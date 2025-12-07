Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra

Un helicóptero de la Guardia Civil rescató ayer a dos jóvenes de 19 y 20 años que se metieron en un atolladero en un paraje ... abrupto de Sierra Nevada conocido como la Laguna de la Mosca. Los excursionistas llegaron a un punto en el que se vieron incapaces de avanzar o retroceder y pidieron ayuda a los dispositivos de emergencias para que les sacasen del apuro, según han indicado a IDEAL fuentes del propio instituto armado.

Ambos se encontraban bien y la Benemérita les acercó hasta el lugar en el que habían estacionado su vehículo para que pudieran regresar a casa.

El incidente ocurrió alrededor de las dos y media de la tarde de este pasado sábado 6 de diciembre cerca de la Laguna de la Mosca, una zona del macizo penibético que pertenece al término municipal de Güéjar Sierra. Al verse en aprietos por las dificultades que presentaba el terreno, los caminantes avisaron al 112 que, a su vez, alertó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Poco después, el helicóptero del servicio aéreo de la Benemérita recogía a los afectados para ponernlos a salvo.