Senderistas en los alrededores de la Laguna de la Mosca en otro rescate reciente (Archivo). Ideal

Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra

Los excursionistas llegaron a un punto en el que no podían avanzar ni retroceder y pidieron ayuda a los servicios de emergencia

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

Un helicóptero de la Guardia Civil rescató ayer a dos jóvenes de 19 y 20 años que se metieron en un atolladero en un paraje ... abrupto de Sierra Nevada conocido como la Laguna de la Mosca. Los excursionistas llegaron a un punto en el que se vieron incapaces de avanzar o retroceder y pidieron ayuda a los dispositivos de emergencias para que les sacasen del apuro, según han indicado a IDEAL fuentes del propio instituto armado.

