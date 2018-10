La granadina políglota que diseña palacios en Dubai Marta Raya y su hijo en el desierto de Dubai. GRANADINOS POR EL MUNDO Marta Raya trabaja como arquitecta en la capital de los Emiratos Árabes, donde vive con su hijo: «En este preciso momento estoy completando el diseño de un Resort en Abu Dhabi para la cadena Ritz Carlton y una Villa para la familia real en Ras al Khaima» CARLOS BALBOA Domingo, 14 octubre 2018, 00:57

«Tomar la decisión de venir a vivir aquí no es fácil y a veces una se encuentra sola, especialmente cuando tienes hijos pequeños como yo». Habla Marta Raya, granadina de 38 años que ejerce como arquitecta técnica en Dubai desde principios de 2017, donde ahora disfruta de una enriquecedora experiencia profesional y personal. «En contra de lo que mucha gente piensa esta es una ciudad donde puedes hacer de todo y encontrar de todo, siempre que respetes sus normas y costumbres», advierte.

La capital de los Emiratos Árabes Unidos representa un crisol de culturas y nacionalidades en el que Marta ha encontrado su sitio. «Más raro que ser europeo es incluso ser nativo, ya que hay muy poquitos emiratíes y muchísimos expatriados, como los llaman aquí», revela. El hecho de que el clima extremo de verano deje «cuatro meses de muchísimo calor «no conlleva una pérdida de calidad de vida». «Al contrario», responde esta arquitecta, «es bastante buena».

Marta ha acumulado una amplia experiencia laboral desde que que se graduara en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y más tarde completara en Madrid el Master en Dirección Inmobiliaria. Y su ambición no cesa. «Ahora estoy planteándome hacer la certificación profesional de Project management. Si soy capaz de compaginarlo con familia y trabajo será mi siguiente reto», enfatiza. Argumentos no le sobran, ya que además habla español, inglés, italiano y portugués. ¿Y qué hay del árabe? «Chapurreo alguna que otra palabra que mi hijo de cuatro años me ensena al volver del colegio», descubre. Y es que para esta granadina su pequeño es el centro de su vida, al igual que la familia «lo primero que echas de menos cuando estás fuera», agrega.

Al igual que sucede con muchos emigrantes, Marta añora el placer de pasear. «Aquí todo se basa en el coche, especialmente en verano, por lo que no hay muchas pequeñas plazas o rincones donde perderse andando», avisa. En definitiva, precisa, «hay poca vida de calle tal y como la conocemos en Granada».

Esta Senior Architect desempeña su labor en JT+Partners, empresa en la que la actividad es frenética, tal y como ella misma explica: «En este preciso momento estoy completando el diseño de un Resort en Abu Dhabi para la cadena Ritz Carlton y una Villa para la familia real en Ras al Khaima».

Para Marta la suya «es una profesión con muchos desafíos por ser mujer y por la zona del mundo en la que estamos, pero cada día me hace aprender y crecer. El balance es muy positivo en general», comenta ilusionada. Si bien sostiene que estos proyectos «difícilmente podría desarrollarlos en España», reconoce que su objetivo es «seguir creciendo y formarme para volver a casa a medio plazo».

Mientras que llega (sin prisas) ese día, esta madre continúa educando a su hijo en un valor que para ella es, además, su hobby. «Me encanta viajar y conocer nuevas culturas. Creo que enriquece mucho a nivel personal y quiero inculcárselo a él, para que conserve esa menten tan abierta que tiene», presume orgullosa.