Una futura neurocientífica de Almuñécar que estudia en Inglaterra una carrera inexistente en España

De Almuñécar a Brighton. Cristina Bonet acabó Bachillerato el curso pasado en la localidad granadina y no dudó en emprender su camino universitario fuera del país. Lo hizo en la ciudad inglesa, donde ha empezado a cursar los estudios de Neurociencia, «una carrera relativamente nueva que no se encuentra todavía en España», tal y como ella misma recuerda.

La nueva vida de esta joven alejada de casa es «diferente» a la de los universitarios en ciudades como Granada. Así lo explica nuestra protagonista: «No tengo turno de día o de tarde, si no que cada día tengo horas diferentes: puede ser tanto a las 9 u 11 de la mañana como a las 5 de la tarde. Esto», agrega, «te da más libertad y, como los estudiantes de primer año nos quedamos en el campus universitario, no supone problema para desplazarse».

Cristina revela que este año se hospeda en un 'Student Residence Hall', «que son bloques de pisos con solo estudiantes y están manejados por la universidad. En cada piso», añade, «hay 6 personas con su propio cuarto y baño, y se comparte la cocina y el salón». Este forma de convicencia permita que haya conocido «a muchísima gente».

Precisamente compaginar esa vida social, académica e incluso laboral es una de las virtudes del sistema de enseñanza inglés. La sexitana confirma que «la universidad también nos ofrece trabajos dentro del campus con horas flexibles, por lo que puedes ganar un 'dinerillo' sin tener problemas para también poder estudiar». Entre tantas horas ocupadas, Cristina suele ir con sus compañeros al centro de la ciudad, que se encuentra a 20 minutos en bus o 9 en tren. «Solemos pasear por la playa o mirar las tiendas 'vintage' de las famosas lanes de Brighton. El ambiente es muy bueno y por las noches salimos a cenar o a dar una vuelta«, descubre.

Esta futura neurocientífica, que habla inglés fluido y se defiende bien en francés, desvela que le encanta el cine y el deporte. «Por eso me he apuntado a clubes sociales de películas y de 'netball' (un deporte ingles parecido al baloncesto) en mi misma universidad«, precisa.

De cara el futuro Cristina asegura que le gustaría «seguir en Inglaterra, pero preferiblemente en otra ciudad, para poder descubrir más lugares». A largo plazo, en cambio, la incertidumbre es la tónica dominante. «Una vez me haya formado y especializado en un campo no se donde estaré. Aunque siempre me he querido quedar aquí a vivir, no descarto volver a mi país«, confiesa. Y es que esta estudiante añora a su familia y amigos, así como »la buena comida y las tapas«. En definitiva, conluye, »nuestra cultura es muy diferente a la de aquí, ¡pero con ganas e ilusión todo el mundo encaja al final!«.