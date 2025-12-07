Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre da el biberón a su hijo. Ideal

Anulan el despido de un trabajador de Granada porque lo echaron por ser padre

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia que el afectado fue discriminado por tener un hijo y obliga a la empresa a readmitirlo

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

El trabajador fue despedido «por haber tomado la decisión de ser padre o estar en el proceso de serlo», una decisión discriminatoria que conculcó sus ... derechos fundamentales y, por tanto, debe ser readmitido obligatoriamente por la empresa que prescindió de sus servicios. Es lo que ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que, además, ordena a la compañía a abonar al empleado una indemnización de 7.501 euros por la vulneración de principios constitucionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2

    La resurrección del mercado de San Agustín
  3. 3 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5 El Covirán se bloquea
  6. 6 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Anulan el despido de un trabajador de Granada porque lo echaron por ser padre

Anulan el despido de un trabajador de Granada porque lo echaron por ser padre