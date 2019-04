Los primeros influencers de Granada, siete años después: «La 'malafollá' saca lo divertido de la vida» 01:36 Juan (izquierda) y Víctor Salazar (derecha) sostienen una de sus camisetas mientras saludan amistosamente. / PEPE MARÍN Influencers de Granada Los hermanos Víctor y Juan Salazar son los rostros detrás de 'Malafollá Granaína', una de las cuentas históricas de las redes locales que triunfa desde los albores con un humor que «es de todos» DIEGO CALLEJÓN GRANADA Sábado, 6 abril 2019, 13:22

Antes de que existiera el término 'influencer'. Antes del reto del cubo de agua helada. Antes de que los memes invadieran WhatsApp. Antes incluso de que Instagram llegara a Android. Mucho antes de todo eso, en mayo de 2012, Juan y Víctor Salazar, dos hermanos de Granada, abrieron en Twitter la cuenta de 'Malafollá Granaína' y en menos de un mes sobrepasaron los 8.000 seguidores, algo histórico en aquel entonces que les contamos cuando este periódico digital empezaba a crecer. Ahora, siete años más tarde, volvemos a invitar a los hermanos Salazar a las entrañas de IDEAL para sumarlos a la sección de 'Influencers de Granada' con los galones que les corresponden, los de los primeros de su especie. A día de hoy, Juan (35 años) y Víctor (39 primaveras) aún comparten su humorística visión del mundo en una cuenta que se ha extendido a Facebook e Instagram y que aúna más de 130.000 'malafollás' en sus distintas redes con un humor que «es la esencia de los granadinos, capaces de sacarle la parte divertida a la vida con naturalidad, sin esfuerzo y usando un brutal sarcasmo».

INFLUENCER, AÑO CERO La primera piedra

- Sois unos veteranos en esto de las redes. ¿Cómo fueron los inicios de 'Malafollá Granaína'? ¿Qué os motivó a empezar?

- Víctor: Nacimos en mayo del año 2012. Todo surgió leyendo noticias por Twitter de cosas que pasaban en Granada. Solíamos ver este tipo de informaciones y un día nos dijimos, ¿por qué no crear una cuenta que aporte un enfoque divertido e irónico de lo que es Granada? Queríamos enseñar a la gente ese arte que tienen los granadinos, que es la 'malafollá'. Nuestro objetivo era que la gente, al leernos, se lo pasara bien viviendo la esencia de Granada y reviviendo sus buenos momentos.

- Juan: Cuando nacimos, el país estaba en plena crisis. Veíamos que todo era muy triste en Twitter y decidimos crear esta cuenta para que la gente se riera y se lo pasara bien. Pensamos en hacer un perfil sobre la 'malafollá', que es algo muy nuestro. Por entonces no había nada por Twitter relacionado con ese tipo de humor puramente granadino y dimos el paso para equilibrar la tragedia presente en aquellos días.

- ¿Y cuál diríais que es el secreto de este tipo de humor? ¿Por qué funcionó y aún funciona tan bien?

- Juan: Es un humor que utiliza lo cotidiano y lo típico de aquí. La gente de Granada lee nuestros 'tuits' y se siente identificada. Empleamos palabras nuestras y personajes típicos de la tierra para que la gente se vea reflejada y comparta, porque es como si fuera suyo.

«La gente de fuera nos ve y piensa 'qué mala sombra', pero entre granadinos nos entendemos. Si alguien te suelta una bordería, tú respondes otra más grande y no pasa nada» JUAN SALAZAR ('MALAFOLLÁ GRANAÍNA')

- ¿Cuál es la rutina de trabajo de 'Malafollá Granaína? ¿Qué tipo de contenido trabajáis?

- Juan: No tenemos una rutina concreta, vamos un poco a lo que se nos ocurre. Lo que sí hacemos es categorizar por temas. Desde que comenzamos, intentamos crear una serie de 'hashtags' para estos nichos temáticos en los que se basaba la actividad.

- ¿En qué consistían esos nichos? ¿Funcionaron bien?

- Juan: La verdad es que sí. Lo hicimos buscando generar interacción y tuvieron y aún tienen bastante participación de la gente. Uno de estos 'hashtags' es el #DiccionarioGranaíno, donde incluíamos palabras típicas de la tierra con una definición simpática. También tenemos '#EresDeGranáSi' y las clásicas historias reales de 'malafollá'.

#DiccionarioGranaino



BULANICO: Pelusilla q se mete en tóh laos y q t pone fino de alergia."Cuchi cuanto Bolanico, paece q nieva..." #mf — MalaF Granaína (@mfgranaina) 1 de mayo de 2014

- ¿Cómo definiríais la 'malafollá' en un concepto?

- Víctor: La 'malafollá' es el arte de la visión irónica de la realidad realizado con naturalidad. Es decir, no hay que hacer ningún esfuerzo para que salga. Esa es la esencia de los granadinos: con naturalidad y sin esfuerzo le sacan la parte divertida a la vida usando el sarcasmo.

- Juan: Desde fuera, a veces la gente nos ve hablar con 'malafollá' y piensa «qué mala sombra», pero entre los granadinos nos entendemos perfectamente. Alguien te suelta una bordería, tú respondes con otra más grande y no pasa nada.

- ¿Con qué historia de 'malafollá' de las que habéis escuchado durante todos estos años os quedaríais?

- Víctor: Una de las que más me gusta es la del coche en el río. Un grupo de ciclistas ve un coche en el Genil y le pregunta a una señora mayor: «¿había alguien el coche?». Como la respuesta es más que evidente, un buen granadino no deja pasar la oportunidad. La señora usa su 'malafollá' y le responde: «pues claro, ¿no ves que no es el coche fantástico».

- Juan: Yo me quedo con la del semáforo. Un conductor está esperando, el semáforo está en rojo. Se pone en verde, intenta salir y se le cala. Arranca, se pone en ámbar, intenta salir y se le vuelve a calar. Vuelve a ponerse en rojo y el conductor de atrás le grita, a tope de 'malafollá': «¿qué pasa, es que no te gusta ningún color o qué?».

- Víctor: Luego está la historia 'malafollá' que se repite todos los días. Cuando alguien se cae por la calle en Granada, no se le pregunta «¿cómo estás?», se le dice «mira a 'veh' si te 'caeh'».

LA ERA INSTAGRAM Camiseta y carnet 'malafollá'

- Desde que nació, 'Malafollá Granaína' acumula miles de seguidores. ¿Os consideráis los primeros 'influencers' de la ciudad? Cuando empezásteis ni siquiera existía el término...

- Juan: La verdad es que cuando nacimos no se hablaba de esas cosas. Pero sí, nos consideramos 'influencers' porque la gente así nos considera. A menudo, las empresas nos buscan para hacer publicidad de sus productos, siempre dentro de lo que es la línea habitual de nuestras redes, claro. Además, nos han llegado a llamar de universidades para dar sesiones sobre temáticas de redes sociales e 'influencers'. Por analítica, resultados de nuestro trabajo y reacciones de la gente, sí que nos consideramos 'influencers', porque influimos.

- Los inicios fueron en Twitter. Siete años después, el panorama de las redes sociales ha cambiado mucho. ¿Qué otras cuentas manejáis a día de hoy?

- Juan: Arrancamos en Twitter, que por entonces era una red muy fuerte, y a día de hoy es donde más seguidores tenemos. Más tarde pasamos a Facebook y, posteriormente, a Instagram.

- ¿Y cuál de estas redes se ajusta más a 'Malafollá Granaína'? ¿Con cuál os quedaríais?

- Juan: A día de hoy Instagram es la red social con más actividad, porque es donde más gente joven hay. Sin embargo, en Facebook hay una buena comunidad y en Twitter es donde nacimos y donde más seguidores tenemos. No nos quedamos con ninguna en concreto, cada cual tiene su abanico y sus posibilidades.

Los hermanos Salazar pelean por una camiseta de 'Malafollá Granaína' y acaban compartiéndola: «ni pa' ti ni pa' mí». / PEPE MARÍN

- ¿Cómo ha cambiado el mundo de las redes sociales desde que empezásteis hasta ahora?

- Juan: Cuando empezamos, Instagram ni si quiera existía. Twitter estaba en la cresta de la ola y Facebook pegaba también muy fuerte. Ahora, Instagram es lo más, y Twitter y Facebook han bajado bastante. De todos modos, yo no creo que las redes sociales suban y bajen de audiencia porque sí, sino que cada usuario se va ubicando en la red que más le gusta y más se adapta a él.

- Víctor: Pienso igual, cada usuario se ubica en la red social que le es más útil.

- 'Malafollá Granaína' creció y, además de las redes sociales, abrísteis una tienda 'online' de merchandising. ¿Cómo os ha ido con este proyecto?

- Juan: Montamos la web de venta 'online' cuando empezamos, en torno a 2013. Actualmente la tenemos en reformas para darle un lavadillo de cara, pero sí que ha funcionado bien durante estos años. Hemos hecho mercandising de camisetas, sudaderas, carcasas de móviles, tazas y fundas de cojines.

- Víctor: Además, sacamos el 'Carnet del Malafollá', que es un carnet de socio con el que, a parte de la gracia de que está personalizado y te acredita como 'mallafollá', tienes derecho a descuentos comerciales en una serie de establecimientos de moda o restauración con los que tenemos acuerdos.

«Tenemos muy buena relación con el humorista Santi Rodríguez, y una historia curiosa con él y nuestras camisetas...» VÍCTOR SALAZAR ('MALAFOLLÁ GRANAÍNA')

- A día de hoy, ¿os dedicáis profesionalmente a 'Malafollá Granaína' en exclusiva o tenéis otros trabajos?

- Víctor: Yo soy abogado, trabajo en una asesoría jurídica de empresas. Un trabajo muy diferente al que hacemos nosotros en redes sociales.

- Juan: Yo me dedico profesionalmente al marketing, que sí que tiene algo más que ver con el trabajo que hacemos en 'Malafollá Granaína'. Además, estoy empleado en una asesoría de empresas.

- ¿Qué otros 'influencers' o humoristas recomendaríais?

- Juan: A nivel de humoristas, me gusta mucho el gaditano Manu Sánchez, el otro día estuve con él y fue muy majo.

- Víctor: También tenemos relación con Santi Rodríguez, que es de Jaén pero vivió varios años en Granada y se siente muy granadino. Tiene un puñado de camisetas nuestras, nos compró un montón de golpe. Fue gracioso porque quedamos a las siete de la mañana un sábado en un polígono para dárselas. Era el único momento que encontramos para vernos y fue muy curioso. Parecía que estábamos traficando, allí en mitad de la nada, dos coches citados intercambiando camisetas...