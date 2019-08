Historias de 38 granadinos por el mundo que llegan a los cinco continentes

«Vivir es lo que uno vive y cómo lo vive para contarlo». Gabriel García Márquez, maestro de reporteros, hablaba con conocimiento de causa. En su autobiografía, 'Vivir para contarla', el Nobel colombiano nos ilustró con relatos de experiencias personales intensas, desarrolladas en diferentes rincones del mundo. Es en este viaje donde uno se encuentra, donde crece y donde aspira a ser. Y con las ganas de descubrir esas historias nació 'Granadinos por el mundo', sección que cumple su primera temporada completa.

Cada domingo, a lo largo de 11 meses, hemos contado las idas y venidas de numerosos paisanos que en un momento dado decidieron dar un paso adelante y coger la maleta; muchos con un objetivo claro, otros esperando la sorpresa al torcer la esquina. Ha habido tiempo para decepciones y alegrías, trabajos inesperados y empleos que hinchan el pecho, familias que nacen y otras que quedan a miles de kilómetros. Son esos momentos los que merecen la pena ser compartidos.

Pedro Aránguez (7 de octubre 2018) Un futuro abogado granadino que se curte en Estados Unidos: «La diferencia con la Universidad en España es abismal»

«La diferencia entre el sistema educativo aquí y en España es abismal». Apenas tres meses en Estados Unidos le han bastado a Pedro Aránguez para conocer de primera mano el fucionamiento académico norteamericano. Este granadino de 20 años se encuentra estudiando la Doble Titulación Internacional en Derecho Stetson University College of Law (junto con la UGR) en la ciudad de Gulfport, en Florida. Lo hace como merecedor de una prestigiosa beca que le permite disfrutar de una experiencia al alcance de muy pocos. (LEER MÁS).

Marta Raya (14 de octubre) La granadina políglota que diseña palacios en Dubai

«Tomar la decisión de venir a vivir aquí no es fácil y a veces una se encuentra sola, especialmente cuando tienes hijos pequeños como yo». Habla Marta Raya, granadina de 38 años que ejerce como arquitecta técnica en Dubai desde principios de 2017, donde ahora disfruta de una enriquecedora experiencia profesional y personal. «En contra de lo que mucha gente piensa esta es una ciudad donde puedes hacer de todo y encontrar de todo, siempre que respetes sus normas y costumbres». (LEER MÁS).

Jésus (21 de octubre) El pianista granadino que vive su sueño en Holanda: «Me gustaría volver y llevar conmigo este método de enseñanza»

Jesús lleva siete años en el extranjero. Todo empezó con una beca Erasmus y desde entonces vive muy alejado de su Granada natal. Primero fue a parar a Bratislava, ciudad en la que acabó su Licenciatura de Piano Clásico iniciada en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Más tarde decidió «dar un giro» a su carrera, lo que implicaba cambiar de país, así que abandonó Eslovaquia para desembarcar en Holanda. Y es allí donde está a punto de terminar su segunda carrera musical: Piano Jazz. (LEER MÁS).

Pablo Pérez-Artacho (28 de octubre) «Ojalá pueda volver a Granada para trabajar: es un lujo al alcance de pocos»

«Soy un granadino culo inquieto, como dice la gente que me conoce». La trayectoria de Pablo Pérez-Artacho, a sus 26 años, justifica esta definición. Ahora está asentado en Luxemburgo pero hasta llegar a «este pequeño país» nuestro paisano ha vivido ya numerosas experiencias fuera de Granada. (LEER MÁS).

Javier (4 de noviembre) El granadino al mando de un hotel de lujo en la Riviera Maya: «Me gustaría regresar para abrir una cadena de restaurantes»

Javier nunca ha trabajado en España. A sus 32 años este granadino se ha labrado una brillante trayectoria profesional fuera de nuestro país. Hoy dirige en la Riviera Maya el hotel Azulik, «uno de los más deseados a nivel mundial», según presume orgulloso. Además, posee un restaurante en el estado de Querétaro llamado Brasería, donde aseguran servir «la mejor comida a la brasa». La vida, como ven, le sonríe. (LEER MÁS).

Antonio (11 de noviembre) Talento informático de Granada en las entrañas de Japón

El trabajo de Antonio puede 'sonar a chino' a muchos. O, mejor dicho en este caso, a japonés. Y es que este granadino de 31 años ejerce como ingeniero de software en una empresa de Tokyo. Él mismo asegura que su jornada laboral se desarrolla «íntegramente en japonés», por lo que ello da una idea de hasta qué punto maneja el idioma. Hace unos años estaba en el departamento de videojuegos, luego pasó a responsabilizarse de una red social y ahora se encuentra, según cuenta, «en una posición llamada Site Reliability Engineer; encargado de la arquitectura, supervisión y mejora del sistema». (LEER MÁS).

Esther (18 de noviembre) Una profesora con acento 'de Graná' en Turquía: «Espero poder recorrer más partes del mundo enseñando español»

Turquía es la pasión de Esther García, una granadina de 23 años que ejerce como profesora de español en un colegio privado en Manisa, una ciudad poco conocida al suroeste del país. Allí se marchó de Erasmus junto con una amiga mientras estaba estudiando Educación Primaria en la UGR y allí encontró a su mareja, Wilberforce, un ugandés que ya lleva cinco años residiendo en esta urbe. (LEER MÁS).

Esther (25 de noviembre) Pasión por Granada desde Seattle: «Aquí cobro un salario casi nulo para el ritmo de vida y añoro cada rincón de mi ciudad»

Dicen que la distancia hace el olvido, pero los 8.797 kilómetros que separan Seattle de Granada para Marta Álvarez significan todo lo contrario: el recuerdo. Pocas veces conocerán a alguien que hable de una ciudad con la pasión con la que describe esta granadina a la suya. Y es que, pese a que sus tan solo 24 años ya ha vivido en Roma, Bolonia, Manchester, Los Ángeles y Kenia, ella mantiene viva la cercanía de quien nunca se ha ido. «Echo de menos cada rincón de Granada». (LEER MÁS).

Cristina Bonet (2 de diciembre) Una futura neurocientífica de Almuñécar que estudia en Inglaterra una carrera inexistente en España

De Almuñécar a Brighton. Cristina Bonet acabó Bachillerato el curso pasado en la localidad granadina y no dudó en emprender su camino universitario fuera del país. Lo hizo en la ciudad inglesa, donde ha empezado a cursar los estudios de Neurociencia, «una carrera relativamente nueva que no se encuentra todavía en España». (LEER MÁS).

Carlos González (9 de diciembre) La 'pura vida' de un granadino en Costa Rica: «El talento laboral de Granada debería quedarse en la ciudad»

Cruzar el charco es una decisión que marca la vida. Así le ha sucedido a Carlos González, que desde hace dos años se encuentra trabajando en San José, la capital de Costa Rica. Tras una década en Madrid, este licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UGR fue enviado por su empresa, Globalvia, a Centroamérica. Allí se ha hecho un lugar en el país de la 'pura vida'. (LEER MÁS).

Lucía Cervera (15 de diciembre) El sueño americano de Lucía Cervera, la tenista granadina que ahora disfruta enseñando a niños en EE.UU.

Seguro que a los aficionados locales al tenis el nombre de Lucía Cervera no le es ajeno. Muchos la recordarán por ser la primera jugadora del tenis granadino que superó una ronda en un torneo de nivel ITF. Hace más de 10 años figuraba entre las mejores de España en su categoría e incluso fue campeona universitaria del país. Sin embargo, una lesión en el hombro truncó su carrera profesional y obligó a que orientara sus dos décadas de experiencia con la raqueta hacia la enseñanza del deporte que ama. (LEER MÁS).

Elsa Alfonso (23 de diciembre) De Granada a la Agencia Espacial Europea: «Me apena que muchos jóvenes se vayan de España por falta de oportunidades»

«Encontré el lugar perfecto». Así define Elsa Alfonso su lugar actual de trabajo. Este granadina de 27 años reside en la ciudad holandesa de Leiden, donde ejerce dentro del departamento de educación de la Agencia Espacial Europea (ESA). «Había estudiado Física en la UGR», recuerda, «y estaba cursando el máster de formación de profesorado en Física y Química cuando vi la oportunidad de venir aquí». De eso hace ya dos años, periodo de tiempo durante el cual esta joven ha acumulado una gran experiencia profesional. (LEER MÁS).

Antonio Terrón (13 de enero) De la Chana a Birmingham para enseñar español: «Si no fuera por el Brexit me asentaría aquí para siempre»

Antonio Terrón confiesa que «la vida en Birmingham es muy parecida a la de Granada». Este profesor habla con conocimiento de causa, ya que creció y estudió en la Chana y ahora se dedica a enseñar español en el departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de esta ciudad inglesa, ahora más de moda que nunca gracias a la fama otorgada por la serie 'Peaky Blinders'. (LEER MÁS).

Esteban Sánchez (20 de enero) El barman que ha servido a monarquías en Inglaterra: «Los andaluces estamos matando mitos de vagancia; quiero volver a Granada a emprender»

Toda una vida vivida con solo 21 años. Si leemos con atención la historia de Esteban Sánchez conoceremos cómo este granadino, a pesar de su juventud, ha acumulado una gran cantidad de experiencias laborales y sociales, que, reconoce, «han cambiado mi manera de ser y me han mejorado personalmente y profesionalmente». (LEER MÁS).

Alejandro Llorens (27 de enero) Una autoridad en el sector Oil&Gas en Viena: «Es una pena que de Granada salgan tantos jóvenes profesionales y estudiantes»

Una década fuera de Granada han convertido a Alejandro Llorens en un hombre totalmente diferente a aquel que se licenció en Administración y Dirección de Empresas en la UGR. Ahora, a sus 34 años, el trabajo lo mantiene alejado de su tierra, a la que no descarta volver «algún día» siempre y cuando, matiza, «ofrezca una buena oportunidad». (LEER MÁS).

José Manuel Núñez (3 de febrero) El ejecutivo granadino que construye República Dominicana: «Quiero ayudar a emprendedores de nuestra ciudad»

Piedra a piedra, metro a metro, ladrillo a ladrillo. José Manuel Núñez contribuye de manera trascendental en la mejora de las infraestructuras en la República Dominicana. Este granadino lleva los últimos 5 años de los 31 que tiene en el país caribeño. Su puesto como ejecutivo en una cementera con más de 50.000 empleados en el mundo le brinda la oportunidad de diseñar el negocio de construcción de la compañía, así como establecer las relaciones con el Gobierno y Sector Público. «Dirijo desde proyectos viales como carreteras, a desarrollos residenciales». (LEER MÁS).

Alejandro Domínguez (10 de febrero) La conexión Granada-Varsovia de un ingeniero con currículum brillante: «En nuestra ciudad se ha avanzado mucho, pero queda por mejorar»

Del calor de la tierra propia al frío de Varsovia. Alejandro Domínguez es un ingeniero granadino que trabaja en InPhoTech una empresa joven, que, como él mismo define «es muy innovadora y líder en Polonia en el desarrollo y fabricación de fibra óptica y de sensores de fibra óptica para diversas aplicaciones que van desde la medicina hasta la ingeniería civil». El camino que le ha llevado al país de Chopin y Copérnico está repleto de distinciones especiales en un currículum envidable. (LEER MÁS).

Rafael García (17 de febrero) El informático albaicinero 'made in UGR' que programa apps para Android desde Londres

Seguro que en más de una ocasión se han preguntado dónde nacen las aplicaciones móviles que todos tenemos en nuestros smartphones. Muchas de ellas las usamos a diario y forman ya parte de nuestra rutina. Incluso hay algunas de gran utilidad, que contribuyen a mejorar ciertos aspectos de nuestra vida. Pues bien, en Londres hay un granadino que se dedica a programar algunas de estas apps para Android. Se llama Rafael García y lleva 5 de sus 30 años instalado en el Reino Unido. (LEER MÁS).

Antonio Gil de Carrasco (24 de febrero) El granadino decano de los directores del Instituto Cervantes que ha llevado el español a medio mundo: «Empiezo a pensar en volver a casa»

Toda una vida dedicada a la difusión del español por el mundo. El granadino Antonio Gil de Carrasco (1954) es el decano de todos los Institutos Cervantes, organismo al que ha dedicado gran parte de su vida profesional desde que en 1992 asumiera la dirección del establecido en Leeds y Mánchester y coordinara el de Liverpool. (LEER MÁS).

María Valle (3 de marzo) Viviendo «un sueño» 3D a orillas del Danubio: una granadina que pisa fuerte en la industria del cine

«Gracias a una asignatura de la Carrera me di cuenta de en qué quería realizarme durante toda mi vida». Habla María Valle, un arquitecta técnica que descubrió durante sus estudios en la UGR cuál era su verdadera vocación. «Todo empezó», añade, «con la asignatura de segundo llamada AutoCad, que es un programa especializado en la creación de planos y proyectos arquitectónicos que te da la oportunidad de realizar elementos en 3D y hacer edificios a través de volúmenes«. Lo tuvo claro y apostó por este campo. (LEER MÁS).

José R. Sampedro (10 de marzo) Las manos que sanan personas en Múnich: «Quiero volver a Granada para montar una clínica»

«Aquí me siento valorado en como profesional de la Salud. No me puedo quejar». Desde Múnich habla José R. Sampedro, un joven que lleva cuatro de sus 35 años viviendo en la capital bávara, donde trabaja como fisioterapeuta. Hace ya tiempo que dejó atrás su Granada natal, de la cual confiesa que echa de menos «todo», para desarrollar su carrera fuera de España. Y, a juzgar por lo que cuenta, no le va nada mal. (LEER MÁS).

Marta Moliz (17 de marzo) «Tengo un trabajo que me llena y un hogar: soy muy feliz en Bruselas y no me planteo volver a Granada»

«Mi historia es un poco distinta a la del resto de emigrantes», avisa Marta Moliz cuando cuenta cómo es su vida en Bruselas, ciudad en la que reside desde julio de 2016. ¿Por qué es distinta, qué la convierte en algo especial? La respuesta la da ella misma: «Nunca me planteé volver a Granada tras mis estudios y no tengo intención de regresar». (LEER MÁS).

Juan María López-Quiñones (24 de marzo) Ritmo 'granioca' en Río: la vida de un granadino en la capital de la samba

Se han cumplido 8 años desde que Juan María López-Quiñones aterrizara en Brasil en busca de inquietudes que implicaran un cambio de rumbo profesional. Este Licenciado en Económicas por la UGR desembarcó en Sao Paulo en 2011 gracias a la beca Extenda, dedicada a la promoción empresarial de Andalucía en el exterior. Al cabo de unos meses, surgió la opción de cambiar de empresa y de ciudad y marchó a Rio de Janeiro. No dudó en «aprovechar la oportunidad» y allí lleva desde entonces. (LEER MÁS).

Toni de la Fuente (31 de marzo) De Alfacar a la ciudad de la Coca-Cola para luchar contra los piratas informáticos

Toni de la Fuente estrena sus 40 años en un momento profesional inmejorable. Este granadino de Alfacar lleva más de un lustro viviendo en Atlanta, donde despliega todo su talento en busca de fortalecer la seguridad informática. Hace casi una década la empresa de software para la que trabaja le ofreció marcharse a la ciudad de la Coca-Cola y él no lo dudó. «Siempre quise trabajar en Estados Unidos, así que aproveché la oportunidad». (LEER MÁS).

Pedro Osuna (7 de abril) Pasión granadina en el mundo del cine: «Cuando estoy frente a la orquesta grabando mi música hace que todo merezca la pena»

«En Estados Unidos se vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, así que si te apasiona tu trabajo es un paraíso de oportunidades». Desde Boston habla Pedro Osuna, compositor granadino de 21 años que lleva desde los 16 metido de lleno en la industria del séptimo arte. Hoy en día hace «música para cine, desde orquesta sinfónica hasta cositas más modernas con muchos sintetizadores«, tal y como cuenta. Pero hay mucho más detrás del día a día de este talento emergente. (LEER MÁS).

Eduardo (14 de abril) 17.000 kilómetros desde Granada para ayudar a proteger el medioambiente en Australia: «Vivir en el extranjero me hace sentir vivo»

Más de 20 horas de viaje y 17.243 kilómetros para cruzar medio mundo. Hace seis meses Eduardo desembarcó en Melbourne para dar un paso más en su trayectoria laboral. Este granadino de 26 años lleva desde entonces ejerciendo como representante comercial de la compañía 'Atarfil' en Australia, donde gestiona la cartera de clientes y se encarga de abrir negocio hacia nuevos proyectos en la región. «Lo que me empujó a irme fue principalmente el gran reto profesional y personal que se me propuso», recuerda. Y lo está aprovechando al máximo. (LEER MÁS).

Yasmina Garcia (28 de abril) Lucha granadina contra la misoginia en Manhattan: así son 'Las Heroínas Feas'

La capital del mundo ya conoce a Yasmina García. Esta artista y diseñadora gráfica presentó el pasado 30 de marzo una exposición llamada a agitar conciencias. Junto con el malagueño Diego Montiel y la músico taiwanesa Monica Meng-Chieh Lu, la granadina dio a conocer en la galería 'Chinatown Soup' de Manhattan, en Nueva York, 'Las Heroinas Feas', «un proyecto multimedia que explora el sesgo y el odio hacia las mujeres, destacando el sexismo y la misoginia inherentes en tres de los idiomas más hablados del mundo: inglés, español y chino mandarín». (LEER MÁS).

Fátima (5 de mayo) «Estoy muy satisfecha con lo que hago en Irlanda y he creado mi propia familia lejos de Granada»

Fátima va camino de cumplir su primer año en Irlanda. Esta zaidinera emigró el pasado mes de julio después de terminar su grado en Educación Primera en la UGR. «Me fui al extranjero rápidamente para mejorar mi nivel de inglés, ya que para ser maestra es imprescindible». Es consciente de que el bilingüismo se está imponiendo en los colegios de España y, en consecuencia, «necesitaba vivir en un lugar donde se practicase de forma natural». (LEER MÁS).

Alejandro Rodríguez (12 de mayo) «En Granada no tenía opciones de trabajar en un museo y ahora aspiro a hacerlo en el Británico»

Londres es hogar de medio mundo. Personas de diferentes rincones del planeta emigran a la capital inglesa en busca de un trabajo que se les niega en casa. Fue el caso de Antonio Alejandro Rodríguez, de 29 años, que abandonó Granada en 2017 porque «tenía muy pocas oportunidades de conseguir un empleo en algún museo». (LEER MÁS).

María Donaire (19 de mayo) «En mi profesión hay que formarse continuamente y tengo claro que voy a moverme lo máximo posible»

«Podría contar 1.000 anécdotas, porque nos ha pasado de todo, pero no terminaría». María Donaire está exprimiendo todo lo que puede su experiencia en Francia. «Mi compañera de carrera y yo comenzamos en un diminuto pueblo de la campiña francesa, cerca de Poitiers. Las dos entramos a trabajar en un pequeño hospital. Siendo franca, estaba muy decepcionada». Tras licenciarse como fisioterapeuta en la UGR las cosas no estaban saliendo como ella había esperado. (LEER MÁS).

Manuela Caballero (26 de mayo) La granadina que enseña danza oriental por medio mundo: «Me dedico a lo que me hace sonreír cada día»

Pocos placeres mayores puede haber en la vida que recorrer el mundo haciendo lo que a uno le gusta. Manuela Caballero puede presumir de hacerlo habitualmente. Esta granadina de 31 años se dedica a impartir clases de danza oriental, actividad que le ha llevado a visitar numerosos rincones del planeta. Y siempre con una sonrisa dibujada en la cara. (LEER MÁS).

Laura García (2 de junio) «Es muy duro vivir en Islandia pero es un país que me da más oportunidades que España»

¿Qué puede mover a una granadina de la Zona Norte a mudarse a más de 5.000 kilómetros de distancia? Laura García tiene la respuesta. Hace un año y 9 meses decidió emigrar a Islandia junto a su novio. Acababa de terminar la carrera de Filología Hispánica y su situación económica no le permitía pagar el máster habilitante para profesores, ni el máster de sus sueños, así que ambos cogieron las maletas y se marcharon dispuestos a pasar frío. «Nos contaban maravillas del país». (LEER MÁS).

Elisa (9 de junio) «Me fui a Londres por amor y ahora ejerzo de maestra en un colegio público: soy afortunada por no tener que aprobar oposiciones»

De los 21 a los 30 años va toda una vida. La que se ha labrado Elisa en Londres, a donde emigró junto a su pareja, a la que conoció durante su segundo año de Erasmus en Bulgaria. «Lo dejó todo y se vino a España conmigo» Por aquel entonces ella tenía 19 años y vivía con sus padres. Se casaron. Él intentó buscar trabajo, pero «fue imposible porque no hablaba nada de español y la crisis estaba en su pleno apogeo». Entonces llegó el momento clave. (LEER MÁS).

Miriam López (16 de junio) La farmacéutica granadina que ha ayudado a salvar vidas en Mozambique

«Voy a donde me necesite cualquier organismo, institución u ONG». Miriam López, granadina de 38 años, es farmacéutica rural y consultora farmacéutica internacional. Acaba de volver de Mozambique, a donde fue enviada por Farmamundi para formar parte del Hospital de la Cooperación Española, montado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La situación era de emergencia total después del paso del ciclón 'Idai', «que causó la destrucción de muchas edificaciones y, como consecuencia, el desplazamiento de gran parte de la población de esa zona». Hubo más de 800 muertos. (LEER MÁS).

María Isabel (30 de junio) El sueño americano de una maestra del Zaidín en Florida

Recién cumplidos los 30 María Isabel va camino de conseguir la ciudadanía estadounidense. Esta granadina desembarcó en 2014 en Fort Myers para visitar a su «amigo especial» (un americano que conoció en Mojácar). 5 años después ese romance de verano se ha traducido en un matrimonio que ya ejerce de papás de dos pequeños. (LEER MÁS).

Encarnación Sánchez (14 de julio) «En Irlanda no es un drama quedarte sin trabajo; salir de España me ha abierto la mente y he crecido en todos los aspectos»

La de Encarnación Sánchez es una historia de emigrante plenamente satisfecha con su vida. «Salir de España me ha abierto la mente mucho más de lo que me podía esperar, siento que estoy creciendo tanto personal como profesionalmente». Con 31 años se ha hecho un lugar en Irlanda en apenas año y medio. Tras casi dos años de experiencia laboral en nuestro país decidió dar el salto a Irlanda «dispuesta a recorrer la islta en busca de nuevos retos». (LEER MÁS).

Juan Alberto (21 de julio) Así diseña un granadino el nuevo edificio de Google en Londres

«Desde que llegué a Londres he tenido la oportunidad de poder crecer profesionalmente y personalmente año tras año». Como muchos otros españoles emigrados, Juan Alberto Morillas ha encontrado en la capital inglesa el escenario ideal para vivir. Este granadino de 42 años acaba de ser ascencido a arquitecto asociado y en el horizonte solo vislumbra continuar lejos de casa. «Las condiciones actuales son muy buenas y las perspectivas de futuro son prometedoras». (LEER MÁS).

Iván (11 de agosto) «Vivir un terremoto de magnitud 7.5 como el que sufrí aquí, en Chile, te impacta mucho»

7 años en Chile dan para muchas experiencias. Y las que ha vivido Iván Molero no están al alcande de muchos. Este granadino de Cogollos de Guadix trabaja en Santiago, la capital, como responsable financiero en una empresa de tecnologías de la información. Allí desembarcó después de que le ofrecieran el traslado desde la sucursal de Madrid. Y confiesa estar encantado. (LEER MÁS).