Imagen de archivo de estaciones depuradoras de la provincia. Alfredo Aguilar

El Supremo libra a los pueblos granadinos de pagar multas por no depurar sus aguas

Tras casi dos décadas, tres sentencias marcan precedente, dan la razón a Polícar, Cogollos Vega y Cájar y responsabilizan a las administraciones por falta de depuradoras

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:37

Comenta

En 1991, la Unión Europea aprobó una normativa para proteger el medio ambiente frente a los vertidos contaminantes. La ley establecía plazos graduales para que ... los Estados miembros se adaptasen en el horizonte de 2005. En Granada, numerosas localidades siguen sin depurar sus aguas residuales pese a que los vecinos han pagado durante años tasas y un canon de depuración a la Junta para ejecutar las obras hídricas pendientes. Hasta hace un lustro, solo 60 de 174 pueblos de la provincia estaban conectados a una estación depuradora. Aun así la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que retiró en 2008 la autorización para desaguar en los cauces, ha sancionado a los municipios por incumplir con esa obligación europea. A la par, la fiscalía ha denunciado a los alcaldes. Sin embargo y tras casi dos décadas en los que numerosos pueblos de granada se han visto entre la espada y la pared por sanciones o causas abiertas en los tribunales, la justicia ha resuelto ahora que la responsabilidad no es de los ayuntamientos; sino de quienes tenían que haber hecho las obras.

