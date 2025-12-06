Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La bibliotecaria de Órgiva, Mari Carmen Martín, terminando de instalar el Belén de Playmobil en el centro que dirige. Rafael Vílchez

El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil

Desde hace 5 años se encarga de montarlo en la Biblioteca de Órgiva su creadora y bibliotecaria, Mari Carmen Martín Amat

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:08

Comenta

Un universo en miniatura cobra vida en Navidad. Con la llegada de diciembre, las piezas más preciosas e ingeniosas del imaginario infantil vuelven a ocupar ... un lugar importante en un importante lugar de La Alpujarra. La Biblioteca Municipal Hurtado de Mendoza de Órgiva, creada por Agustín Martín Zaragoza en 1956, exhibe un original Portal de Belén dotado con 200 figuras de Playmobil. Desde hace 5 años lo viene montando, Mari Carmen Martín Amat, la bibliotecaria de este interesante centro que lo dirige maravillosamente desde hace casi tres décadas. La Virgen María, San José y el Niño Jesús son el motivo central del Belén. Las figuras han sido aportadas por muchos niños de Órgiva. La recreación del Belén esta realizada con todo lujo de detalles. Algunas personas han regalado también muchos adornos para que el Belén llame mucho más la atención. Este Belén de Playmobil podrá ser visitado hasta después del día de Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  2. 2 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7

    El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo
  8. 8 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»
  9. 9 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  10. 10 6 planes que no te puedes perder este puente en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil

El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil