Pasión granadina en el mundo del cine: «Cuando estoy frente a la orquesta grabando mi música hace que todo merezca la pena» Pedro Osuna ya ha compuesto para varios directores de renombre. Granadinos por el mundo El talento del granadino Pedro Osuna le ha llevado a adentrarse en la industria del séptimo arte como compositor polivalente | Sostiene que «en Granada hay mucho talento y una riqueza cultural enorme, pero no se valora e invierte lo suficiente en cultura»

«En Estados Unidos se vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, así que si te apasiona tu trabajo es un paraíso de oportunidades». Desde Boston habla Pedro Osuna, compositor granadino de 21 años que lleva desde los 16 metido de lleno en la industria del séptimo arte. Hoy en día hace «música para cine, desde orquesta sinfónica hasta cositas más modernas con muchos sintetizadores«, tal y como cuenta. Pero hay mucho más detrás del día a día de este talento emergente.

Perdo, que en mayo se gradúa en la prestigiosa Berklee College of Music con el mayor premio de música de cine bajo el brazo, desembarcó en la principal ciudad de Massachussets gracias a una beca. Sus estudios los ha compaginado con la creación de melodías para la gran pantalla. Ahora mismo revela que está haciendo la música de «dos cortometrajes de dos súper directoras: una de Líbano y otra de China, y el mes pasado terminé otro para un neoyorkino», apunta.

La polivalencia de este granadino le ha llevado tambén a terminar un encargo para la Orquesta Provincial de Jaén y un arreglo para una cantautora de Barcelona. Y ojo a su actual reto. «: Próximamente dirigiré un concierto de la música de Juego de Tronos con orquesta en Boston, en un concierto para el compositor de la banda sonora, que también fue a Berklee», explica.

Pedro confiesa también que es «un apasionado del cine español, muy admirado fuera de nuestro país». De hecho, a los 16 años empezó a trabajar de orquestador y copista en películas, documentales y series en España. Es por eso que le encantaría «hacer música para películas españolas y seguir colaborarando con artistas españoles». En este punto, asegura que su plan es «volver a Los Ángeles y viajar a Madrid a menudo».

Granada también figura en sus pensamientos. Reconoce que lo que más añora es «el Paseo de los Tristes, la Alhambra, las callejuelas del Albaycín y las tapas con amigos» y descubre que es bastante conocida en su universidad. «Sin ir más lejos», descubre, «el presidente de Berklee me dijo el otro día que estuvo en Granada cuando era joven, y es su ciudad favorita en todo el mundo«. Y ahí más. «Aquí hay estudiantes de más de 130 países distintos, y todos con los que he hablado que han visitado Granada se enamoraron de ella», añade. Él está de acuerdo con sus colegas aunque admite también que «en Granada hay mucho talento y una riqueza cultural enorme, pero no se valora e invierte lo suficiente en cultura».

Pedro insiste en que la música y el cine «lo son todo» para él, así que cuando no se encuentra componiendo o grabando, está «estoy estudiando partituras a tope o viendo alguna peli con amigos». Valga como muestra de su pasión por lo que hace la siguiente afirmación: «Cuando me sitúo frente a la orquesta grabando mi música, no hay otro lugar en el mundo donde preferiría estar. Hace que todo merezca la pena».