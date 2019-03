Los secretos de 'La Cosmopolilla' que aletea de Motril a Nepal: «Mi trabajo es viajar»

Mientras nos atiende para esta entrevista, 'La Cosmopolilla' prepara la maleta para viajar a Ávila, su siguiente destino. «Esto es un no parar», nos cuenta Patricia Rojas (Motril, 1979), la 'influencer' que alterna viajes nacionales e internacionales con los que entretiene y enseña mundo a los más de 55.000 seguidores que aúna sumando sus distintas redes sociales. Justo antes de despegar hacia su nueva aventura, 'La Cosmopolilla' se posa en la sección 'Influencers de Granada' para hablar de por qué ha convertiedo los viajes en su trabajo, de su trayectoria en redes sociales y de cómo hace de «embajadora de Granada» cuando recorre sus rincones favoritos del planeta.

EL DESPEGUE Del ocio al negocio

- Vives de tus viajes, tienes más de 50.000 seguidores y la agencia 'Brandwatch' acaba de nombrarte «una de las microinfluencers de viajes más importantes de España». ¿Cuándo empezó el despegue?

- 'La Cosmopolilla', el blog en el que hablo de mis viajes, nació en el año 2013. Al principio lo hacía de forma amateur, únicamente como un entretenimiento, pero poco a poco lo fui profesionalizando hasta llegar a convertirlo en mi trabajo.

- ¿Y por qué 'La Cosmopolilla'? ¿De dónde viene tu nombre?

- Es un juego de palabras entre 'cosmopolita' y 'polilla' que me hizo gracia y decidí ponérselo al blog. Ahora lo tengo en todas mis redes sociales. Lo de 'polilla' viene por un amigo de Córdoba que me llamaba así porque decía que yo estaba siempre revoloteando de aquí para allá. Eso cuadra con el espíritu viajero de lo que hago.

- Todo despegue necesita un combustible. ¿Qué formación necesita una persona para hacerse 'influencer' de viajes?

- En mi caso, soy estudiante de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Después me fui a Madrid para hacer un posgrado en Comunicación Social y comencé a trabajar en una agencia de marketing.

- ¿Y cuándo decidiste dedicarte en exclusiva a tu faceta viajera? ¿Tuviste que dejar tu trabajo para ello?

- Fue hace un par de años, en 2017. Ahí me di cuenta de que mi blog y actividad en redes sociales podía generar los ingresos suficientes como para dedicarme en exclusiva a ellos. Ahora mi trabajo es viajar. Dejé la agencia de marketing porque necesitaba todo el tiempo para planificar los viajes, hacerlos, contarlos y compartirlos en redes. Con este nuevo trabajo no te haces rico. Ganaba más en la agencia, pero ahora soy más feliz.

- ¿Y cómo se vive de viajar? ¿De dónde vienen tus ingresos?

- Podemos decir que mi trabajo es un 'multinegocio', porque tiene varias patas. La primera de ellas es la actividad en redes sociales, desde donde entra dinero por la publicidad que se hace on las marcas. Otra pata es el dinero que se recibe de los propios destinos a los que vas, ya que reflejando mis viajes en redes sociales hago promoción de oficinas de turismo, hoteles o restaurantes. Una tercera fuente de rentabilidad son los ingresos pasivos que se generan a través del blog por publicidad y afiliación. Por último, en mi caso, también hago trabajos periodísticos, ya que soy 'freelance' y en ocasiones me pagan por reportajes de los lugares a los que voy.

EL VIAJE Una motrileña en el Annapurna

- Una vez terminado el despegue, ¿en qué se ha convertido el trabajo de 'La Cosmopolilla'? ¿Cómo planificas tus viajes?

- A día de hoy hago dos tipos de viajes, los promocionales y los personales. Los primeros los hago cuando una oficina de turismo u hotel contacta conmigo para que le haga publicidad. En este caso el destino me elige a mí, me lo pagan todo y yo ofrezco una actividad y cobertura concreta en mi blog y redes sociales. Por otro lado, está el viaje personal, en el que yo viajo donde quiero. En este caso yo elijo el destino, me costeo la mayoría de los gastos y puedo ir más por libre, sin atarme a unas publicaciones concretas en redes. Son viajes en los que estoy más desconectada y los disfruto más.

- ¿Cuál dirías que es el truco para conseguir esos servicios gratuitos en tus viajes?

- La verdad es que nada es gratis. Odio esa palabra. La gente suele decirme que tengo mucha suerte por viajar gratis, pero lo pago con mi trabajo. Las colaboraciones y servicios que obtengo son a cambio de publicidad en las redes o el blog, y para eso trabajo a diario.

- Háblanos un poco de tus viajes. ¿Cuál es el que más has disfrutado?

- Disfruté mucho viendo la aurora boreal en Laponia (Noruega) y haciendo el 'transmongoliano', un viaje como el transiberiano pero que incluye un recorrido por Mongolia. También me encantó Cartagena de Indias (Colombia), una de las ciudades más bonitas del mundo para mí. Pero si me tengo que quedar con un viaje, me quedo con la ruta que hice en el Himalaya. Lo que más he disfrutado en mi vida viajera ha sido la subida al campo base del Annapurna, sobre todo por el componente de reto personal que tuvo.

Galería. 'La Cosmopolilla', en Mongolia. / PATRICIA ROJAS

- En tus fotografías por los lugares que visitas todo parece maravilloso, pero alguna mala experiencia habrá...

- Sí, también las hay. En concreto tuve una mala experiencia en China, cuando estuve visitando Pekín y la gran muralla. No me sentí a gusto porque no me trataron bien. Fue un desencuentro.

- Aún así no se te han quitado las ganas de viajar. ¿Cuál ha sido tu último destino y cuál será el siguiente?

- A nivel internacional, en febrero estuve en República Dominicana, y próximamente me voy a Israel y Jordania. Es la primera vez que visito estos países. Le tengo muchas ganas a Petra y Valirún. A nivel nacional, mi último viaje fue por aquí cerca, en Salobreña. Y el próximo es Ávila, hacia donde salgo en un rato.

- Y después de haber recorrido prácticamente todo el globo, ¿qué te falta?

- Si repasamos los cinco continentes, aún me falta Oceanía. Tengo esa espinita clavada, porque es un lugar que me gustaría visitar próximamente.

EL REGRESO Embajadora de Granada

- ¿Qué les das a tus seguidores para que estén siempre pendientes? ¿Qué dirías que ofrece tu blog que no tengan otros espacios de viajes?

- Me gusta pensar que 'La Cosmopolilla' da contenidos de calidad, porque tengo formación en periodismo y comunicación y creo que eso se nota en lo que cuento. Muchas veces los blogs de viajes son únicamente guías que dan consejos para viajar a los sitios, pero a mí me gusta aportar un toque personal de sensaciones y colores, dando un relato más personalizado.

- A la hora de dar ese toque personal, ¿con qué red social te quedas?

- Ahora mismo, con Instagram. Es la que está de moda y donde más cosas se comparten, tanto en 'stories' como en fotografías. A Instagram se le ha visto el potencial desde que llegaron las 'stories'. Gracias a ellas puedes compartir el viaje en tiempo real con tus seguidores, y eso es lo más atractivo. Instagram es una ventana abierta desde tu móvil hacia el mundo, porque vas viajando, comiendo y lo vas contando. La gente me dice que viaja a través de mi Instagram y que descubre los lugares al mismo tiempo que yo. Esto es muy importante, porque significa inspiración y descubrimiento para la gente. Cuando me ven, piensan «si ella va, ¿por qué yo no?».

- Con tantas idas y venidas, ¿cómo es tu rutina fuera de los viajes? ¿Dónde vives a día de hoy?

- Ahora vivo en Madrid. Lo hago por la facilidad que ofrece la capital para viajar por el aeropuerto, pero también por trabajo, ya que allí es donde se hacen los eventos y están las principales redes laborales. Eso sí, siemper que puedo bajo a Granada y Motril.

- Entonces, ¿sigues conectada a la provincia de Granada?

- Yo me considero embajadora de Granada. Allá por donde voy hablo de mi tierra. Lo más curioso es que tanto en Indonesia, como en Japón o Sudamérica saben perfectamente de qué les hablo. Aunque vayas a los sitios más remotos del mundo, todos conocen Granada o han oído hablar de ella. Es de los sitios que más suena de España, y eso me hace sentir orgullosa.

- ¿Y qué opinas de tu tierra natal después de haber recorrido medio planeta?

- Viajar mucho me ha hecho ver mi tierra con otros ojos. Hoy por hoy creo que Granada es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es un privilegio tenerlo todo: patrimonio cultural, Sierra Nevada, el mar... Para mí, la Sierra es un santuario, es mágica. Y el mar, con nuestro microclima y frutos tropicales, es una maravilla. Es tierra una muy completa y agraciada.

- Para acabar, ¿qué otros influencers de Granada recomendarías?

- Recomiendo una pareja viajera. Se hacen llamar 'Tragaviajes'. Ella es de Padul y él, de Madrid. Los recomiendo porque hacen fotos increíbles con drones allá por donde van, y me parecen muy inspiradores a la hora de viajar. En esa misma línea también recomiendo a Dani, de 'Un viaje creativo'. Siempre va a sitios muy chuilos y me da mucha envidia. Ahora lleva un mes recorriendo Sudamérica.