Valencia, Madrid o Barcelona. Aún así, hay momentos en los que dices «no puedo más». Antes le dedicaba mucho tiempo y contrataba fotógrafos profesionales, porque tus fotos son tu currículum en el mundo de la moda. En el futuro volveré a dedicarle mucho tiempo, porque es lo que más me gusta.

EL FUTURO Un contrato en Dubái

- Comenta la dificultad de los desplazamientos. ¿Es posible dedicarse al mundo de la moda y las redes sociales en una ciudad como Granada?

- Creo que si quieres llegar a algo grande te tienes que ir de Granada. Se puede, pero es mucho gasto de dinero para moverte y no merece la pena. La única forma que se me ocurre es hacerlo por temporadas, pasando unos meses en el extranjero al año y volviendo el resto del tiempo a Granada. Pero sí, es muy difícil viviendo en Granada, al final todos los modelos que han triunfado se han ido a Madrid o Barcelona.

- Entonces, ¿qué le depara el futuro? ¿Se centrará más en la moda o prefiere dedicarse a la ingeniería?

- Tengo un contrato para trabajar el año que viene en Dubái. Mi idea es aprobar mi último curso de Ingeniería en la UGR, trabajar en Dubái a nivel moda internacional para crecer y tratar de compaginarlo con la ingeniería. Es difícil porque es una carrera compleja, pero trataré de continuar.

«Si quieres llegar a algo grande en el mundo de la moda te tienes que ir de Granada» REDA AKALAY (mODELO E 'INFLUENCER')

- ¿Qué modelos y diseñadores españoles le gustan más?

- Como modelo me encanta Kortajarena, para mí es lo más en España. Como diseñadora, la granadina Pilar Dalbat me encanta, ya he tenido la suerte de trabajar con ella. En el futuro me gustaría mucho trabajar también con Pedro del Hierro.

- Y a nivel redes sociales, ¿cuáles son sus referentes?

- En Instagram sigo a mucha gente de Mediaset, más que a 'influencers', porque respeto mucho su trabajo. A nivel 'influencer' de moda, me encanta Sergio Carvajal, un profesional de Barcelona. Él suele subir fotos de marcas de ropa y páginas relacionadas. Me gusta mucho su perfil.