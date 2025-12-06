El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil

Un universo en miniatura cobra vida en Navidad. Con la llegada de diciembre, las piezas más preciosas e ingeniosas del imaginario infantil vuelven a ocupar ... un lugar importante en un importante lugar de La Alpujarra. La Biblioteca Municipal Hurtado de Mendoza de Órgiva, creada por Agustín Martín Zaragoza en 1956, exhibe un original Portal de Belén dotado con 200 figuras de Playmobil. Desde hace 5 años lo viene montando, Mari Carmen Martín Amat, la bibliotecaria de este interesante centro que lo dirige maravillosamente desde hace casi tres décadas. La Virgen María, San José y el Niño Jesús son el motivo central del Belén. Las figuras han sido aportadas por muchos niños de Órgiva. La recreación del Belén esta realizada con todo lujo de detalles. Algunas personas han regalado también muchos adornos para que el Belén llame mucho más la atención. Este Belén de Playmobil podrá ser visitado hasta después del día de Reyes.

A la bibliotecaria de Órgiva le encantan los Belenes, lo mismo que le pasa a su marido, el orgiveño, Antonio Callejón. Ella nació en Rubite y en su casa tenían por costumbre todos los años montar un árbol de Navidad. Su padre, Antonio (ya fallecido) se encargaba de preparar una rama de pino, y su madre, Carmela, que aun vive, la adornaba con mucho primor. Alrededor del árbol, Carmela cantaban villancicos muy bien, y también lo hacían sus hijos: Antonio, Mari Carmen, Javier y Pilar. Desde hace años Mari Carmen y su marido Antonio, montan un grandioso Belén en el tinao de su casa de Órgiva. Y como lo hacen muy bien ha conseguido el primer y segundo premio un montón de veces. Cada año le incorporan a su Portal de Belén nuevas piezas. A las hijas de este matrimonio: Carmen y Raquel, les encantan también el Portal de Belén y el árbol de Navidad.

También, en Órgiva, según ha indicado su alcalde, Raúl Orellana Vílchez «el día 5 por la tarde tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad y la inauguración de los espacios navideños decorados. Habrá una chocolatada, anís, mantecados y una zambombada navideña. También diré que a Santa Bárbara se le venera en Órgiva, porque es un lugar de mineros que trabajan en las Minas de Sierra de Lújar, situadas en nuestro término municipal. Y de hecho nos vamos a adherir a la Red de Municipios Mineros de Andalucía para, y entre otras cosas, promocionar el sector minero, dar a conocer su historia y atraer inversiones. Asimismo informaré que la Navidad de este año contará con muchas actividades para grandes y pequeños. Habrá concurso de belenes, cabalgata, reparto de regalos, villancicos, entre otras cosas También los días 5, 6, 7 y 8, con motivo del Puente de la Constitución, habrá un concurso de roscos fritos, puchero de hinojos, senderismo, un concierto de música a cargo de nuestra gran banda, deportes, y visitas teatralizadas», terminó diciendo.